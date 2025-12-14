Volgens een strategienotitie van Itaú Unibanco Holding SA, de grootste private bank van Latijns-Amerika, adviseert de bank voor 2026 om tot 3% van een portefeuille aan BTC toe te wijzen. Dat is vooral bedoeld als bescherming tegen waardeverlies van de Braziliaanse real (BRL). Dit Bitcoin nieuws plaatst de limiet van Itaú naast die van Morgan Stanley en Bank of America, die tot 4% noemen. Wat doet de Bitcoin koers met deze informatie?

Bitcoin koers als bescherming tegen inflatie real

Itaú constateert dat beleggers worden geconfronteerd met wereldwijde prijsonzekerheid en schommelingen van de Braziliaanse real. Daarom kiest de bank voor een bescheiden Bitcoin weging van 1% tot 3% in plaats van een grote positie, met als doel spreiding.

De bank wijst daarnaast op de lage correlatie tussen Bitcoin en klassieke beleggingen. Lage correlatie betekent dat twee assets niet vaak dezelfde kant op bewegen, waardoor de ene positie de andere kan compenseren.

Volgens Itaú moet Bitcoin geen kernpositie worden. De weging hangt af van het risicoprofiel, omdat de BTC koers stevig kan schommelen.

JUST IN: 🇧🇷 Brazil’s largest private bank Itau is now recommending $BTC allocation of up to 3%. pic.twitter.com/Q0etHlgQz9 — Whale Insider (@WhaleInsider) December 12, 2025

Bitcoin koers versus 4% bij Wall Street

Morgan Stanley en Bank of America zullen hun cliënten toestaan tot 4% in Bitcoin te beleggen. Het verschil met Itaú zit in de motivatie. In de Verenigde Staten draait het vaker om wereldwijde diversificatie binnen een dollar portefeuille. In Brazilië is de real zelf een extra variabele, waardoor Itaú Bitcoin expliciet neerzet als een hedge tegen koopkrachtverlies.

Itaú blijft ook strikter over de rolverdeling: Bitcoin mag aanvullen, maar niet domineren.

Wat gaat de Bitcoin koers in 2026 doen

De bovengenoemde bron geeft geen directe voorspelling voor de Bitcoin koers, maar een praktisch gevolg van vaste limieten is wel duidelijk. Als grote banken bandbreedtes zoals 1% tot 4% voor handelsportefeuilles blijven gebruiken, komt een deel van de vraag uit herweging naar het afgesproken percentage.

Zo’n terugkerende vraagbasis ondersteunt de Bitcoin koers eerder dan dat die structureel druk zet, zolang de allocatie bandbreedtes overeind blijven.

In Bitcoin nieuws duiken daarnaast ook vaak de BTC whales op. Dat zijn grote wallets die veel BTC beheren. Hun transacties zijn on-chain zichtbaar en kunnen laten zien wanneer er liquiditeit naar exchanges gaat of er juist van weg beweegt.

Een tweede thema is Bitcoin treasury. Dat betekent dat een bedrijf BTC op de balans houdt. Als banken en bedrijven Bitcoin in 2026 vaker als een hedge of reserve inzetten, wordt de BTC koers relatief vaker gedreven door structurele allocatie en minder door lokaal sentiment.

Bitcoin Hyper als handig Layer-2 netwerk

Meer focus op gebruiksgemak en efficiëntie sluit aan bij oplossingen die Bitcoin sneller en goedkoper willen maken. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuwe Layer-2 oplossing op Bitcoin die transacties versnelt en kosten verlaagt.

Het project meldt dat gebruikers hun BTC binnen het Hyper ecosysteem kunnen inzetten voor onder andere meme coins, DeFi, RWA’s en NFTs.

Het $HYPER token drijft het netwerk aan, geeft governance rechten en biedt de mogelijkheid tot staking beloningen. Volgens het project zelf heeft de lopende presale een lage, vaste instapprijs en stijgt de token prijs automatisch binnen 10 uur zodra de financiering boven de $6,2 miljoen uitkomt. Doe mee aan deze crypto presale en claim vandaag nog je $HYPER!