Volgens insiders mogen de ruim 15.000 financiële adviseurs van Bank of America nu volledig spot BTC ETF’s actief aanprijzen. Deze beleidswijziging komt na maanden van interne druk en een toename van ETF instroom bij concurrenten. Dit zet de Amerikaanse vermogensbeheerwereld op z’n kop, want eerder gold er een restrictie op digitale activa. Wordt een hogere institutionele vraag naar BTC het startschot voor een hogere Bitcoin koers?

Bitcoin koers: hoe het van deze nieuwe instroom profiteert

De aanpassing betekent dat de adviseurs van Merrill Lynch en de private banking tak nu voortaan standaard een aanbevolen Bitcoin ETF allocatie van ongeveer 1 tot 4% mogen opnemen in de klantportefeuilles.

Voorheen mochten deze adviseurs geen concrete aanbevelingen doen richting klanten die als risicomijdend waren geclassificeerd. De nieuwe richtlijn maakt die beperking onnodig, omdat de BTC ETF’s van de bank nu als een reguliere beleggingsoptie worden beschouwd.

Morgan Stanley, Fidelity, Wells Fargo, UBS en BlackRock voerden eerder in 2025 al soortgelijke versoepelingen door. Hierdoor is Bank of America het laatste grote instituut dat de deur opent voor gereguleerde Bitcoin producten.

Crypto-analisten zien dit als een keerpunt, omdat deze instellingen gezamenlijk duizenden miljarden dollars beheren. Wanneer zo’n grote groep adviseurs toegang krijgt tot dezelfde producten, ontstaat er een gelijk speelveld voor de verspreiding van BTC ETF’s onder retail investeerders en vermogende families.

Big Shift in finance: Bank of America just cleared 15,000 advisors to recommend 1–4% of portfolios in Bitcoin ETFs. They manage $2.9T. The same advisors who once warned “crypto is too risky” can now pitch it.

Morgan Stanley, BlackRock & Fidelity did this months ago. When… pic.twitter.com/aSkfDxr9sN — Crypto Patel (@CryptoPatel) December 2, 2025

Wat dit voor de bredere BTC koers trend betekent

Volgens ingewijden is het meeliften op de sterke prestaties van concurrenten een cruciale drijfveer. De aanzienlijke ETF instroom eerder dit jaar zorgde voor een voelbare verandering in marktaandeel, wat de noodzaak tot beleidsaanpassing vergrootte.

Daarnaast geven adviseurs van Bank of America aan dat de modelportefeuilles nu standaard een allocatie van 2 tot 3% in BTC-ETF’s opnemen. Dit is een opvallende verschuiving, want halverwege vorig jaar werd dit nog nadrukkelijk afgewezen.

Onze analyse: volgens ons zal deze instroom van BTC naar verwachting een gematigd en lineair groeieffect hebben. Wij kijken vooral naar de technische structuur waarbij de Bitcoin koers de dalende trendlijn vanaf de all-time high rond $118.000 opnieuw test.

De prijszone in de buurt van $93.000 vormt een directe weerstand, omdat dit samenvalt met een eerdere breakdown. Een afwijzing maakt binnen een week een hertest van het prijsgebied rond $88.000 logisch. Een sterke doorbraak boven $93.000 op dagbasis opent daarentegen juist ruimte richting het aanbodgebied rond $97.000.

Een adviseur van Bank of America vertelde dat de ommekeer in beleid onverwacht snel ging en dat de tools voor portefeuilleconstructie nu rekening houden met digitale assets als onderdeel van een gebalanceerde allocatie.

Deze stap komt op een moment dat de spot-Bitcoin ETF’s al meer dan 1,1 miljoen BTC beheren. Dit volume vergroot de invloed van grote instellingen op de Bitcoin markt, omdat deze producten directe aankopen van fysieke BTC vereisen in plaats van derivaten.

Waarom banken hun beleid zo snel veranderden

Deze omslag lijkt vooral ingegeven door concurrentiedruk en het risico om achter te blijven in een handelsmarkt die steeds meer verschuift richting gereguleerde digitale activa.

Crypto-analisten verwachten dat deze beleidswijziging van Bank of America in de komende twaalf tot achttien maanden tussen de $50 en $100 miljard aan nieuwe BTC instroom kan brengen, omdat de bank toegang heeft tot enorme vermogens binnen de Amerikaanse markt.

De combinatie van toenemende ETF aankopen en het normaliseren van Bitcoin binnen modelportefeuilles maakt digitale activa toegankelijker voor groepen die voorheen geen directe blootstelling aan crypto overwogen. Daarmee ontstaat een bredere institutionele basis onder Bitcoin, wat een belangrijke rol speelt in het volwassen worden van het ecosysteem.

