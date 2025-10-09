De mede-oprichter van BitMEX, Arthur Hayes, heeft opnieuw voor opschudding gezorgd in de cryptowereld. In zijn laatste analyse stelt hij dat een mogelijke herverkiezing van Donald Trump in 2025 niet alleen de Amerikaanse politiek op zijn kop zal zetten, maar ook een monumentale bull run voor Bitcoin kan veroorzaken. Volgens Hayes zal Trump de Federal Reserve naar zijn hand zetten en monetair beleid gebruiken als wapen, met een ongekend effect van de Bitcoin koers naar $250.000.

Trumps plan: de Fed als politiek instrument

Hayes verwacht dat Trump de Fed leiding volledig zal vervangen zodra hij aan de macht komt. Zijn doel: de geldkraan weer opendraaien via ‘quantitative easing’ (QE) om de Amerikaanse economie te stimuleren. Volgens Hayes zou dit betekenen dat miljarden dollars aan nieuw geld de markten in worden gepompt, wat inflatie aanwakkert en daardoor ook een perfect scenario inzet voor Bitcoin.

De theorie van Hayes is dat een Trump geleide Fed Bitcoin indirect zal versterken, omdat beleggers massaal op zoek gaan naar bescherming tegen de dalende koopkracht van de dollar. Net zoals tijdens de pandemie jaren toen QE leidde tot een ongekende crypto rally.

Van de Genius Act tot een Strategic Bitcoin Reserve

Trump’s recente uitspraken ondersteunen Hayes’ visie. Tijdens een bijeenkomst in Texas kondigde de oud president aan dat hij werkt aan een “GENIUS Act”, die innovatie in crypto en AI moet stimuleren. Daarnaast zouden volgens bronnen binnen zijn campagne plannen bestaan voor een “Strategic Bitcoin Reserve”, een soort nationale BTC voorraad, vergelijkbaar met de goudreserves van de VS.

Deze voorstellen zijn nog niet officieel, maar tonen wel aan dat Trump crypto vriendelijker is dan ooit. Onder zijn leiding zouden bedrijven en banken mogelijk meer vrijheid krijgen om Bitcoin te integreren in hun financiële systemen, iets wat Hayes ziet als de katalysator voor een nieuwe bull run.

Bitcoin op weg naar $250.000?

Bitcoin handelt op dit moment rond $126.800, net onder zijn nieuwe all-time high van $127.100. Volgens Hayes kan een doorbraak boven $130.000 een nieuwe parabolische fase inluiden die de koers richting $250.000 stuurt tegen eind 2025. De drijvende krachten zijn vooral de versoepeling van de Fed, de institutionele ETF instroom van miljarden dollars, en een snelgroeiende adoptie door bedrijven en overheden.

In zijn blog noemt Hayes ook de liquiditeitsschaarste van Bitcoin als doorslaggevende factor: “Er zijn maar 21 miljoen BTC. Als de Fed print, is het wiskundig onvermijdelijk dat BTC stijgt.”

Impact op altcoins: XRP, SOL en de rest

Als Hayes gelijk krijgt en Bitcoin richting $250.000 beweegt, heeft dat grote implicaties voor de bredere markt. Historisch gezien volgt de altcoin rally vaak 4 tot 6 weken een BTC uitbraak. Vooral XRP en Solana (SOL) zouden profiteren. XRP dankzij de recente Ripple-SWIFT samenwerking en SOL omdat Wall Street zijn blik verlegt van Bitcoin naar snellere blockchains.

Volgens data van Santiment ligt de altseason indicator momenteel op 74/100, wat duidt op toenemende momentum. Een nieuwe BTC rally zou deze waarde eenvoudig boven de 80 kunnen tillen, het niveau dat vaak voorafgaat aan massale altcoin stijgingen.

Kritiek op Hayes’ theorie

Niet iedereen deelt Hayes optimisme. Sommige economen stellen dat de Fed, zelfs onder Trump, onafhankelijk genoeg blijft om extreme QE maatregelen te vermijden. Anderen waarschuwen dat de markten mogelijk al veel van dit scenario ingeprijsd hebben: “Bitcoin op $125K is al de Trump premie,” schreef Bloomberg analist James Butterfill.

Toch blijft de ondertoon vrij positief. De meeste macro traders zijn het namelijk eens dat de richting op lange termijn omhoog is, ongeacht wie in het Witte Huis.

Wat betekent dit voor beleggers?

Voor crypto investeerders schetst Hayes’ scenario een duidelijke strategie, het accumuleren vóór de verkiezingen. Als Trump wint en de Fed opnieuw gaat printen, kan de liquiditeitsexplosie Bitcoin (en de rest van de markt) de lucht in jagen. Zelfs in het neutrale scenario, waar monetair beleid stabiel blijft, biedt de huidige consolidatie rond $125K nog steeds een kansrijke instap. Wie meer wil weten over lange termijn koersverwachtingen voor Bitcoin, kan hier lezen over de Bitcoin koers verwachting.

Arthur Hayes gelooft dat Trump’s herverkiezing een ongekende monetaire verschuiving kan ontketenen, met Bitcoin als directe begunstigde. Zijn voorspelling van $250.000 BTC klinkt extreem, maar de onderliggende logica is helder: meer geldcreatie, meer inflatie, meer kapitaal richting schaarse beleggingen zoals Bitcoin. Of hij ook echt gelijk krijgt, weten we pas in Q4 2025. In de tussentijd zijn er nog meer mogelijkheden in de cryptomarkt. Met name kleine cryptomunten zijn populair geworden. Een hiervan vindt aansluiting bij Bitcoin, Bitcoin Hyper.

