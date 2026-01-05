Bitcoin luidt 2026 in met een opvallend stabiele positie die weer hoop lijkt te genereren voor nieuwe highs. Na een grillig 2025 zijn de verwachtingen weer opgelopen, mede door sterke institutionele instroom, duidelijke signalen vanuit beleidsmakers en een macro-economische omslag die gunstig is voor risicovolle activa zoals crypto. De huidige Bitcoin koers lijkt de markt klaar te stomen voor een nieuwe beweging; toch zoeken beleggers nog naar bevestiging dat de volgende impuls daadwerkelijk omhoog kan komen.

Bouwen op het fundament van de Bitcoin koers rond 91.000 dollar

Een nieuw jaar betekent nieuwe vragen rondom welke crypto gaat stijgen. Rondom Bitcoin zijn de geluiden uiteenlopend; er zijn analisten die stellen dat de koers van Bitcoin samen kan hangen met die van edelmetalen, anderen zeggen weer dat Bitcoin weinig grote sprongen zal maken zonder duidelijke impuls.

De huidige Bitcoin koers rond $91.000 wordt door veel analisten gezien als een cruciaal niveau van evenwicht. Na eerdere pieken en correcties heeft de markt hier blijkbaar een zone gevonden waarin kopers consequent actief blijven. Zo’n zone wijst op vertrouwen, maar ook op een bepaalde afwachting; zonder nieuwe impuls lijkt de markt niet direct door te breken. Aan de andere kant vormt deze zone een stevige basis van waaruit een nieuwe trend kan ontstaan zodra het sentiment wél verder verbetert.

BTC koers profiteert van record ETF-instroom

Het sterkste startschot kwam op de eerste handelsdag van 2026, waarin spot-ETF’s gezamenlijk circa 670 miljoen dollar aan instroom ophaalden. Deze instroom had directe invloed op de BTC koers, omdat de fondsen fysiek in Bitcoin investeren.

Volgens marktkenners laat dit zien dat institutionele beleggers het nieuwe jaar beginnen met duidelijke overtuiging. Bitcoin wordt serieus genomen; de vraag komt niet langer alleen van particuliere beleggers, maar steeds vaker van pensioenfondsen, en andere grote financiële instellingen.

Bitcoin nieuws gedomineerd door politiek en beleid

Het recente Bitcoin nieuws wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Het pro-crypto beleid van president Trump zorgt voor een ander sentiment dan in voorgaande jaren en dat wordt steeds duidelijker te merken. Regelgevers lijken minder gericht op afremmen van crypto en meer op het creëren van duidelijke regels en kaders om het in goede banen te leiden.

Wat gaat Bitcoin doen? Analisten verdeeld over Bitcoin all-time high

De vraag: wat gaat Bitcoin doen? houdt de markt duidelijk bezig. Op korte termijn zijn analisten verdeeld, vooral vanwege aankomende macro-economische gebeurtenissen. De eerstvolgende FOMC-meeting kan namelijk uitspraken over renteverlagingen of inflatieverwachtingen bevatten, die snel voor volatiliteit kunnen zorgen. Historisch reageert Bitcoin sterk op dergelijke signalen, wat betekent dat schommelingen waarschijnlijk zijn.

Grayscale’s 2026 Digital Asset Outlook is here with 10 themes marking the "Dawn of the Institutional Era." Our first three themes set the tone for what’s ahead with more to come. From Grayscale — the world’s largest digital asset-focused investment platform¹. Click below ⬇️ — Grayscale (@Grayscale) December 17, 2025

Volgens Grayscale ligt een nieuwe Bitcoin all-time high binnen handbereik. Zach Pandl, Head of Research, verwacht dat Bitcoin voor maart 2026 een nieuw record kan neerzetten. In een optimistisch scenario zou de koers volgens hem zelfs al in januari richting $105.000 kunnen stijgen.

Bitcoin voorspelling, macro-economische verschuiving en bredere crypto verwachting

De bredere Bitcoin voorspelling van Grayscale en andere instellingen zijn gebaseerd op verwachtingen dat dit het jaar is waarin de dollar verzwakt en de Federal Reserve ruimte krijgt voor renteverlagingen. Dan zoeken beleggers namelijk vaker naar schaarse activa die losstaat van traditionele financiële partijen. Volgens Pandl zorgt dit ervoor dat de markt minder afhankelijk wordt van speculatie en meer van structurele vraag.

De algemene crypto verwachting voor 2026 is positief, maar niet zonder kanttekeningen. Hoewel Bitcoin een positieve toon zet, blijft de markt gevoelig voor externe schokken, zoals geopolitieke spanningen en beleidsbeslissingen. Analisten onderstrepen dat sterke correcties onderdeel blijven van het spel. Toch lijkt het fundament steviger dan in eerdere cycli dankzij institutioneel kapitaal en duidelijkere regelgeving.