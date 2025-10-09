Vandaag om 14:30 Nederlandse tijd (8:30 AM EST) spreekt Fed-voorzitter Jerome Powell in misschien wel het belangrijkste moment van oktober. De speech vindt plaats vlak voordat de Amerikaanse markten openen, en komt slechts twee dagen voor de publicatie van de FOMC minutes. Traders en analisten zien dit moment als een directe indicator voor de toon van de volgende renteverlaging, en daarmee als katalysator voor zowel een nieuwe Bitcoin rally als een mogelijke crypto crash.

Waarom is de toon van Powell bepalend?

Sinds de renteverlaging van 25 basispunten op 17 september draait alles om de vraag of de Fed bereid is verder te versoepelen. De inflatie blijft hoger dan gewenst, terwijl de arbeidsmarkt tekenen van verzwakking toont. Dat spanningsveld maakt de speech van vandaag cruciaal:

Een dovish Powell (meer focus op groei dan inflatie) zou de markten geruststellen en de kans op een extra renteverlaging in november vergroten.

Powell (meer focus op groei dan inflatie) zou de markten geruststellen en de kans op een extra renteverlaging in november vergroten. Een hawkish Powell (strenger op inflatie) kan het tegenovergestelde effect hebben, wat risk assets (inclusief crypto) direct onder druk zet.

Voor Bitcoin (BTC) ligt de spanning hoog. De coin handelt momenteel rond $121.000, na vorige week een nieuwe all-time high te hebben aangetikt. Traders kijken aandachtig naar Powells woorden over inflatieverwachtingen en de arbeidsmarkt. Een enkele zin kan al de richting voor oktober bepalen.

BTC richting $130.000 door dovish Powell

Als Powell bevestigt dat de Fed ‘data-afhankelijk’ blijft en een zachtere toon aanslaat over inflatie, verwachten analisten een versnelling van de bullish trend. Volgens analisten zou een breakout boven $124.500 het startsein zijn voor een run richting $130.000 in oktober.

SHUTDOWN CHAOS. ZERO DATA. ONLY POWELL. Tomorrow’s speech from Jerome Powell is not just a catalyst—it’s the only official data point the market has to trade on. The Fed operates independently, and they are now flying the entire financial world. Expect extreme volatility.… pic.twitter.com/bN299pIvtT — NekoZ (@NekozTek) October 8, 2025

Whale activiteit ondersteunt dit scenario. Wallets met meer dan 10.000 BTC hebben de afgelopen 72 uur hun holdings uitgebreid, terwijl futures funding rates licht zijn gedaald. Dit is een duidelijk teken dat spotkopers domineren. Historisch gezien volgt Bitcoin vaak goud in zulke omstandigheden, dat eveneens stijgt bij signalen van monetaire versoepeling.

Over het algemeen geldt dus, als Powell een dovish toon aanhoudt, dat Bitcoin, altcoins en stablecoins er allemaal van zullen profiteren. Uiteindelijk vertalen lage risico’s zich in meer bereidheid om te investeren. Bovendien kan een grote impuls aan positief sentiment de gehele cryptomarkt beïnvloeden, en op zowel korte als lange termijn zorgen voor koersstijgingen.

Bitcoin correctie bij hawkish Powell

Een strengere toon van Powell kan het omgekeerde effect hebben. Als hij benadrukt dat ‘de strijd tegen inflatie nog niet voorbij is’, kan dat een korte, maar scherpe crypto correctie veroorzaken. Volgens marktdata van CoinGlass ligt de eerste grote liquiditeitszone rond $118.000, het niveau waar leveraged longs zich concentreren.

Jerome Powell’s Fed has been flying *BLIND* since President Trump took office. *Blind to the fact that tariff inflation was never real. *Blind to the fact that President Trump created 1.9 million jobs for native-born workers. *Blind to the fact that third-quarter GDP is… pic.twitter.com/w89PksVgXZ — James Fishback (@j_fishback) October 8, 2025

Een beweging onder dat punt kan een golf aan liquidaties triggeren, vergelijkbaar met de koersactie van juni. Analisten waarschuwen dat traders voorbereid moeten zijn op plotselinge volatiliteit in de eerste dertig minuten na de speech. Handel daarom niet te impulsief, en wees vooral geduldig. Negatief nieuws hoeft nog niet gelijk te betekenen dat de hele cryptomarkt zal instorten.

Waar kijken traders vandaag naar?

De meeste professionele traders kiezen vandaag voor neutrale hedges tot de speech voorbij is. Volatiliteitsopties voor BTC en ETH zijn sterk gestegen, wat wijst op verhoogde verwachtingswaarde. Belangrijke niveaus om te volgen zijn $124.500 aan de bovenkant en $118.000 als steun.

Wie actief handelt, doet er goed aan posities te beschermen met strakke stop-losses en alleen te reageren op bevestigde candle sluitingen na de speech. De toon van Powell zal bepalen of oktober de maand wordt van een $130.000 Bitcoin rally of een crypto pullback richting cruciale steunzones.

Naast het goed in de gaten te houden welke crypto er gaat stijgen, kunnen crypto presales ook helpen. Deze innovatieve projecten in een vroeg stadium bieden investeerders allerlei beloningen en voordelen. Maak van presales en investeren een leuke, interactieve game met PEPENODE ($PEPENODE).

PEPENODE ($PEPENODE)

PEPENODE ($PEPENODE) is ’s werelds eerste Mine-to-Earn memecoin, een project dat presales verandert van passieve wachtrijen in interactieve ervaringen. In plaats van tokens te kopen en te wachten op de launch, kunnen deelnemers tijdens de presale Miner Nodes aanschaffen, facilities upgraden en hun eigen virtuele mining rig bouwen. Dit gamified systeem beloont vroege deelnemers direct, nog voor de TGE.

Met een deflatoir model waarbij 70% van de tokens die voor upgrades worden gebruikt permanent worden verbrand, creëert PEPENODE natuurlijke schaarste. De game draait op Ethereum’s Proof of Stake en verbruikt 99,95% minder energie dan traditioneel minen. Het is volledig virtueel, zonder hardware of energieverspilling. Dankzij ingebouwde anti-bot mechanismen blijft deelname eerlijk en community-gedreven, terwijl actieve spelers extra beloningen verdienen via het referral systeem.

De $PEPENODE presale is volledig open, zonder private rounds of insider deals. Iedereen start gelijk, met de mogelijkheid om in te stappen tegen de laagste prijs en direct te beginnen met gameplay. Dit is waar mining, meme cultuur en community samenkomen. Het is een nieuwe categorie binnen crypto waar fun en utility elkaar versterken.

Nu naar de Pepenode presale