De Bitcoin koers begon september met een zwakke opening. Op het moment staat de BTC koers rond $109.947, een lichte plus van 0,6% sinds gisteren, maar onder de psychologische grens van $110.000. Crypto traders maken zich zorgen dat dit het begin kan zijn van een nieuwe daling richting $100.000. De grote vraag die rondzingt in de markt is “wat gaat Bitcoin doen deze maand?”.

Bitcoin daalt vaak in september

Historisch gezien is september een lastige maand. Sinds 2013 liet Bitcoin in acht van de elf jaren negatieve rendementen zien. Analisten spreken dan ook wel van “Red September”. Dit patroon hangt samen met herpositioneringen in traditionele markten.

#Bitcoin experienced its first red August in the year following a halving. Evidence that $BTC is no longer following the 4-year halving cycle given recent institutional adoption, so I’m actually pleased to see this. That said, September is historically the weakest month for… pic.twitter.com/Oc9yhqy5SI — Mark Harvey (@thepowerfulHRV) August 31, 2025

Fondsen sluiten vaak hun fiscale jaar in september, waardoor ze verliezen nemen en hun portefeuilles herschikken. Dat heeft directe impact op risicovolle assets zoals BTC. Ook dit jaar lijkt die druk zichtbaar, want de Bitcoin koers verloor de afgelopen dagen steun boven $110.000.

Technische signalen Bitcoin koers wijzen naar beneden

Op de grafieken zien crypto traders dat belangrijke indicatoren breekbaar zijn. Het 50-daags gemiddelde ligt rond $113.000 en werkt nu als weerstand. De 200-daags EMA houdt steun in de buurt van $104.000. Als de koers onder de $105.000 zakt, kan dat de deur openzetten naar een test van $100.000. Veel handelaren noemen dit niveau de ‘line in the sand’.

RSI indicatoren wijzen al op verzwakkende koopkracht, terwijl het handelsvolume lager ligt dan in juli. Dat maakt de markt kwetsbaar voor plotselinge swings.

On-chain data hint naar altcoin seizoen

Toch is er meer aan de hand dan alleen een zwakke start. Verschillende crypto analisten zien in de on-chain data signalen dat kapitaal begint te verschuiven. De dominantie van Bitcoin neemt langzaam af. Dit wijst erop dat geld stroomt richting alternatieve munten. In eerdere cycli was dit vaak de voorbode van een altcoin season. Een belangrijk signaal is de stijgende verhouding van handelsvolume in altcoins ten opzichte van BTC. Ook de rotatie van winstnemingen uit BTC naar kleinere tokens speelt daarbij een rol.

Altcoin Season always starts in September 🔥 Lowcaps just formed a new bullish pattern, and the next target is 200x. Today is your last chance to get in and become a millionaire in 2025. Here are my biggest bets with huge upside potential 👇🧵 pic.twitter.com/POOBoZeSQy — 0xNobler (@CryptoNobler) August 31, 2025

Waarom september belangrijk wordt

De combinatie van een zwakke BTC koers en dalende dominantie maakt september een belangrijke maand. Als de Bitcoin koers blijft consolideren of verder zakt, kan dat juist ruimte geven aan altcoins om door te breken. Historisch gezien begon meerdere keren in september een altcoin season. Kleine projecten konden toen extreme winsten laten zien, terwijl Bitcoin stabiliseerde of licht daalde. Analisten wijzen erop dat dit patroon ook nu zichtbaar wordt. Het verschil met eerdere jaren is dat de markt inmiddels veel groter en volwassener is. Dat kan de bewegingen minder extreem maken, maar wel breder maken.

Wat gaat Bitcoin doen in de komende weken

De komende weken draaien om twee vragen. Houdt Bitcoin stand boven $105.000, of breekt de koers omlaag richting $100.000? En volgt er een verschuiving naar altcoins die het sentiment in de markt kan veranderen? Voorlopig lijken handelaren voorzichtig. Sentiment indexen staan neutraal, en macro factoren zoals renteverwachtingen in de VS en geopolitieke onzekerheid zorgen voor extra spanning.

September wordt bepalend voor het momentum

De Bitcoin koers begon september zwak en veel crypto traders vrezen een hertest van $100.000. Tegelijkertijd laten on-chain data en dominantiecijfers zien dat een nieuwe altcoin season dichter bij kan komen. Voor de markt betekent dat dat verliezen in Bitcoin kunnen samengaan met kansen in andere tokens. Of de beruchte “Red September” zich herhaalt, of dat deze maand juist de start wordt van nieuwe groei buiten Bitcoin, is nu dé vraag. September wordt bepalend voor het momentum van zowel de BTC koers als de bredere cryptomarkt. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Lancering van het eerste Bitcoin Layer 2 netwerk

De Bitcoin koers kan een extra boost krijgen nu er eindelijk DeFi naar het Bitcoin ecosysteem komt. Na 15,5 jaar technische stilstand bouwt Bitcoin Hyper ($HYPER) een smart contract engine bovenop BTC.

$HYPER is gearing up for world domination. 13M Raised! 🔥 pic.twitter.com/UiQ29LmYwQ — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 31, 2025

Dit doen ze met behulp van een Solana Virtual Machine (SVM). Hierdoor heb je de snelheid van Solana en de veiligheid van Bitcoins Proof-To-Work. Alle transacties verlopen uiteindelijk via de Layer 1 van BTC. Deze grote aankondiging heeft ervoor gezorgd dat er al meer dan $13 miljoen is opgehaald aan vroege investeringen.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $HYPER tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort ook weer een nieuwe prijsverhoging.

