De Bitcoin koers gaat in de komende dagen hard kelderen, zo beweert althans Gemini AI. Volgens de tekstbot is een crash naar $70.000 mogelijk. Welke gevolgen zou dit hebben voor de gehele markt?

Marktcrash treft ook Bitcoin koers

De Bitcoin koers heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de nodige klappen gehad. Amerikaanse investeerders verloren het vertrouwen in aandelen en goud, wat zorgde voor een flinke ‘sell off.’ De Bitcoin koers kelderde in enkele uren van $88.000 naar $81.000; een verlies van 8%.

Opvallend is dat de aandelenkoersen na de snelle verkoop vrij vlot herstelden. Techbeurs Nasdaq sloot bijvoorbeeld slechts 0,7% lager die dag. Ook de goudkoers herstelde zich, en staat op $5400 per ounce nog steeds historisch hoog.

De Bitcoin koers heeft echter moeite om zich te herstellen. Momenteel bivakkeert de token rond de $83.000, een niveau dat sinds november al niet meer gehaald werd.

Bitcoin nieuws ondersteunt koers niet

Ander Bitcoin nieuws ondersteunt de gedachte dat de Bitcoin koers zich snel zal herstellen bepaald niet. Zo lijken institutionele investeerders het vertrouwen in de token te verliezen. Op 29 januari stroomde er bijvoorbeeld liefst $817,8 miljoen weg uit Bitcoin ETF producten. In totaal verloren deze beursproducten in 1 week liefst $1,1 miljard aan marktkapitalisatie.

Ook werd een groot aantal posities op de futuresmarkt geliquideerd, voor in totaal $319 miljoen.

Gemini AI voorziet verdere Bitcoin crash

Verder negatief nieuws komt onder meer vanuit de hoek van crypto AI voorspellingen. Zo stelt Gemini dat een koersval richting de $70.000 momenteel aannemelijk is.

Deze stelling ondersteunt de tekstbot met drie belangrijke argumenten. Ten eerste is daar de ontkoppeling met de koersen van goud en aandelen die momenteel zichtbaar lijkt: “Waar de techbeurs (Nasdaq) en grondstoffen (goud) veerkracht toonden na de schrikreactie van investeerders, bleef de cryptomarkt zwak liggen.”

Daarnaast is er nu een flinke institutionele druk ontstaan, zo stelt Gemini: “De enorme uitstroom uit Bitcoin ETF’s suggereert dat het ‘grote geld’ momenteel risico’s afbouwt, wat de koers verder onder druk zet.”

Het gevolg volgens Gemini: “De combinatie van liquidaties op de futuremarkt en negatieve AI-voorspellingen kan zorgen voor een self-fulfilling prophecy, waarbij angst voor een crash naar $70.000 verdere verkopen uitlokt.”

De analyse van Gemini is behoorlijk in lijn met die van Matt Mena en John Glover. Mena stelt dat, nu de $84.000 niet vastgehouden is, de eerste support rond de $80.000 zal liggen. Kan deze niet vastgehouden worden, dan is een daling naar $75.000 – de waarde van april 2025, volgens de analist goed mogelijk. Glover stelt dat ook $71.000 een niveau is om in de gaten te houden nu Bitcoin daalt.

Veroorzaakt dit de algehele crypto crash?

Volgens Gemini is het goed mogelijk dat de Bitcoin daling naar $70.000 (‘slechts’ -15%) voor een algehele crypto crash zal zorgen. Dit komt omdat Bitcoin fungeert als de algehele index van de markt. Gemini: “Als Bitcoin niest, worden altcoins verkouden.”

Daarnaast zou de huidige tendens kunnen veranderen van ‘buy the dip’ naar ‘panic sell’; ook lange termijn investeerders en zelfs miners zullen in zo’n geval snel uitstappen.

Bovendien zullen institutionele partijen hun crypto investeringen mogelijk op pauze zetten. De $1,1 miljard ETF-uitstroom wordt door Gemini gezien als een “veeg teken”, evenals het feit dat veel traders naar goud lijken te trekken.

Waarin investeren nu Bitcoin daalt?

Het kan verstandig zijn om naar aanleiding van dit Bitcoin nieuws je portfolio anders in te delen, bijvoorbeeld door te investeren in presale crypto. Deze tokens staan nog niet op de exchanges, en zijn dus ook immuun voor de huidige crypto crash.

Een goed voorbeeld van zo’n crypto is Maxi Doge ($MAXI), een meme coin die het doel heeft om de community te belonen met meerdere pumps. Dit doet de token met behulp van marketing (40% van de tokenomics), viraal gaande memes en fraaie rewards en stakingrendementen (momenteel 68%) voor wie nu investeert.

Het is bekend dat tokens zoals Maxi Doge ook tijdens een bear market grote returns kunnen leveren, soms wel 100x het geïnvesteerde bedrag. Het vertrouwen is groot: in korte tijd werd er al $4,5 miljoen bij elkaar gebracht. Wie er ook op tijd bij wil zijn, moet dus snel zijn!

Nu naar de Maxi Doge presale