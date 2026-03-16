De Bitcoin koers beweegt opnieuw rond een belangrijk niveau. Terwijl de prijs rond 73.000 dollar schommelt, zien sommige marktanalisten opvallende bewegingen bij grote investeerders.

Volgens gegevens van analyseplatform Santiment kopen zogenoemde Bitcoin whales opnieuw BTC bij. Whales zijn grote investeerders die vaak duizenden Bitcoins bezitten. Hun gedrag kan invloed hebben op het sentiment in de cryptomarkt.

Bitcoin whales kopen opnieuw rond 73.000 dollar

Santiment meldt dat grote wallets opnieuw Bitcoin verzamelen terwijl de koers rond 73.000 dollar ligt. Wallets zijn digitale crypto-portemonnees waarin investeerders hun munten bewaren. Veel gebruikers zoeken daarom naar de beste crypto wallet om hun Bitcoin veilig op te slaan en transacties te beheren.

Het gaat volgens het platform om wallets met tussen 10 en 10.000 Bitcoin. Deze groep bezit inmiddels ongeveer 68,17 procent van alle Bitcoins die bestaan.

Een week eerder lag dat aandeel nog rond 68,07 procent. Dat lijkt een klein verschil, maar bij Bitcoin gaat het om enorme hoeveelheden geld.

Santiment noemt deze verandering een positieve omslag. Volgens het bedrijf kan dit erop wijzen dat grote investeerders vertrouwen houden in Bitcoin.

Wat het gedrag van kleine beleggers kan betekenen

Santiment kijkt niet alleen naar whales. Het platform volgt ook wat kleinere beleggers doen. Dat zijn investeerders met relatief kleine Bitcoin wallets.

Volgens het platform ontstaat een mogelijk bodemsignaal wanneer grote wallets kopen terwijl kleine beleggers verkopen. Een bodem is een punt waar een daling stopt en een nieuwe stijging kan beginnen.

Wanneer kleine beleggers juist massaal blijven kopen, kan dat volgens Santiment ook het tegenovergestelde betekenen. In eerdere cycli bleef de koers soms langer dalen wanneer de meerderheid van de markt optimistisch bleef.

De Crypto Fear & Greed Index staat momenteel op 23. Deze index meet het sentiment in de markt. Een lage score betekent dat beleggers voorzichtig zijn.

Bitcoin koers deze week: analist schetst twee scenario’s

Ook voor de komende week kijken analisten naar belangrijke prijsniveaus voor Bitcoin. De koers beweegt momenteel rond 74.000 dollar, een gebied waar veel handelaren op letten.

Crypto-analist Ridaa, bekend op X als RidaaXBT, deelde twee mogelijke scenario’s voor de korte termijn. Volgens hem hangt de volgende beweging vooral af van wat er rond het niveau van 74.000 dollar gebeurt.

In het positieve scenario blijft Bitcoin boven dit niveau consolideren. Consolideren betekent dat de koers tijdelijk stabiel beweegt binnen een kleine prijszone. Als dat gebeurt, ziet de analist ruimte voor een stijging richting 78.000 tot 80.000 dollar.

In het tweede scenario zakt de koers opnieuw terug in de eerdere prijsrange. Een range is een gebied waar de koers langere tijd tussen twee niveaus beweegt.

Als dat gebeurt, kan Bitcoin volgens Ridaa terugvallen richting de onderkant van die range. Dat gebied ligt volgens zijn analyse rond 62.000 dollar.

De analist zegt daarom dat hij wacht op bevestiging voordat hij een positie inneemt. Veel crypto-handelaren letten momenteel op dezelfde niveaus om te bepalen welke richting de markt kiest.

Belangrijkste punten

• Bitcoin whales kopen opnieuw BTC rond het niveau van 71.000 dollar

• Grote wallets vergroten hun aandeel in de totale Bitcoin voorraad

• Kleine beleggers blijven actief terwijl de markt voorzichtig blijft

• Analisten letten op signalen dat een lokale bodem kan ontstaan