De cryptomarkt laat toenemende tekenen van zwakte zien. Volgens analist Benjamin Cowen kan een stijgende stablecoin dominantie wijzen op een nieuwe bear market, terwijl ook Bitcoin ($BTC) en Ethereum ($ETH) technisch onder druk staan richting cruciale supportniveaus.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de Bitcoin en crypto verwachting.

Cowen: Stablecoin dominantie wijst op nieuwe bear market

Crypto analist Benjamin Cowen stelt dat na de huidige consolidatie de dominantie van stablecoins opnieuw zal toenemen richting de zomermaanden. Die observatie is gebaseerd op historische cycli in de cryptomarkt, waarin periodes van onzekerheid vaak gepaard gaan met een groeiend aandeel stablecoins.

After the current consolidation, it looks like stablecoin dominance will go higher into the summer months pic.twitter.com/cT3VZILWnS — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) January 7, 2026

Stablecoin dominantie verwijst naar het gezamenlijke marktaandeel van grote stablecoins zoals USDT en USDC ten opzichte van de totale cryptomarkt. Met andere woorden: hoeveel procent van alle crypto-waarde tijdelijk ‘geparkeerd’ staat in dollar-gekoppelde tokens, in plaats van in Bitcoin of altcoins. Een stijgende dominantie betekent dat beleggers risico afbouwen en kapitaal aan de zijlijn zetten.

Historisch gezien is een oplopende stablecoin dominantie meestal bearish voor altcoins. In eerdere marktcycli viel een toename vaak samen met dalende of stagnerende altcoinprijzen. Beleggers verschuiven dan van volatiele assets naar stabiele waardeopslag, in afwachting van duidelijkere macro- of marktimpulsen. Altcoins, die gevoeliger zijn voor risicosentiment, krijgen in zo’n fase vaak de hardste klappen.

De grafiek die Cowen deelt, laat zien dat de gecombineerde USDT- en USDC-dominantie recent uit een consolidatiefase breekt. Technisch gezien is er ruimte voor een beweging richting ongeveer 8,5% in de loop van 2026. Dat niveau fungeerde in eerdere cycli als een belangrijk weerstandspunt. Als dit scenario zich ontvouwt richting de zomer van 2026, kan dat betekenen dat de markt zich voorbereidt op een langere periode van consolidatie, waarin een nieuwe bear market mogelijk lijkt. Laten we kijken of de technische plaatjes van Bitcoin en de beste altcoins dit beeld ondersteunen.

Bitcoin en Ethereum tonen zwakte

Bitcoin beweegt op het moment van schrijven op donderdag in een grillige zijwaartse band rond de $90.000, nadat de koers werd afgewezen bij het hoogtepunt van $94.789. Het prijsverloop laat een zwakke technische structuur zien, waarbij de Relative Strength Index (RSI) op de daily is teruggevallen naar de middenlijn rond 50. Een verdere daling van de RSI zou de verkoopdruk kunnen vergroten en een doorbraak onder het cruciale niveau van $90.000 waarschijnlijker maken.

Ondanks dat de Moving Average Convergence Divergence (MACD) lichte positieve divergentie laat zien, met groene histogramstaven boven de nullijn, blijft het algemene beeld voor Bitcoin voorlopig bearish.

Ook Ethereum is op het moment van schrijven op donderdag gezakt: richting het belangrijke niveau van $3000, nadat de koers eerder deze week werd afgewezen bij de 100-daagse Exponential Moving Average (EMA) rond $3302. De Relative Strength Index (RSI) staat op 52 op de daily en balanceert rond de middenlijn. Een doorbraak onder dit niveau zou erop wijzen dat het bearish momentum verder toeneemt.

De 50-daagse EMA rond $3129 fungeert als eerste support en kan ervoor zorgen dat Ethereum voorlopig boven de $3000 blijft. Desondanks blijft het smart contract-platform technisch gezien kwetsbaar zolang kopers er niet in slagen om een slot te forceren boven de cluster van EMA’s, bestaande uit de 100-daagse EMA ($3302) en de 200-daagse EMA ($3349).

Wat gaat crypto doen?

De technische analyses geven vooral inzicht in de kortetermijnbewegingen van cryptovaluta. Wanneer we echter uitzoomen en de analyse van Benjamin Cowen volgen, wijzen de vooruitzichten voor de komende maanden eerder op een bearish scenario, waarbij zelfs het ontstaan van een bredere bear market niet kan worden uitgesloten.

Tegelijkertijd is de cryptomarkt nooit afhankelijk van één enkele indicator of metriek. Meerdere factoren, zoals macro-economische ontwikkelingen, liquiditeit en sentiment, spelen een rol. Daardoor blijft het voorspellen van de toekomstige koersontwikkeling complex en onzeker.