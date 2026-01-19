De crypto markt kreeg vannacht een harde klap. In ongeveer twaalf uur verdween er zo’n $100 miljard aan totale waarde. Bitcoin en Ethereum kleurden rood, maar vooral altcoins kregen het zwaar. Toch kijken analisten juist nu naar Cardano. De Cardano koers staat onder druk, maar de vraag leeft: wat gaat Cardano doen na deze dip?

Crypto markt onder druk na plotselinge sell-off

De daling kwam snel. In de heatmap zie je vrijwel alles rood kleuren. Bitcoin zakte ruim twee procent. Ethereum ging daar nog iets onderdoor. Solana verloor zelfs meer dan zes procent. Dat wijst op een brede risk-off beweging binnen de crypto markt.

JUST IN: $100,000,000,000 wiped out from the crypto market cap in the past 12 hours. pic.twitter.com/Ef3052KlDI — Watcher.Guru (@WatcherGuru) January 19, 2026

Ook in de totale market cap zie je de tik duidelijk terug. De grafiek laat een scherpe daling zien richting de $3,1 biljoen. Het handelsvolume liep tegelijk op. Dat past bij paniekverkopen en liquidaties, vooral bij traders met leverage. Zulke momenten voelen heftig, maar ze ruimen vaak ook zwakke posities op. Toch ziet de Cardano koers voorspelling er positief uit.

Cardano koers breekt steun en test koopzone tijdens crypto markt crash

De grafiek van Cardano laat een stevige rode candle zien. De koers zakte hard en tikte lagere niveaus aan met een lange wick. Dat betekent dat kopers daar al interesse tonen. Toch is het beeld nog niet direct bullish.

Belangrijk is de 200 EMA. Die ligt boven de huidige koers en werkt nu als weerstand. Zolang de Cardano koers daaronder blijft, houden verkopers de controle. De eerdere steunzone rond $0,38 is gebroken. Die zone moet teruggewonnen worden om echt vertrouwen te krijgen in een herstel.

Wat gaat Cardano doen volgens indicatoren?

De RSI staat rond de 30. Dat is laag. Het betekent dat de verkoopdruk hoog is geweest. Vaak volgt er dan een korte opleving, maar dat is geen garantie voor een trendomslag. De MACD staat nog onder nul en laat rode histogrammen zien. Het momentum is nog zwak.

Dit wijst eerder op consolidatie dan op een snelle rally. De markt moet eerst kalmeren. Dat zie je vaker na dit soort snelle dumps. Eerst rust. Dan pas richting. De komende tijd gaan we zien of Cardano in het rijtje komt met welke crypto’s gaan stijgen.

Cardano verwachting voor Q1 2026

Toch is het niet vreemd dat Cardano nu genoemd wordt. On-chain data laat zien dat grote wallets de afgelopen weken veel ADA hebben gekocht. Dat gebeurde juist terwijl de koers laag bleef. Zulke bewegingen zie je vaak voordat de markt draait, niet erna.

210 million Cardano $ADA bought by whales in the past three weeks! pic.twitter.com/Mqq4xdQGSK — Ali Charts (@alicharts) January 17, 2026

Daarnaast zit een groot deel van de ADA vast in staking. Dat zorgt voor minder directe verkoopdruk. In onrustige tijden kan dat helpen. Als de bredere markt in Q1 2026 stabiliseert, kan Cardano daardoor sneller herstellen dan veel andere coins.

Dat is waar de Cardano verwachting met 3x potentieel vandaan komt. Niet omdat het gegarandeerd is, maar omdat de risico-beloning hier voor sommige beleggers aantrekkelijk wordt.

Cardano als crypto met potentie tijdens correcties

Tijdens grote correcties zoeken beleggers vaak naar projecten die blijven bouwen. Cardano valt dan op door zijn langzame, maar stabiele aanpak. Geen hype, wel doorontwikkeling. Dat maakt ADA een crypto met potentie, juist wanneer de markt twijfelt.

Maar timing blijft alles. Een verdere daling is niet uitgesloten. Als de markt nog een keer hard wegzakt, kan ADA lagere steunniveaus testen. Dat hoort bij dit spel.

Kopen of wachten tijdens crypto markt crash?

De vraag “nu kopen?” heeft geen simpel antwoord. Wie agressief is, ziet dit als een mogelijke instapzone. Dan is spreiden belangrijk en niet alles tegelijk doen. Wie voor zekerheid gaat, wacht liever op bevestiging. Bijvoorbeeld een terugkeer boven de 200 EMA en een rustigere koersactie.

Voor nu is het duidelijk dat de crypto markt nog onrustig is. Cardano ligt technisch onder druk, maar wordt fundamenteel in de gaten gehouden. De komende weken gaan laten zien of deze dip een kans was, of slechts een tussenstation. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste crypto exchanges van Nederland waar je eenvoudig Cardano kunt kopen.

