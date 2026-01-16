Bitcoin (BTC) heeft deze week een cruciaal weerstandsniveau doorbroken. Hierdoor wist de cryptoleider zich uit het consolidatiegebied tussen de $84.000 en $94.800 te manoeuvreren. De Bitcoin koers kan volgens crypto analisten nu de $100.000 doorbreken en verder opwaarts gaan. Technische indicatoren ondersteunen dit bullish momentum.

Wat gaat Bitcoin doen? Komt er een Bitcoin rally aan die de cryptoleider naar nieuwe hoogtes duwt?

Bitcoin nieuws: Bitcoin koers doorbreekt weerstand en is onderweg naar de Bitcoin all-time high

Volgens de laatste post op X van crypto expert Bitcoin Meraklısı (@Bitcoinmeraklsi) beweegt de Bitcoin koers momenteel precies zoals het zou moeten. Hij legde gisteren al uit dat hij optimistisch is, omdat BTC de weerstand op $94.800 doorbroken heeft.

Vandaag beaamt hij dat dit niveau als steunzone dient en zolang Bitcoin hier niet doorheen zakt, is er volgens de expert niets aan de hand. Hij verwacht dat de Bitcoin koers binnenkort de $100.000 doorbreekt en zet de target op $107.300. Dan komt de Bitcoin all-time high (ATH) van $126.000 ook weer dichterbij.

Bitcoin Meraklısı geeft ook aan dat Bitcoin beter presteert dan de altcoins. Volgens hem komt dit doordat de markt nog op bevestiging en vertrouwen wacht van Bitcoin zelf. De expert verwacht dat dit vertrouwen zal ontstaan als Bitcoin de target van $107.300 kan claimen. Zodra dit gebeurt, zal het optimisme overslaan naar de altcoins. Volgens een analyse van Standard Chartered kan Ethereum Bitcoin in 2026 zelfs verslaan.

Bitcoin voorspelling: Wat gaat Bitcoin doen tijdens crypto bull run?

Op het moment van schrijven handelt de Bitcoin koers op een waarde van $95.608 en zoals het Bitcoin nieuws van de crypto expert hierboven al uitlegt, krijgt het steun van $94.800. Technische indicatoren ondersteunen bovendien het verdere opwaartse momentum.

Zo heeft de Moving Average Convergence Divergence (MACD) een positieve waarde van 1504 en maakt het een opwaartse beweging boven de signaallijn van 886 (oranje). Dit is een bullish signaal, omdat het momentum toeneemt. Het histogram is daarom volledig groen, met een huidige waarde van 617. Dit suggereert een relatief sterke opwaartse kracht.

De Relative Strength Index (RSI) van 64 suggereert dat de koopdruk momenteel hoger ligt dan de verkoopdruk. De RSI is een schaal tussen 1 en 100, waarbij de zone tussen 1 en 30 duidt op een bearish sentiment en het gebied tussen de 70 en 100 op een bullish sentiment. De huidige waarde ligt dus net onder de bullish grens.

Dit is echter juist positief, want het geeft Bitcoin de ruimte om een gezonde stijging te maken. Als de crypto in het bullish gebied komt, betekent dat namelijk dat de crypto overbought is. Investeerders slaan dan toe uit FOMO en dat betekent dat het sentiment snel kan omslaan. De huidige RSI duidt daarom op een perfect sentiment om het opwaartse momentum vast te houden.

Dit betekent dat Bitcoin klaar lijkt om een enorme rally in te zetten richting de $107.300 target of zelfs de ATH, waardoor het geen gek idee kan zijn om deze crypto te kopen. Er is echter een nieuwe crypto in presale momenteel die de potentie heeft om Bitcoin een extra push opwaarts te geven als de crypto bull run begint.

Nieuwe layer-2 op Bitcoin profiteert van Bitcoin rally

Met de huidige technische setup kan de Bitcoin koers enorm stijgen, maar vaak wordt de mogelijke impact van de nieuwe L2 solution op het netwerk nog niet meegenomen in de vooruitzichten. Het gaat om Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project integreerde de Solana Virtual Machine (SVM) om de trage snelheden en hoge kosten van Bitcoin te omzeilen.

Bitcoin Hyper brengt met de SVM smart contracts, efficiëntie, schaalbaarheid, DeFi, staking en dApps naar de Bitcoin blockchain. Dit project is daarom een baanbrekende toevoeging aan het ecosysteem van BTC. Bitcoin Hyper bouwde bovendien een Canonical Bridge, zodat gebruikers hun BTC gemakkelijk kunnen omzetten in $HYPER en andersom. Zo kun je BTC dus gebruiken in het DeFi ecosysteem van BTC Hyper.

De presale van dit BTC Hyper is nog gaande en heeft inmiddels al $30,6 miljoen opgehaald. En jij kan je nu nog aansluiten bij de vroege vogels door naar de website te gaan en de token voor een lage prijs te bemachtigen. Koop $HYPER vandaag nog voor $0,013585 per token.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale