De Bitcoin koers kreeg vannacht opnieuw een klap nadat de FBI meldde dat de Amerikaanse overheid $15 miljard aan Bitcoin in beslag heeft genomen. Volgens de autoriteiten gaat het om de grootste fraudezaak ooit in de cryptowereld. De timing zorgt voor nervositeit. Beleggers vragen zich af of dit nieuws te maken heeft met de recente crypto crash en wat er gebeurt als de overheid die Bitcoins straks verkoopt.

FBI pakt megafraude aan

De melding kwam rechtstreeks van FBI directeur Kash Patel, die op X schreef: “$15 miljard aan Bitcoin in beslag genomen. Een van de grootste financiële fraudezaken ooit.”

$15 BILLION in bitcoin seized. One of the biggest financial fraud takedowns ever — a global criminal network built on forced labor, money laundering & deception. This FBI took down their empire. pic.twitter.com/tFXqlG2w8G — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 15, 2025

De zaak draait om een netwerk dat jarenlang via gedwongen arbeid, oplichting en witwassen miljarden aan crypto heeft verdiend. De groep, bekend als de Prince Group, zou mensen uitbuiten in Cambodja en omliggende landen om op grote schaal nep beleggingen uit te voeren.

In totaal werden 127.271 Bitcoin in beslag genomen, ter waarde van ongeveer 15 miljard dollar. Volgens het ministerie van Justitie is dit de grootste crypto-inbeslagname in de Amerikaanse geschiedenis. Lees ook ons artikel over Bitcoin die daalt door FUD en retailverkopen, wat historisch juist hét beste koopsignaal is.

Angst voor verkoopdruk Bitcoin

In het verleden verkocht de Amerikaanse staat geconfisqueerde coins via veilingen, wat tijdelijk druk zette op de Bitcoin koers.

Als de overheid ook nu besluit om (een deel van) deze 127.000 BTC te verkopen, kan dat zorgen voor extra aanbod in een al wankele markt. Zeker nu liquiditeit nog laag is na de recente crash.

Een snelle verkoop zou een nieuwe duw omlaag kunnen betekenen, terwijl een langzame, gefaseerde aanpak waarschijnlijk minder effect heeft. Voorlopig zijn er nog geen plannen openbaar gemaakt, maar de onrust is voelbaar. De kans is ook aanwezig dat de inbeslaggenomen BTC in de strategische reserve van de overheid terechtkomt. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Speelt dit mee in de recente crypto crash?

De timing is opvallend. De markt kelderde eerder deze week met miljarden aan liquidaties. Sommigen denken dat grote spelers al vooruit handelden op nieuws van de inbeslagname. Als er plots $15 miljard aan BTC ‘in de lucht hangt’, schrikt dat vooral korte termijn handelaren af.

De Bitcoin koers daalde tijdelijk onder de $110.000 en herstelde daarna licht. Analisten spreken van “verkoopangst” die nog niet is uitgewerkt. De crash lijkt dus niet direct door deze FBI actie veroorzaakt, maar het nieuws versterkt wel de onzekerheid.

Wat dit betekent voor Bitcoin beleggers

Korte termijn? Meer schommelingen. De crypto crash van afgelopen week heeft al veel hefboomposities weggevaagd. Nu de overheid plots een gigantische Bitcoin voorraad beheert, houden investeerders hun adem in.

Lange termijn? Mogelijk juist positief. Het laat zien dat overheden steeds beter in staat zijn om gestolen crypto op te sporen en terug te halen. Dat versterkt het vertrouwen in het systeem.

Als deze coins veilig worden beheerd en niet ineens worden gedumpt, kan dit zelfs helpen om het imago van Bitcoin te verbeteren. Minder ruimte voor criminelen, meer transparantie.

Duidelijkheid kan nog maanden duren

De komende weken letten analisten op on-chain bewegingen. Zodra de in beslag genomen Bitcoin richting beurzen beweegt, is dat vaak een signaal dat verkoop op komst is.

Voor nu lijkt het erop dat de overheid de fondsen bewaart tot de rechtszaken zijn afgerond. Dat kan maanden duren. Maar zolang er onzekerheid blijft over wat er met die $15 miljard aan Bitcoin gebeurt, blijft de markt kwetsbaar. De crypto crash is dus nog niet voorbij. Eerder in afwachting van het volgende hoofdstuk.

