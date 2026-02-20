De Bitcoin koers noteert op 20 februari 2026 rond de $67.800 en handelt daarmee al ruim 100 dagen onder de grens van $100.000. Sinds het all-time high van $126.000 begin oktober 2025 is de koers met bijna de helft gedaald. Dat roept de vraag op: wat gaat Bitcoin doen de komende maanden?

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Bitcoin ETF outflows en het verlies van beleggers

Een grote factor achter de daling zijn de enorme uitstroom uit Bitcoin ETF’s. Sinds 10 oktober 2025 is er ongeveer $8,5 miljard uit Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s gestroomd. De 11 fondsen beheren nog steeds zo’n $85 miljard, maar de verkoopdruk is aanzienlijk.

Het gemiddelde instapniveau van ETF beleggers ligt rond de $84.000. Dat betekent dat de gemiddelde investeerder nu zo’n 20% verlies heeft op papier. Analisten waarschuwen dat verdere koersdalingen kunnen leiden tot zogenaamde capitulatie: het moment waarop beleggers massaal hun positie verkopen. Wie toch wil investeren in digitale valuta kan eerst een goede crypto broker vergelijken.

Bitcoin technische analyse – support en weerstand

De Bitcoin technische analyse laat een somber beeld zien. Op de korte termijn is de weerstand rond $73.000 het belangrijkste niveau om in de gaten te houden. Zolang Bitcoin daar niet boven sluit, blijft de trend neerwaarts.

Aan de onderkant ligt de belangrijkste support op $65.000. Een doorbraak daaronder kan de weg openen richting het $60.000 niveau, dat begin februari al even getest werd. De 200 weeks moving average ligt ook in deze zone en fungeert als een historisch sterke bodem.

Bitcoin voorspelling – Coinspeaker expert ziet ATH in 2026

Ondanks de huidige Bitcoin crash blijft onze Coinspeaker expert optimistisch over de langere termijn. De Bitcoin verwachting is dat in 2026 een nieuw all-time high bereikt. Meerdere factoren ondersteunen deze Bitcoin voorspelling.

Ten eerste blijft de institutionele basis sterk. Ondanks de outflows beheren ETF’s nog ruim 6% van het totale Bitcoin aanbod. Ten tweede wordt het aanbod steeds schaarser door de halving van april 2024, waarvan de effecten historisch gezien pas 12 tot 18 maanden later volledig doorwerken. Tot slot zijn er op macro niveau tekenen dat de Federal Reserve het rentebeleid later dit jaar kan versoepelen, wat positief is voor risicovolle beleggingen zoals crypto.

Bitcoin Hyper ($HYPER) als alternatief in een dalende markt

Terwijl Bitcoin zoekt naar een bodem, richten veel beleggers zich op nieuwe projecten met groeipotentieel. Bitcoin Hyper ($HYPER) is daar een voorbeeld van. Dit project bouwt een Layer 2 netwerk bovenop Bitcoin dat snellere en goedkopere transacties mogelijk maakt.

De presale heeft inmiddels meer dan $31 miljoen opgehaald. $HYPER maakt gebruik van zero knowledge rollups om duizenden transacties te bundelen, waardoor de kosten dalen en de snelheid toeneemt. Daarnaast biedt het project staking met een jaarlijks rendement van 37%. Voor beleggers die willen weten welke crypto gaat stijgen, kan dit project interessant zijn om te onderzoeken.

Bitcoin Hyper presale toegang