Bitcoin (BTC) opent de maand oktober, beter bekend als Uptober, met een nieuwe all-time high van $125.000. Opmerkelijk genoeg gebeurde dat te midden van politieke chaos in de Verenigde Staten, waar de government shutdown inmiddels de tweede week ingaat. Wat voor de meeste markten een reden tot paniek zou zijn, blijft voor crypto juist brandstof voor een rally.

Shutdown en de Bitcoin stijging

Traditioneel zorgt een Amerikaanse government shutdown voor onzekerheid: staatsdiensten worden stilgelegd, overheidsbetalingen vertraagd, en de economische data die de Fed nodig heeft om beslissingen te nemen, komt tijdelijk tot stilstand.

Maar deze keer reageerde de crypto markt anders. Terwijl aandelenmarkten licht daalden, sprong Bitcoin met meer dan 6% omhoog in 24 uur tijd. Analisten zien dit als een teken dat investeerders BTC beschouwen als een hedge tegen inflatie en politieke instabiliteit. Bekijk hier de Bitcoin koers verwachting.

“Bitcoin doet precies waarvoor het ontworpen is”, zei marktstrateeg Ash Crypto op X. “in tijden van wantrouwen richting de overheid, verschuift geld richting neutrale assets.”

De BTC koers piekte kortstondig op $125.400, terwijl Ethereum (ETH) mee steeg tot $4520, een niveau dat sinds begin 2022 niet meer gezien is.

Institutioneel kapitaal stroomt binnen

Een van de andere factoren achter de rally is de aanhoudende instroom van institutioneel geld. Volgens CoinShares werd er afgelopen week $3,2 miljard toegevoegd aan Bitcoin ETF’s, de sterkste instroom sinds de goedkeuring begin dit jaar.

De meeste instroom kwam uit de Verenigde Staten, maar ook Europese fondsen zoals die van WisdomTree en 21Shares zagen een duidelijke groei. Analisten vermoeden dat vooral family offices en hedgefondsen hun allocatie richting Bitcoin verhogen als reactie op de onzekerheid rond de Amerikaanse begroting.

Deze trend versterkt het beeld dat Bitcoin volwassen is geworden als macro hedge, vergelijkbaar met goud tijdens financiële onrust.

#Bitcoin DOUBLE WEEKLY BREAKOUT 🚀#BTC reclaimed its Tenkan 🔴 and closed above major resistance.

Price now stands above all Ichimoku lines, with the Kumo cloud pointing up. ☁️📈#BULLISH momentum looks undeniable. pic.twitter.com/eEc6l2GgbK — Titan of Crypto (@Washigorira) October 6, 2025

ETF goedkeuringen mogelijk vertraagd

Toch is de shutdown niet zonder risico voor crypto. Omdat overheidsdiensten zoals de SEC momenteel met een minimale bezetting draaien, kunnen belangrijke beslissingen, waaronder goedkeuring van nieuwe Ethereum en XRP ETF’s, vertraging oplopen.

Dit kan tijdelijk zorgen voor minder nieuwsflow rond altcoins, waaronder het kapitaal voorlopig in Bitcoin blijft. Volgens Bloomberg analist James Seyffart “kan de shutdown ETF besluiten tot wel zes weken vertragen, afhankelijk van de duur.”

Ironisch genoeg zorgt dezelfde politieke impasse die die beslissingen vertraagt, er ook voor dat Bitcoin stijgt, precies door het groeiende wantrouwen in de overheid zelf.

Uptober begint bullish

De timing van deze rally is opvallend: oktober is historisch gezien de beste maand voor Bitcoin. Sinds 2013 is BTC in 8 van de 10 Uptober maanden gemiddeld 27% gestegen.

Technisch gezien vertoont de grafiek sterke signalen. De RSI staat op 68, het handelsvolume stijgt, en BTC consolideert boven het vorige weerstandsniveau van $122.000, dat nu als steun wordt gebruikt.

Als de huidige trend aanhoudt, ligt een verdere stijging richting $135.000 – $140.000 in het verschiet. Analisten van Bitbo.io voorspellen zelfs dat BTC voor het einde van 2025 $200.000 kan bereiken, mede dankzij de combinatie van ETF’s, halving effecten en de zwakke dollar.

Wat betekent dit voor beleggers?

Voor lange termijn investeerders is de boodschap duidelijk: Bitcoin’s fundamenten versterken zich. Institutioneel geld stroomt binnen, regelgeving stabiliseert langzaam, en macro economische spanningen spelen in Bitcoin’s voordeel.

Toch is voorzichtigheid belangrijk. Na zo’n sterke stijging kan de markt tijdelijk afkoelen. Een korte correctie richting $118.000 – $120.000 is volgens technische analisten niet uitgesloten, vooral als de shutdown onverwacht snel eindigt.

Voor traders blijft het advies: buy the dip, not the top.

Voor wie breder kijkt, is het duidelijk dat de onderliggende trend bullish blijft. Uptober is nog maar net begonnen, en als geschiedenis zich herhaalt, is dit slechts opwarming voor wat de rest van Q4 2025 kan brengen.

