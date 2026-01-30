De Bitcoin crash vandaag is een harde klap. De Bitcoin koers zakte in korte tijd naar $82.134. Dat is het laagste niveau sinds december. In 24 uur tijd werd voor $786 miljoen aan posities geliquideerd. Vooral longtraders werden geraakt. Bitcoin daalt hard en zet de toon voor de rest van de markt.

Bitcoin vandaag onder druk door plotselinge verkoopgolf

De daling kwam snel en zonder waarschuwing. Bitcoin handelde nog boven de $90.000, maar zakte daarna in een paar uur door meerdere steunniveaus. Op de liquidatie grafiek is goed te zien wat er gebeurde. Het merendeel van de liquidaties kwam van longposities. Zodra de koers onder belangrijke niveaus dook, werden posities automatisch gesloten. Dat zorgde voor extra verkoopdruk en versnelde de val.

Dit type beweging zie je vaak als de markt te vol zit met leverage. Er is dan weinig nodig om het kaartenhuis te laten instorten. Eén scherpe beweging is genoeg om een kettingreactie te starten. Toch voorspellen Gemini AI vs GPT-5 dat een BTC koers van $100K tot $250K mogelijk is.

Bitcoin nieuws: VS-Iran spanningen zorgen voor risk-off

Een belangrijke oorzaak ligt buiten crypto. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran liepen opnieuw op. Dat zorgde voor onrust op de financiële markten. Beleggers werden voorzichtiger en kozen voor minder risico. In dat soort situaties is Bitcoin geen veilige haven, maar juist een asset die snel wordt verkocht.

Je ziet dat ook terug in andere markten. Goud bleef sterk, terwijl crypto en aandelen tegelijk onder druk kwamen te staan. Dat vertelt genoeg over het sentiment. Angst wint het dan van optimisme.

Hawkish Fed zet extra druk op de Bitcoin koers

Daarbovenop kwamen stevige signalen vanuit de Federal Reserve. De rente blijft hoog en er zijn geen duidelijke hints op snelle verlagingen. Dat is slecht nieuws voor risicovolle assets. Goedkoop geld blijft uit en liquiditeit droogt verder op.

Voor Bitcoin betekent dat simpelweg minder kopers. Elke bounce wordt sneller verkocht. Dat zie je ook op de grafiek terug. Herstelpogingen stranden vroeg en nieuwe lagere toppen blijven zich vormen.

Bitcoin ETF uitstroom verergert de daling

De ETF markt helpt momenteel niet mee. De netflow grafiek laat een stevige uitstroom zien. Op één dag verdween er bijna $818 miljoen uit Bitcoin ETF’s. Over meerdere dagen liep dat op tot rond de $1,1 miljard. Dat wijst op institutionele partijen die risico afbouwen.

ETF uitstroom betekent vaak echte verkoop van Bitcoin. Dat legt direct druk op de spotmarkt. Zolang deze uitstroom aanhoudt, blijft het lastig voor de Bitcoin koers om stabiel te herstellen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de welke crypto’s gaan stijgen.

Technische schade en Death Cross op de daggrafiek Bitcoin koers

Technisch gezien is de schade duidelijk. Op de daggrafiek is een Death Cross zichtbaar. Dat gebeurt wanneer het korte termijn gemiddelde onder het lange termijn gemiddelde zakt. Het is geen garantie voor verdere daling, maar historisch gezien wel een signaal dat de trend verzwakt.

Belangrijke zones zijn gebroken. Niveaus die eerst steun waren, werken nu als weerstand. Dat maakt elke opleving kwetsbaar. De markt moet eerst tijd en volume terugwinnen voordat het beeld verbetert. Ondanks de crash blijft de Bitcoin koers verwachting voor de lange termijn positief.

Wat gaat Bitcoin doen bij deze steunniveaus?

De focus ligt nu op de zone rond $81.000 tot $82.000. Dat gebied is het eerste vangnet. Zakt Bitcoin daar onder, dan komt $80.000 snel in beeld. Breekt ook dat niveau, dan kijken veel analisten naar het gebied tussen $75.000 en $70.000.

Een daling richting $70.000 is geen extreme voorspelling, maar een technisch logisch scenario als de druk aanhoudt. Zeker met lage liquiditeit kan de koers snel doorschieten. Tegelijk geldt dat zulke zones vaak ook interesse trekken van grote kopers.

Bitcoin koers daalt, maar paniek zegt niet alles

De tweet van Ted laat dat goed zien. Hij wijst erop dat geld dat uit goud en zilver verdwijnt niet automatisch naar crypto stroomt. Crypto kan net zo goed meedalen. Pas als er duidelijke positieve signalen komen, zoals heldere regelgeving of structurele instroom, kan het sentiment echt draaien.

Gold erased $3,000,000,000,000 from its market cap in an hour. Silver erased $700,000,000,000 from its market cap in an hour. Did that money flow into $BTC and alts? Absolutely not. Crypto went down too and erased nearly $100 billion from its market cap. This is exactly what… — Ted (@TedPillows) January 29, 2026

Voor nu is Bitcoin vandaag vooral een verhaal van angst, liquidaties en macro-druk. De komende dagen worden cruciaal.

De komst van DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin

Naast de Bitcoin crash van afgelopen dagen zijn er ook nog positieve ontwikkelingen rondom Bitcoin. Het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) lanceert namelijk het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk na zijn presale, waarmee het DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin brengt.

In een korte tijd heeft Bitcoin Hyper meer dan $30 miljoen aan vroege investeringen weten op te halen. Na de presale kunnen ontwikkelaars dApps, smart contracts, NFT’s en meme coins lanceren bovenop Bitcoin.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale