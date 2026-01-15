Standard Chartered komt deze week met een bullish voorspelling: “2026 wordt het jaar van Ethereum (ETH), net als 2021 was”. Volgens de bank zal de Ethereum koers dit jaar nog met maar liefst 140% stijgen. De prestaties van Ethereum zullen die van Bitcoin (BTC) overstijgen, aldus de onderzoekers bij Standard Chartered. Wat gaat Ethereum doen?

Ethereum nieuws: ETH koers omhoog volgens Standard Chartered door Ethereum whales

De Ethereum koers zal dit jaar knallen volgens het hoofd Digital Assets Research bij Standard Chartered, Geoffrey Kendrick. Dit heeft verschillende redenen. Zo is Ethereum een leider in de wereld van decentralized finance (DeFi) en volgens de bank zal het netwerk deze prominente positie vasthouden.

Een andere belangrijke reden achter de bullish outlook en de toenemende vraag naar stablecoins en getokeniseerde real-world assets (RWA’s). Ook hier heeft Ethereum een dominante positie. De verwachting van de bank is dat RWA tokenization en stablecoins in 2028 samen een marktwaarde van $2 miljard zullen realiseren.

Ook wijst Kendrick op de groeiende capaciteit van het netwerk. Het aantal dagelijkse transacties staat volgens de onderzoeker op een recordhoogte. Dit heeft onder andere te maken met het groeiende gebruik van stablecoins. Deze assets zijn inmiddels verantwoordelijk voor 35-40% van alle transacties binnen het netwerk van Ethereum.

Met de upgrades van het afgelopen jaar, zoals de Pectra upgrade in mei en de Fusaka upgrade in december, heeft de Ethereum blockchain een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Hierdoor is bijvoorbeeld de throughput van het mainnet enorm geboost, wat Ethereum een stuk aantrekkelijker maakt.

Wat gaat Ethereum doen volgens Standard Chartered?

Op het moment van schrijven handelt ETH op een waarde van $3336. Als het echter aan Kendrick ligt, stijgt de Ethereum koers voor het einde van 2026 naar $7500. Dit is een 140% stijging.

Daar houdt het bullish vooruitzicht echter niet bij op. Volgens Kendrick zal de waarde van Ethereum de komende jaren blijven toenemen en hij zet de nieuwe target voor 2030 op $40.000.

Ethereum vs Bitcoin: Ethereum maakt inhaalslag ten opzichte van Bitcoin koers

Standard Chartered voorspelt daarnaast dat de Ethereum vs Bitcoin verhouding weer aangescherpt wordt. Op dit moment is de ETH/BTC ratio nog 0,03467, maar volgens de onderzoekers bij de bank zal deze ratio weer richting de 0,08 gaan bewegen. Deze waarde werd al eens eerder geregistreerd, namelijk in het bullish jaar 2021.

Hoewel de Bitcoin koers volgens Kendrick zelf ook zal stijgen, zo’n 4 tot 5 keer, zal de Ethereum koers veel harder stijgen, namelijk zo’n 10 tot 12 keer. Dit heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat de institutionele interesse in Ethereum harder toeneemt dan in Bitcoin. Op dit moment staat Bitcoin ook in het groen, maar crypto expert waarschuwt voor crash risico’s.

Standard Chartered heeft dus hoge verwachtingen voor de Ethereum koers, maar het blijft slim om niet alles op ETH in te zetten. Niet alleen omdat de koers mogelijk niet zo hard stijgt als gehoopt, maar ook omdat sommige andere projecten de potentie hebben om veel harder te knallen.

