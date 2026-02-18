De Bitcoin koers staat flink onder druk. Op 18 februari 2026 schommelt BTC rond de $68.000, bijna 47% onder de piek van oktober 2025. Analist Ash Crypto deelde op X dat de maandelijkse RSI onder de 40 is gezakt. Volgens hem kan dat wijzen op een bodem rond $50.000 op basis van de vierjarige cyclus. Is dit moment een kans of juist een waarschuwing?

$BTC to $50,000.

Monthly RSI below 40. This is where the 2026 bottom could happen based on the 4-year cycle. pic.twitter.com/t4T9W1Qi5O — Ash Crypto (@AshCrypto) February 17, 2026

Wat zegt de RSI over een mogelijke Bitcoin crash?

De RSI (Relative Strength Index) meet hoe snel en sterk een koers beweegt. Een waarde onder de 40 op de maandgrafiek is zeldzaam voor Bitcoin. In het verleden verscheen dit signaal alleen bij grote bodems.

De Bitcoin technische analyse laat zien dat dit patroon zich herhaalt. Telkens wanneer de maandelijkse RSI onder de 40 dook, volgde er een herstel in de maanden erna. Het is daarom een signaal waar veel traders op letten.

Vergelijking met eerdere crypto crash cycli

Bitcoin volgt een vierjarige cyclus die samenhangt met de halving. Na elke halving volgt doorgaans een stijging, gevolgd door een flinke daling. Laten we de eerdere bodems vergelijken:

2018 en 2022: zelfde RSI patroon

In december 2018 zakte de maandelijkse RSI onder de 40 toen Bitcoin rond de $3.200 handelde. Dat bleek achteraf de bodem. In november 2022 gebeurde hetzelfde bij een koers van ongeveer $15.500. Beide keren herstelde de koers daarna fors.

Als dezelfde logica opgaat, zou een dip naar $50.000 in 2026 een hogere bodem zijn dan de $15.500 in 2022. Dat bevestigt volgens analisten dat de lange termijn trend van Bitcoin nog altijd positief is. Voor wie zich afvraagt welke crypto gaat stijgen, biedt de huidige crypto verwachting dus mogelijk een opening.

Bitcoin voorspelling: wat gaat Bitcoin doen in Q2 2026?

De grote vraag is of de huidige daling uitmondt in een verdere Bitcoin crash richting $50.000 of dat de koers eerder stabiliseert. De open interest op Bitcoin futures is 55% gedaald ten opzichte van het record in 2025. Dat wijst op minder hefboomposities in de markt.

Institutionele partijen zoals BlackRock en Fidelity zullen een mogelijke dip waarschijnlijk aangrijpen om bij te kopen. Dat kan een diepe daling afremmen. Voor de Bitcoin koers verwachting op langere termijn blijft het beeld constructief zolang de vierjarige cyclus intact blijft.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Beleggers kijken naar alternatieven naast Bitcoin

