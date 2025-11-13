Bitcoin Amsterdam 2025 van start: terwijl Europa’s grootste Bitcoin-conferentie duizenden bezoekers en toonaangevende experts naar de RAI trekt, rijst direct de vraag of het evenement invloed heeft op de Bitcoin ($BTC) koers voor 2025. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Bitcoin.

Bitcoin Amsterdam 2025 van start

Met de officiële start van Bitcoin Amsterdam 2025, Europa’s grootste Bitcoin-conferentie die deze week van start gaat in de RAI Amsterdam, komt de Nederlandse cryptowereld samen op het belangrijkste Bitcoin-evenement van het jaar. Met meer dan 10.000 verwachte bezoekers staat de stad opnieuw centraal als ontmoetingsplek voor ondernemers, beleidsmakers, educators en internationale Bitcoin-pioniers.

Dit jaar worden Nederlandse stemmen nadrukkelijk in het licht gezet. Leiders zoals Paul Buitink, Willem Middelkoop, Bert de Groot, Sjors Provoost, Simon Lelieveldt en Bart Mol zullen hun visie delen op de toekomst van geld, toezicht, technologische innovatie en duurzame Bitcoin infrastructuur. Daarnaast host Satoshi Radio een volledige dag Nederlandstalige programmering, waarmee de lokale community een prominente plek krijgt op het internationale podium.

Ook internationaal is de line-up sterker dan ooit. Eerdere headliners zoals Edward Snowden, Stella Assange, Adam Back, Jack Mallers, Alex Gladstein en Joana Cotar benadrukken de reputatie van het evenement als Europa’s meest invloedrijke Bitcoin-conferentie. Dit jaar voegen de Winklevoss-broers zich daarbij, in een periode waarin hun betrokkenheid bij Treasury, het euro-denomineerde Bitcoin-treasurybedrijf dat €126 miljoen ophaalde en meer dan 1111 BTC kocht, grote aandacht trekt.

Bedrijven zoals MicroStrategy, grote internationale mining bedrijven en institutionele investeerders zijn eveneens aanwezig, wat de sterke toenemende institutionele adoptie onderstreept. Verwachtingen voor grote aankondigingen zijn hoog: mogelijke ETF-updates, nieuwe stappen in Lightning Network-innovatie en verder nieuws over institutionele adoptie domineren de gesprekken op de vloer.

Met deze mix van toonaangevende stemmen, grote bedrijven en cruciale aangekondigde ontwikkelingen belooft Bitcoin Amsterdam 2025 de meest impactvolle editie tot nu toe te worden.

Heeft conferentie invloed op BTC koers voor 2025?

Historisch blijkt dat grote crypto-evenementen prijsbewegingen versterken, omdat Bitcoin conferenties vaak 5–15% price pumps triggeren door FOMO en aankondigingen. In de huidige marktcontext staat Bitcoin op $102.000–$106.000 na de aankondiging van een shutdown-einde in de VS, waardoor het sentiment al licht herstellend is.

Tegelijk bestaat er een duidelijke spanning: Morgan Stanley waarschuwing versus institutionele interesse. Terwijl Morgan Stanley spreekt over een mogelijke ‘fall season’-fase, blijft institutionele adoptie groeien via grote bedrijven en ETF-instroom. In die omgeving kan Bitcoin Amsterdam 2025 extra katalyseren, vooral als er ETF-updates, institutionele nieuwsberichten of technologische ontwikkelingen worden aangekondigd. Maar hoe ziet het technische plaatje eruit?

Wat gaat Bitcoin doen?

De Bitcoin koers steeg licht en testte opnieuw de belangrijke weerstand op $106.453, de 38,2% Fibonacci-retracement op maandag, waarna de koers in de twee dagen erna met 4,11% daalde. Op het moment van schrijven op donderdag herstelt BTC licht en handelt boven $102.800.

Als BTC het herstel voortzet kan de rally zich uitbreiden richting de 50-daagse Exponential Moving Average (EMA) op $109.369.

De Relative Strength Index (RSI) staat op 41 en nadert het neutrale 50-niveau, wat wijst op een afname van de bearish druk. Voor een gezond herstel moet de RSI boven het neutrale niveau uitkomen. Daarnaast convergeren de Moving Average Convergence Divergence (MACD)-lijnen, terwijl de afnemende rode histogram-balken onder de neutrale lijn wijzen op een aanstaande bullish crossover.

Aan de andere kant, als BTC de correctie voortzet, kan de daling zich uitbreiden richting de belangrijke support op $100.353.

Kortom, de BTC koers bevindt zich op een beslispunt; Bitcoin Amsterdam 2025 kan met nieuwe aankondigingen en institutionele aandacht precies het momentum creëren voor een mogelijke bullish beweging.

Een nieuwe cryptomunt die mogelijk meebeweegt met de hype rond Bitcoin Amsterdam is Bitcoin Hyper ($HYPER). Deze layer-2 solution op het Bitcoin netwerk probeert de toekomst van BTC te bouwen. De interesse is groot: in de presale is inmiddels bijna $26 miljoen opgehaald. Daarnaast kunnen holders hun tokens staken met een APY van 43%.