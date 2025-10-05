Grote wallets hebben in de afgelopen dagen opnieuw flinke hoeveelheden Bitcoin gekocht, terwijl de prijs nu rond $124.000 beweegt. Nieuwe on-chain data laat zien dat whales hun handelsposities uitbreiden, wat duidt op vertrouwen in een mogelijke doorbraak. Kan de Bitcoin koers hierdoor eindelijk boven deze barrière uitkomen?

Bitcoin koers blijft onder sterke weerstand hangen

De Bitcoin koers is in de afgelopen week met ongeveer 13% gestegen en noteert nu net onder $124.000. Twee eerdere pogingen om boven de grens van $124.000 te sluiten mislukten, waarbij de prijs telkens terugviel richting de steun rond $118.000.

Crypto-analisten zien in dit prijsgebied een duidelijk patroon van hoge verkoopdruk, veroorzaakt door winstnemingen en grote shortposities met hoge leverage.

Orderdata toont dat de bears telkens actief worden zodra de prijs de grens van $124.000 nadert. Toch blijft de koopkracht sterk. Spotbeurzen rapporteren momenteel ook lagere verkoopvolumes dan tijdens eerdere afwijzingen, wat erop wijst dat minder beleggers bereid zijn te verkopen.

Bitcoin $BTC faces a major test at $124,000. This is a level that has rejected price action two times already! pic.twitter.com/ZaxWdow2kl — Ali (@ali_charts) October 4, 2025

Whales kopen opnieuw grote hoeveelheden BTC

On-chain statistieken van Glassnode en CryptoQuant tonen dat de whales de afgelopen week miljoenen dollars aan BTC hebben gekocht. Vooral wallets met meer dan 1.000 BTC voegden handelsposities toe toen de koers richting $120.000 terugzakte. Deze activiteit wijst erop dat grote marktspelers de consolidatie onder $124.000 gebruiken om extra posities op te bouwen.

Ook het aanbod op exchanges daalt verder, wat betekent dat er minder Bitcoin voor directe verkoop beschikbaar is. Dit patroon kwam eerder voor vlak voor sterke koersbewegingen. Volgens crypto-analisten versterkt deze verschuiving het beeld dat de markt zich voorbereidt op een grote beweging.

Technische signalen wijzen op toenemende kracht Bitcoin

De RSI op de dagelijkse grafiek stijgt langzaam richting het neutrale niveau, wat aangeeft dat de verkoopdruk afneemt. Tegelijk blijft het handelsvolume stabiel, wat wijst op interesse van institutionele beleggers. De MACD toont een beginnende positieve kruising, een teken dat het momentum weer richting de bulls verschuift.

Daarnaast ligt de 50-daagse moving average inmiddels net onder de huidige koers, waardoor dit gemiddelde als nieuwe ondersteuning fungeert. Dat vergroot de kans dat de Bitcoin koers kracht opbouwt voor een nieuwe poging boven de $124.000 grens.

