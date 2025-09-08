De Bitcoin koers blijft hangen rond de $110.000. Zelfs door zwakkere Amerikaanse werkgelegenheidscijfers en een bijna zekere renteverlaging door de Federal Reserve. Waar eerdere renteverlagingen vaak leidden tot een nieuwe bull run, is de markt nu opvallend terughoudend. Volgens verschillende analisten ontbreekt de katalysator die BTC echt hoger kan duwen. Institutionele winstnemingen, vlakke ETF instroom en macro-economische onzekerheid zorgen voor weerstand rond de huidige koers.

Waarom beweegt de markt niet?

De Amerikaanse arbeidsmarkt begint langzaam af te koelen. Met slechts 22.000 nieuwe banen in augustus (tegenover een verwachte 75.000) verwachten analisten vrijwel zeker een renteverlaging tijdens de bijenkomst van de Fed op 17 september. Toch heeft dit weinig invloed gehad op crypto.

Powell turned dovish, hinting rate cuts may come sooner. @ethereum jumped to new highs, but gains faded as macro jitters resurfaced. Crypto is still dancing to the Fed’s tune. @btcmarkets — Rachael (@Rachael_M_Lucas) August 25, 2025

Volgens Rachael Lucas, senior analist bij BTC Markets, komt dat doordat de renteverlaging al volledig is ingeprijsd. “De markt kijkt verder dan alleen monetair beleid”, zegt ze. “Er is behoefte aan nieuwe liquiditeit, nieuwe kopers, en vooral: een nieuw verhaal.”

Daarnaast zien we dat veel institutionele investeerders de recente highs hebben gebruikt om winst te nemen. Deze verkoopdruk wordt niet gecompenseerd door een stijgende ETF instroom, waardoor het momentum afvlakt.

ETF instroom en winsten dempen momentum

ETF data toont aan dat de toestroom naar Bitcoin producten in september aanzienlijk lager ligt dan in juli en augustus. Waar eerder miljarden per week binnenstroomden, is de instroom nu nauwelijks voldoende om de verkoopdruk van winstnemers op te vangen.

Vincent Liu, CIO van Kronos Research, wijst erop dat sommige fondsen hun posities herstructureren. “Ze nemen winsten op BTC en alloceren een deel daarvan richting alternatieven zoals Ethereum of Solana, waar meer groeipotentieel wordt verwacht.”

Ook traders lijken af te wachten. Velen die zijn ingestapt rond de $95.000 – $105.000 zitten technisch gezien op forse winsten, maar twijfelen of het verstandig is om nu nog bij te kopen. Die twijfel vertaalt zich naar lage volumes en weinig koersactie.

Analyse van de Bitcoin koers

Vanuit een technisch oogpunt is $110.000 nu het kantelpunt. Dit niveau functioneert zowel als steun als psychologische drempel. Zolang Bitcoin erboven blijft, is er ruimte voor herstel richting $113.400 en mogelijk $115.400. Een overtuigende doorbraak boven $117.100 zou bullish zijn, maar dat scenario lijkt zonder externe stimulatie onwaarschijnlijk.

Aan de onderkant ligt de dreiging bij $108.000. Als dat niveau breekt, kan een snelle daling richting $100.000 volgen, een zone waar veel liquiditeit ligt. Traders spreken van een potentieel liquidity sweep waarbij stop-losses worden geraakt voordat een rebound volgt.

Wat heeft Bitcoin nodig?

Als de renteverlaging van de Fed niet voldoende is om de markt aan te jagen, wat dan wel? Sommige analisten wijzen op het belang van een structurele toename in vraag. Bijvoorbeeld via nieuwe ETF’s of gunstige regelgeving.

Er zijn signalen dat institutioneel kapitaal zich klaarmaakt om terug te keren zodra de macro-economie stabiliseert. Tegelijkertijd is er een recordhoeveelheid stablecoins op het Ethereum netwerk, wat suggereert dat er wel degelijk koopkracht aan de zijlijn staat. Het wordt alleen nog niet ingezet.

De afwezigheid van paniekverkopen geeft aan dat het vertrouwen in Bitcoin op lange termijn nog steeds sterk is. Maar zonder concrete actie blijft BTC gevangen in zijn huidige range. Daarom is het nu verstandig om up-to-date te blijven met het nieuws omtrent de crypto markt. Zo weet je gelijk welke andere crypto er kan gaan stijgen.

