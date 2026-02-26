De Bitcoin koers maakte op 25 februari een opvallend herstel. Na een dip tot $62.500 eerder die week steeg BTC met meer dan 6% naar $68.500. De directe aanleiding? Een rechtszaak tegen handelsreus Jane Street die de crypto markt op zijn kop zette.

Op 23 februari diende de curator van het failliete Terraform Labs een aanklacht in bij een federale rechtbank in Manhattan. De beschuldiging: Jane Street zou tijdens de Terra crash van 2022 voorkennis hebben gebruikt om winst te maken terwijl beleggers alles verloren. De zaak valt onder de Commodity Exchange Act en Securities Exchange Act (zaak nr. 1:26-cv-1504).

Bitcoin rally na einde van de ’10 uur dump’

Maandenlang klaagden handelaren over een terugkerend patroon: elke ochtend rond 10:00 uur Amerikaanse tijd daalde de Bitcoin koers verwachting fors. Sommige analisten schreven dit toe aan algoritmes van Jane Street die dagelijks Bitcoin verkochten rond de opening van de Amerikaanse beurs.

Jane Street was allegedly dumping Bitcoin with ALGO every single morning at 10 AM for months. This kept pushing the price down, liquidating retail traders, letting them buy back cheaper, and then repeating the cycle again and again. As soon as they got sued, the daily 10 AM… https://t.co/K5o7Vkbpg3 — Ash Crypto (@AshCrypto) February 26, 2026

Op 25 februari, een dag na het indienen van de rechtszaak, bleef deze dump voor het eerst in weken uit. In plaats van een scherpe daling steeg Bitcoin juist door. Of er daadwerkelijk een verband is tussen de rechtszaak en het verdwijnen van de verkoopdruk, is niet bewezen. Maar het Bitcoin nieuws zorgde wel voor hernieuwde aandacht voor de rol van grote handelspartijen in de markt.

$400 miljoen aan short liquidaties zet crypto markt in beweging

Het herstel veroorzaakte een kettingreactie op de derivatenmarkt. Volgens CoinGlass data werd er bijna $400 miljoen aan short posities geliquideerd in 24 uur. Bitcoin whales waren verantwoordelijk voor circa $200 miljoen daarvan. Ethereum volgde met $153 miljoen en Solana met $22 miljoen.

🔥MASSIVE BTC, ETH AND SOL SHORTS LIQUIDATED $420MILLION in crypto shorts get wiped in the past 12h as Bitcoin pushes past $68,000 pic.twitter.com/PO9GQx6jyS — Coin Bureau (@coinbureau) February 26, 2026

De weken daarvoor was het sentiment extreem negatief. De Fear & Greed Index stond op ‘Extreme Fear’ en funding rates waren meerdere keren negatief gedraaid. Dat betekent dat short posities overvol zaten, waardoor de markt kwetsbaar was voor een zogeheten short squeeze.

Tegelijkertijd toonden Bitcoin ETF’s op 24 februari de sterkste instroom sinds begin februari. Fidelity, Blackrock en ARK Invest kochten samen voor meer dan $257 miljoen aan BTC. Blackrock alleen al kocht 1.220 BTC ter waarde van $78,9 miljoen.

Is dit een duurzaam herstel of dead cat bounce?

Ondanks de crypto crash van de afgelopen weken zijn er redenen voor voorzichtig optimisme:

Bitcoin vormde een dubbele bodem rond $63.000

ETF instroom keerde terug na vijf weken van netto uitstroom

Meer dan 100.000 traders werden geliquideerd, wat veel speculatief kapitaal uit de markt haalde

Toch waarschuwen analisten voor te veel optimisme. De macro omstandigheden blijven fragiel. Bitcoin is in 2026 nog altijd ruim 45% gedaald ten opzichte van de piek van $126.000 in oktober 2025. De beste altcoins zoals Ethereum en Solana presteerden op 25 februari beter dan Bitcoin, wat wijst op een verschuiving naar risicovoller kapitaal.

Wat kan de markt verwachten na het Bitcoin nieuws?

Het weerstandsniveau rond $70.000 tot $71.000 blijft cruciaal voor de Bitcoin technische analyse. Op 25 februari raakte BTC kort de $70.000 aan voordat de koers terugviel naar $68.300. Een duidelijke doorbraak boven $70.000 zou een sterker signaal geven dat het herstel standhoud.

De uitkomst van de Jane Street rechtszaak kan maanden duren, maar de impact op het marktsentiment is nu al zichtbaar. Traders die crypto futures verhandelen moeten rekening houden met verhoogde volatiliteit zolang deze zaak loopt.

De komende weken zijn bepalend. Als Bitcoin boven $68.000 blijft en ETF instroom aanhoudt, kan een nieuw herstel richting $70.000 tot $75.000 volgen. Verliest BTC het steunniveau van $63.000, dan ligt $60.000 of lager op de loer.