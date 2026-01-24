De Bitcoin koers zit al een ruime tijd in een lastige fase. Bitcoin bevindt zich nu 83 dagen in een bearish structuur. Dat klinkt zwaar, maar het zegt vooral iets over het gebrek aan overtuiging in de markt. Kopers en verkopers houden elkaar in evenwicht, zonder duidelijke winnaar.

Na meerdere pogingen om hoger te klimmen, blijft de koers hangen onder belangrijke niveaus. Elke opleving wordt snel weer verkocht. Daardoor ontstaat een patroon waarin twijfel overheerst en momentum ontbreekt.

Bitcoin 2026 begint met zwakte

De huidige situatie roept vragen op over Bitcoin 2026. Niet omdat het lange termijn verhaal verdwenen is, maar omdat de weg ernaartoe hobbelig blijft. Data van Trend Pulse laat zien dat zowel korte als langere trends negatief zijn. Dat wijst op een markt die tijd nodig heeft.

Data van Marketwatch laat zien dat de bull fase al sinds begin november afwezig is. Zelfs de korte neutrale periode rond de jaarwisseling was te zwak om het beeld echt te kantelen. Dat maakt Bitcoin kwetsbaar voor nieuwe verkoopdruk.

Wat gaat Bitcoin doen bij deze signalen

De vraag wat Bitcoin gaat doen, hangt vooral af van een aantal technische signalen. Een eerste teken van verbetering is een positief rendement over een 14-daagse periode. Zolang dat niet gebeurt, blijft het risico aanwezig dat elke stijging tijdelijk is.

Daarnaast kijken veel traders naar de verhouding tussen de korte EMA van 50 en de lange EMA van 200. Zolang de korte EMA onder de lange EMA blijft, ontbreekt bevestiging voor een trendverschuiving. Dat betekent niet dat een bodem onmogelijk is, maar wel dat geduld nodig blijft.

Belangrijke zones bepalen het speelveld

Op de grafiek zijn duidelijke zones zichtbaar. Rond $90.000 ligt een psychologisch niveau dat meerdere keren niet vastgehouden kon worden. Daarboven ontstaat ruimte voor herstel, maar zolang dit niveau niet wordt heroverd, blijft de druk voelbaar.

Bitcoin may be entering an early bear phase as onchain profitability turns negative for the first time since 2023, with analysts flagging $80K–$84K as key $BTC support. pic.twitter.com/h5cKDgB8Jx — Nizzar (@Thenizzar) January 24, 2026

Aan de onderkant wordt vooral gekeken naar de zone van $80.000. Komt de koers daar terecht, dan neemt de spanning toe. Traders letten er scherp op of de markt tot rust komt, of juist verder doorzakt.

Bitcoin verwachting blijft verdeeld

De Bitcoin verwachting is op dit moment tweedelig. Aan de ene kant is er twijfel door de aanhoudende zwakte. Aan de andere kant zien langetermijn beleggers juist kansen ontstaan door het ontbreken van enthousiasme.

Belangrijke omslagen ontstaan vaak juist in periodes waarin twijfel overheerst. Het voelt dan misschien rustig of zelfs saai, maar dat zijn vaak de momenten die later bepalend blijken. Niet elke bull markt kondigt zich aan met spektakel.

Bitcoin verdedigt $88.000 terwijl analist snel nieuwe ATH ziet en investeerders begrijpen de reden. De nieuwe all-time high voor Bitcoin is mogelijk als het sentiment omdraait en tegelijkertijd de korte EMA boven de lange EMA stijgt.

Wat traders volgende week kunnen verwachten

Voor de korte termijn ligt de focus op consolidatie. Zonder duidelijke katalysator blijft Bitcoin waarschijnlijk bewegen binnen een beperkte range. Snelle uitbraken zijn mogelijk, maar missen voorlopig opvolging.

#Altcoins This time, Altseason is starting a year later than usual‼️ 2016 = Breakout and retest 🌋

2017 = Altseason🚀 2020 = Breakout and retest 🌋

2021 = Altseason🚀 2025 = Breakout and retest 🌋

2026 = Altseason?🚀 pic.twitter.com/c7wpoJAqrk — 𝕄𝕠𝕦𝕤𝕥𝕒𝕔ⓗ𝕖 🧲 (@el_crypto_prof) January 23, 2026

Traders letten vooral op volume binnen de beste altcoins. Stijgingen in handelsvolume zijn hier nog steeds te zien. Kopers zijn bereid om hier door te drukken door de nieuwe innovaties die het segment brengt in de hele cryptomarkt.

Bitcoin Hyper maakt ontwikkeling van Bitcoin mogelijk

In fases waarin Bitcoin consolideert, verschuift aandacht vaak naar infrastructuur en schaalbaarheid. Bitcoin Hyper speelt in op die beweging door Layer-2 oplossingen toegankelijker te maken. Niet gericht op snelle hype, maar op functionele uitbreiding van het Bitcoin netwerk.

Bitcoin Hyper richt zich op snelheid, schaal en gebruiksgemak zonder het fundament van Bitcoin los te laten. Het project stelt 30% van de tokens beschikbaar voor ontwikkeling. Dit aandeel laat zien hoe serieus de makers zijn over het verbeteren van Bitcoin.

In een markt die wacht op richting, zoeken sommige investeerders naar projecten die niet afhankelijk zijn van dagelijkse prijsbewegingen.

