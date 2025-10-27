Bitcoin (BTC) maakte dit weekend een gigantische doorbraak door en vernietigde in slechts een uur tijd $21 miljoen aan short positions. Deze ontwikkeling viel samen met een aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump die de angst op de markt afkoelde. Voor het eerst sinds de crash kwam de Fear & Greed Index weer op neutraal te staan. De Bitcoin koers is daarom al bezig met een gezond herstel, maar wat gaat Bitcoin doen de komende tijd?

Bitcoin nieuws: Bitcoin koers doorbraak zorgt voor vernietiging Bitcoin shorts

De Bitcoin koers onderging vandaag een flinke boost opwaarts, waarmee de cryptoleider kortstondig de $116K wist te doorbreken. Deze doorbraak zorgde ervoor dat er in slechts een uur tijd maar liefst $21 miljoen aan Bitcoin shorts geliquideerd werd.

🚨BREAKING: $21 MILLION in #Bitcoin shorts were liquidated in the last 1hr as $BTC reclaims $116k. pic.twitter.com/bBjMSlBzgU — Coin Bureau (@coinbureau) October 27, 2025

De liquidaties vonden met name plaats op grote beurzen, waaronder Binance en OKX. Dit zijn dan ook de plekken waar de meeste hefboomposities vrij hoog lagen. Dit duidt erop dat er een short squeeze heeft plaatsgevonden. Toen de cryptoleider eenmaal de $115K doorbrak, werden alle short positities in een klap verwijderd door de stijgende liquiditeit.

Fear and Greed Index boost markt – BTC koers profiteert

De vernietiging van de shorts markeert het einde van de onzekerheid op de markt die de crypto crash van 10 oktober veroorzaakte. Destijds kondigde Trump enorme handelstarieven aan met China, maar nu lijkt de strijd tussen de landen weer te bedaren. Trump zei gisteren bijvoorbeeld dat hij wel verwachtte dat Amerika en China een deal kunnen maken samen.

Trump’s uitspraak zorgde voor meer optimisme op de markt en minder angst. De Crypto Fear and Greed Index van CoinMarketCap wijst dan ook eindelijk weer op een “Neutraal” sentiment met een huidige waarde van 42. Dit is de hoogste waarde sinds het begin van de crash.

Op het moment van schrijven staat de totale market cap van de gehele sector samen op $3,89 biljoen. In de afgelopen 24 uur is de markt daarmee met 2,51% gestegen. De Bitcoin koers zelf steeg met 2,32% naar een huidige waarde van $115.234.

Bitcoin rally op komst – Wat gaat Bitcoin doen?

Het huidige sentiment zorgt ervoor dat de Bitcoin koers weer kan herstellen van de recente crash richting de $104K. Er liggen daarbij een aantal belangrijke momenten in het verschiet. Zo zal de Federal Reserve op 29 oktober en op 10 december besluiten of de rentes verlaagd worden. In zijn laatste speech hintte Fed voorzitter Jerome Powell erop dat de rentes waarschijnlijk beide keren verlaagd worden. Dit zal de cryptomarkt behoorlijk boosten en mogelijk een Bitcoin rally veroorzaken.

Wanneer de rentes verlaagd worden, betekent dat namelijk dat investeerders doorgaans meer kapitaal te besteden hebben en vaak richten zij zich dan op meer risicovolle assets. Bitcoin is daar een goed voorbeeld van. Op dit moment is de kans op een verlaging van 25% in oktober volgens de FedWatch tool van CME zo’n 96,7%.

Daarnaast zijn ook de crypto whales erg actief. Zij zijn massaal Bitcoin aan het accumuleren en dat suggereert dat zij een koersstijging verwachten. Met de huidige Bitcoin koers van $115.234, ligt de target van $120K volgens hun mogelijk binnen handbereik.

Tegelijkertijd moet er ook opgelet worden dat de cryptomarkt een enorme klap krijgt als de deal tussen China en Amerika niet zo soepel verloopt als Trump hoopt. Op de lange termijn zal Bitcoin ook daar weer bovenop komen, met name door projecten als Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit is namelijk een interessante Layer-2 solution op Bitcoin die kracht zet achter BTC.

Layer-2 solution brengt snelheid en efficiëntie naar de Bitcoin blockchain

Bitcoin heeft allang bewezen dat het een sterke munt is om in te investeren op de lange termijn. Het netwerk is dan ook een van de veiligste die er is. Aan de andere kant zijn sommige investeerders en developers juist aangetrokken tot andere netwerken, omdat ze bijvoorbeeld sneller of goedkoper zijn, of allebei. Daarom worden er tot nu toe geen dApps op de blockchain van Bitcoin gebouwd. Bitcoin Hyper komt Bitcoin daar echter een handje mee helpen.

Bitcoin Hyper is namelijk een layer-2 solution die gebouwd werd bovenop de blockchain van Bitcoin. Dit project heeft de Solana Virtual Machine (SVM) geïntegreerd om zo schaalbaarheid, snelheid en smart contracts naar het Bitcoin ecosysteem te brengen. Om de connectie tussen BTC en BTC Hyper te versterken, ontwikkelde het project ook een zogenaamde ‘Canonical Bridge’. Met deze bridge kunnen investeerders gemakkelijk BTC omzetten in $HYPER om het vervolgens binnen het ecosysteem te gebruiken. Vervolgens zet je het ook gemakkelijk weer terug.

$HYPER Update 🚨 Infrastructure Services: Bitcoin Hyper is building lightweight, modular RPCs, node software, and monitoring tools—mirroring Solana infra but anchored to Bitcoin. Reliable, decentralized services form the backbone that turns theory into a usable, scalable… pic.twitter.com/AI7vLD0s7N — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 24, 2025

Het bekende Proof-of-Work protocol van Bitcoin wordt door dit project voor het eerst gecombineerd met de snelheid en efficiëntie van Solana. De nieuwe cryptomunt is nu nog in presale en heeft inmiddels al $25 miljoen opgehaald. Deze crypto presale gaat mogelijk nog veel harder knallen als hij eenmaal gelanceerd wordt op de crypto exchanges. Met name als Bitcoin zelf ook doorknalt en profiteert van de huidige macro-economische ontwikkelingen. Wacht daarom niet langer en bemachtig jouw $HYPER tokens vandaag nog voor $0,013175 per stuk.