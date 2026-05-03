Solana trekt opnieuw aandacht door een opvallend signaal op de grafiek. De koers beweegt richting een belangrijk niveau, terwijl analisten een mogelijke stijging zien.

Volgens recente data kan Solana klaar zijn voor een grotere beweging. Een bekend signaal dat eerder sterke stijgingen veroorzaakte, is opnieuw zichtbaar.

Bekend signaal keert terug bij Solana

Op de wekelijkse grafiek van Solana is een zogenoemd MACD signaal verschenen. MACD is een indicator die de richting en kracht van een trend laat zien.

Dit signaal ontstaat wanneer een lijn boven een andere lijn kruist. Dat wordt gezien als een teken dat de koers kan stijgen.

In het verleden ging dit signaal vaak samen met sterke stijgingen. In 2025 leidde het tot een stijging van ongeveer 100 procent.

Ook in 2023 en 2021 volgden sterke rallies na vergelijkbare signalen. Een rally betekent een snelle stijging van de koers.

Analist Tyler Hill wijst ook op de RSI. RSI is een indicator die laat zien of een munt hard is gekocht of verkocht.

Volgens Hill stond de RSI recent op een niveau dat eerder bij een bodem hoorde. Dat maakt de huidige situatie extra interessant.

Solana moet eerst door 90 dollar breken

Toch is een stijging niet zeker. Solana moet eerst door de zone rond 90 dollar breken.

Die zone werkt als weerstand. Weerstand betekent dat veel beleggers daar willen verkopen.

Er ligt veel aanbod tussen 90 en 92 dollar. Ongeveer 9,9 miljoen SOL werd daar eerder gekocht.

Als die beleggers rond hun aankoopprijs verkopen, kan de koers tijdelijk vastlopen. Dat maakt 90 dollar belangrijk voor de korte termijn.

Ook de zone tussen 90 en 96 dollar blijft zwaar. Daar komen meerdere koersniveaus samen die handelaren volgen.

Kan SOL naar 130 dollar stijgen?

Op de daggrafiek vormt Solana een driehoekspatroon. Dat is een patroon waarbij de koers steeds smaller beweegt.

Een uitbraak boven 90 dollar kan volgens de analyse ruimte geven richting 130 dollar. Dat zou een stijging van meer dan 50 procent betekenen.

De SOL koers krijgt dan meer steun van kopers. Blijft Solana onder 90 dollar, dan blijft de uitbraak onzeker.

Voor nu draait het vooral om bevestiging. Solana moet 90 dollar breken en daarna boven dat niveau blijven.

Pas dan wordt het positieve scenario sterker. Zonder die stap blijft de weerstand rond 90 dollar het belangrijkste obstakel.

Conclusie

Solana laat opnieuw een positief signaal zien, maar de koers moet eerst door 90 dollar breken. Lukt dat, dan komt 130 dollar in beeld.