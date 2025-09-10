Bitcoin beleefde opnieuw een afwijzing op een belangrijk weerstandsniveau, ditmaal vlak onder de $113.000. Dit gebeurde bovendien voor de publicatie van nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers. De reactie op macro-economisch nieuws, in combinatie met onzekerheid rond renteverlagingen, houdt de crypto markt in spanning. Analisten van JPMorgan schetsen daarbij een genuanceerd beeld van wat traders de komende dagen kunnen verwachten. Gaat de Bitcoin koers nieuwe hoogtes opzoeken?

Correctie en inflatiecijfers

Op dinsdag 9 september probeerde Bitcoin kort boven de $113.000 uit te breken, maar werd krachtig afgewezen. De koers daalde met 1,1% tot net boven de $110.800. Ondertussen is de koers weer redelijk hersteld, en bevindt zich rond de $112.500. Deze terugval leidde tot een bredere correctie in de altcoin markt, waarbij voor ongeveer $370 miljoen aan long posities werden geliquideerd. Het huidige momentum binnen de crypto markt is dus ontzettend volatiel.

Volgens analisten speelde technische weerstand een duidelijke rol bij deze afwijzing. Maar de timing, net voor het uitkomen van de Amerikaanse inflatiecijfers, versterkte de voorzichtigheid onder traders.

In totaal zijn er maar liefst 1,5 miljoen minder banen gecreëerd tussen april 2024 en maart 2025 dan eerder werd gerapporteerd. Deze aanpassing voedt het wantrouwen in het officiële economische narratief en zet druk op het monetaire beleid van de Federal Reserve.

Vooruitkijkend naar het Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) rapport voor augustus voorspelt JPMorgan een YoY CPI van 2,9%, met een kern CPI van 3,1%. De bank stelt dat een kern CPI boven 0,4% op maandbasis waarschijnlijk zal leiden tot extra marktverliezen. Daarentegen zou een uitkomst onder 0,25% het vertrouwen juist herstellen en speculatie over renteverlagingen aanwakkeren.

JPMorgan ziet renteverlagingen aankomen

Ondanks de volatiliteit blijft JPMorgan verwachten dat de Federal Reserve volgende week een renteverlaging van minstens 25 basispunten zal aankondigen. Op de prediction platforms Kalshi en Polymarket daalde de kans op zo’n verlaging iets, maar blijft die alsnog aanzienlijk.

Volgens voormalig hedgefondsmanager Scott Bessent is een renteverlaging niet alleen gerechtvaardigd, maar zelfs noodzakelijk. Hij benadrukt dat de huidige renteomgeving de economische activiteit onderdrukt en stelt dat de werkelijke staat van de economie onder Biden jarenlang verkeerd is weergegeven.

Wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

Hoewel veel traders hopen op een rally richting $125.000, blijkt uit het huidige koersverloop dat de markt nog wacht op bevestiging uit macrodata. Technisch gezien vormt het $113.000 niveau een serieuze weerstand die de bulls voorlopig niet weten te doorbreken. De lichte daling na de afwijzing toont dat het vertrouwen fragiel blijft, zeker zolang er geen duidelijk beleidssignaal vanuit de Fed komt.

THE BITCOIN INVERSE HEAD & SHOULDERS OF DREAMS Left shoulder. Head. Right shoulder.

Now doubled. This isn’t a pattern.

It’s the supercycle ignition.$BTC to $150K is no longer a question.

It’s the script. pic.twitter.com/QgZ4M2jbNa — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 10, 2025

Een CPI uitkomst die aanzienlijk lager ligt dan verwacht, in combinatie met een daadwerkelijke renteverlaging, zou de nodige stimulans kunnen leveren voor een hernieuwde bull run. Tot die tijd is consolidatie tussen $108.000 en $113.000 reëler, waarbij whales en institutionele partijen op strategische niveaus blijven accumuleren.

Het is dus van groot belang om het nieuws actief te blijven volgen, en niet te handelen op emoties. De crypto markt bevindt zich in een volatiele staat dankzij de onzekerheid rondom de Federal Reserve. Echter voert Donald Trump ook de druk op voor de Fed om eindelijk een goede beslissing te maken en de rentes te verlagen. Het vooruitzicht lijkt dus positief, maar vooralsnog moeten we afwachten.

