De Bitcoin koers ging vannacht hard omlaag. De Ethereum koers ook. Veel altcoins kregen een tik. Terwijl de crypto markt vol angst zit en de Fear & Greed Index laag staat, waarschuwt Binance oprichter CZ voor iets anders. Volgens hem zitten we in een fase waarin grote spelers de markt expres bewegen. En dat gebeurt vaak vlak vóór een nieuwe bull run en een mogelijke altseason. Wat gaat Bitcoin doen in zo’n onrustige markt?

Bitcoin koers zakt weg terwijl angst toeneemt op crypto markt

CZ zegt op X dat je moet verkopen bij extreme hebzucht en moet kopen bij extreme angst. Zijn timing is opvallend. De markt daalt snel, altcoins zakken nog harder weg en het totale crypto marktkapitaal is flink gekrompen. De altcoin-index staat laag en de Fear & Greed Index draait richting “extreme fear”.

Unpopular opinion, but it’s better to sell when there is maximum greed, and buy when there is maximum fear. 🤷‍♂️ — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 29, 2025

Toch blijft CZ rustig. In een andere post zegt hij dat er geen paniek nodig is. Dit hoort bij de markt. Volgens hem worden zwakke posities nu uit de markt gedrukt, zodat de volgende grote stijging meer kracht heeft. Bekijk hier de Bitcoin koers verwachting voor de lange termijn.

Welke manipulatie ziet CZ in de crypto markt?

CZ doelt vooral op wat er gebeurt bij futures en leverage. Veel kleine beleggers stappen in met te hoge leverage. Grote spelers zien dat. Een kleine duw omlaag kan al genoeg zijn om longposities te liquideren. Dat zorgt weer voor extra verkoopdruk en nog diepere dalingen.

Bij altcoins is dit nog makkelijker. De liquiditeit is dun. Eén grote order kan de koers al door een belangrijk niveau drukken. Stoplosses gaan af, paniek begint en grote spelers kopen daarna weer rustig terug.

Crypto markt is makkelijk doelwit

De Ethereum koers daalde harder dan Bitcoin. Dat past in fases waarin de markt zwakker is. Eerst valt ETH, daarna volgen de kleinere coins. Veel traders zitten daar met leverage in en dat maakt ze extra kwetsbaar.

Solana, XRP en Cardano lieten vannacht ook flinke rode candles zien. Precies het soort dalingen waar grote partijen graag gebruik van maken. Ze drukken de markt even leeg voordat ze zelf weer instappen. Lees ook ons artikel over Trump’s crypto beleid dat markt naar $5 biljoen kan stuwen.

Is dit normale cyclus of is dit keer anders?

Dit patroon zagen we eerder. Bij eerdere cycli kregen we altijd een harde daling voordat een altseason begon. Eerst wordt leverage weggewerkt, daarna draait de markt.

Het verschil nu: instellingen spelen mee. Spot-ETF’s voor Bitcoin en Ethereum zorgen voor grotere stromen geld, maar ook voor hardere dalingen als er veel verkocht wordt. Toch blijft het basisprincipe hetzelfde. Grote spelers halen eerst de rommel uit de markt voordat ze de volgende bull run starten.

Welke altcoins lopen risico en welke hebben juist voordeel?

Altcoins met weinig volume, zwakke tokenomics of veel hype krijgen het zwaarst te verduren. Die zakken snel weg wanneer de markt beweegt. Ook meme coins met te veel leverage worden snel geraakt.

Sterke projecten doen het beter na deze fase. Grote netwerken met echte activiteit komen vaak als eerste terug wanneer het vertrouwen terugkeert. Later volgt de rest pas. Voor de geinteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Wat bedoelt CZ met het moment van een nieuwe ATH?

CZ zegt niets over een datum, maar zijn boodschap is helder. Nieuwe all time highs ontstaan niet tijdens paniek. Ze ontstaan in de stilte die daarna komt. In periodes waarin iedereen twijfelt, bouwen sterke handen juist hun positie uit.

Moeten beleggers nu kopen of wachten? De markt kan nog verder schommelen. Maar zodra deze manipulatiefase klaar is, kan de altseason ineens starten.

Wat gaat Bitcoin doen in de komende weken? Als de markt zich herstelt en de paniek afneemt, kan dit de bodem worden waarop de volgende bull run wordt gebouwd.

