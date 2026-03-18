Bitcoin staat opnieuw in de schijnwerpers na een opvallende update van Citigroup. De grote Amerikaanse bank verlaagde haar koersdoel voor 2026. Dat zorgt voor vragen onder beleggers. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers op korte termijn?

Bitcoin handelt momenteel rond de 74.000 dollar. Dat ligt ver onder de nieuwe lange termijn verwachting van Citigroup. Tegelijk laat de markt weinig duidelijke richting zien.

Citigroup verlaagt koersdoel voor Bitcoin

Citigroup is een grote investeringsbank uit de Verenigde Staten. Analist Alex Saunders stelde het koersdoel voor Bitcoin bij. De bank verwacht nu een prijs van 112.000 dollar binnen 12 maanden. Eerder lag dit doel nog op 143.000 dollar.

Volgens Saunders spelen drie factoren een rol. Ten eerste vallen de verwachtingen voor ETF instroom lager uit. Een ETF is een beursfonds dat Bitcoin volgt. Hierdoor kunnen grote beleggers eenvoudiger instappen.

Citigroup rekent nu op 10 miljard dollar aan instroom in plaats van hogere bedragen. Dat remt de verwachte groei van de koers. Daarnaast ziet de bank minder activiteit op het Bitcoin netwerk. Minder gebruik kan wijzen op lagere vraag. Ook speelt regelgeving in de Verenigde Staten een belangrijke rol.

Een nieuwe wet over crypto blijft hangen in de politiek. De kans dat deze wet dit jaar wordt aangenomen ligt rond de 60 procent. Dit zorgt voor onzekerheid bij grote investeerders.

Analist ziet ruimte voor laatste beweging Bitcoin

Op het platform X deelde analist Rami Hijazi zijn visie op de korte termijn. Hij kijkt naar wat er kan gebeuren rond de huidige weerstand. Volgens hem kan Bitcoin nog één laatste stijging maken voordat de koers mogelijk terugvalt.

Hij wijst op meerdere prijszones waar handelaren op letten:

75.000 dollar: eerste weerstand waar Bitcoin momenteel tegenaan loopt

78.000 dollar: belangrijke zone waar verkoopdruk kan toenemen

80.000 dollar: psychologisch niveau bij sterke stijging

65.000 dollar: mogelijke zone bij een terugval

Het gaat om een scenario van één analist en geen vaste uitkomst. De richting blijft afhankelijk van sentiment en instroom van kapitaal in de cryptomarkt.

• Analist verwacht mogelijk laatste stijging voor Bitcoin

• Weerstand ligt rond 75.000 tot 78.000 dollar

• Terugval richting lagere zones blijft mogelijk

• Beleggers kijken ook naar nieuwe Bitcoin projecten