De koers van goud en zilver houdt de gemoederen onder investeerders de afgelopen maanden flink bezig. De bekende analist Tom Lee durft het aan op basis van deze ontwikkelingen nieuwe conclusies omtrent de Bitcoin koers te trekken. Wat gaat Bitcoin doen in zijn nieuwe voorspelling?

Goud koers en zilver koers onder de loep

In het afgelopen jaar wist de goudkoers de aandacht van investeerders te trekken. Het multifunctionele edelmetaal werd enorm populair, en steeg met ruim 66% in waarde. Per ’troy ounce’ (31,10 gram) betaal je als investeerder nu $4367 dollar.

Ook de zilver koers steeg in de afgelopen periode sterk. Per ’troy ounce’ staat de koers nu op $74,05, effectief een stijging van 100% over de afgelopen zes maanden, en 156% in het afgelopen jaar.

Er zijn verschillende redenen waarom deze edelmetalen in waarde stijgen. Zo zijn ze erg gewild, omdat ze onmisbaar zijn in de productie van bijvoorbeeld mobiele telefoons. Bovendien bieden ze met hun intrinsieke waarde een goede hedge tegen inflatie. In de huidige tijd vol macro-economische onzekerheid (bijvoorbeeld door inflatie) is het dus niet zo gek dat goud flink stijgt.

Tom Lee Bitcoin voorspelling: Bitcoin koers gaat goud en zilver volgen

Volgens de Amerikaanse investeerder en analist Tom Lee zal in de komende periode de Bitcoin koers de ontwikkelingen van goud en zilver volgen.

⚡️TOM LEE: “GOLD MOVES LEAD CRYPTO” He points out the setup:

Silver has gone parabolic over the past MONTH.

Gold has gone parabolic over the past YEAR. pic.twitter.com/kwjk6R0OKe — Coin Bureau (@coinbureau) January 2, 2026

Lee stelt onder meer dat stijgingen van de goud koers en zilver koers al eerder voor stijgingen bij de enigszins vergelijkbare Bitcoin koers hebben gezorgd. Evenals goud en zilver biedt de digitale token een goede hedge tegen inflatie, aangezien het totale aantal tokens niet gewijzigd kan worden.

Daarnaast heeft Bitcoin nog specifieke voordelen: zo heeft het geen fysieke opslagplaats (zoals een kluis) nodig, en kan het tegen lage kosten binnen enkele seconden al verhandeld worden.

Wat gaat Bitcoin doen?

Wanneer de Bitcoin koers, die momenteel op $89.158 staat, dezelfde ontwikkeling doormaakt als goud in het afgelopen jaar mogen we minimaal een 66% groei verwachting. Dit komt neer op een Bitcoin voorspelling van $147.900.

Volgt Bitcoin de zilver koers, dan kunnen we een 156% groei verwachten binnen 12 maanden. Hiermee komt de Bitcoin koers uit rond de $228.108 in 2026.

Dit lijkt nu enigszins vergezocht, maar de koppeling tussen Bitcoin en edelmetalen heeft zich volgens Lee in het verleden al bewezen. Andere ontwikkelingen binnen Bitcoin en de cryptomarkt zouden de waarde van de token nog verder omhoog kunnen stuwen.

Zo moet onder meer de institutionele instroom bij de XRP koers genoemd worden: ETF producten noteren inmiddels al zeven weken op rij een netto inflow, wat een duidelijk signaal is dat grote bedrijven hun focus van edelmetalen richting crypto verzetten. Dit zorgt inmiddels al voor een supply shock.

Release Bitcoin Hyper uitstekend crypto nieuws

Een van de elementen die de Bitcoin koers verder omhoog kan stuwen, is de aanstaande release van Bitcoin Hyper. Dit is een nieuw platform dat middels een slimme brug tussen Bitcoin en Solana snellere en goedkopere BTC transacties mogelijk wil maken. Hiervoor is een eigen Layer2 opgetuigd.

Met behulp van Bitcoin Hyper kan de blockchain van Bitcoin stappen maken op het gebied van schaalbaarheid, en wordt het ook mogelijk voor developers om (grotere) programma’s op de chain te plaatsen. Hierdoor wordt Bitcoin interessanter voor zowel retailers als institutionele partijen.

In korte tijd wist Bitcoin Hyper al $30 miljoen op te halen in de presale, een duidelijk teken dat het vertrouwen van de cryptomarkt groot is. Volgens sommige experts is het goed mogelijk dat de enorme utiliteit van Bitcoin Hyper ervoor zorgt dat de eigen token, $HYPER, binnenkort een top 50 altcoin is.

De presale van $HYPER kent een oplopend prijsschema: wie eerder investeert, betaalt minder en krijgt na de exchange listing dus ook hogere rendementen. Zeker met het oog op de toenemende adoptie en Bitcoin koersverwachting kan het zeker verstandig zijn om nu in te stappen.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale