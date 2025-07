Steeds meer bedrijven hebben Bitcoin op hun balans. Volgens nieuwe data houden 35 beursgenoteerde bedrijven elk meer dan 1.000 BTC vast. Deze trend versterkt de Bitcoin koers op lange termijn door schaarste en hoge institutionele vraag.

Institutionele vraag naar Bitcoin versnelt in 2025

Sinds het begin van dit jaar is het aantal bedrijven met grote hoeveelheden BTC op de balans met bijna 50% gestegen. Eind Q1 waren het er 24, inmiddels zijn het er 35. Daarbij gaat het niet alleen om crypto bedrijven, maar ook om traditionele financiële instellingen, fondsen en grote multinationals.

The number of public companies that hold 1,000+ BTC continues to grow, potentially signaling heightened institutional interest in bitcoin. Analyst Zack Wainwright on our team has been tracking this closely, particularly the companies holding 1,000 BTC or more. We have gone from… pic.twitter.com/lLXWra5kMq — Chris Kuiper, CFA (@ChrisJKuiper) July 24, 2025

Het bekendste voorbeeld blijft Strategy, het voormalige MicroStrategy. Zij bezitten nu 607.770 BTC, goed voor bijna 3% van alle Bitcoin in omloop. Daarmee hebben ze meer Bitcoin dan de Amerikaanse en Chinese overheid samen.

Ook andere bedrijven volgen dit model. Het Japanse Metaplanet bezit nu 13.350 BTC, Galaxy Digital houdt er 12.830 vast en nieuwkomer Twenty One Capital beschikt over 37.230 BTC. Deze partijen kopen doelbewust en voor de lange termijn, en zorgen er zo voor dat steeds minder BTC vrij verhandelbaar is.

ETF’s versterken de opwaartse druk op Bitcoin koers

Naast bedrijven kopen ook vermogensbeheerders zoals BlackRock en Fidelity massaal Bitcoin vanwege hun spot ETF’s. BlackRock heeft via zijn iShares Bitcoin Trust zelfs al 700.000 BTC verzameld. Zij kopen niet voor zichzelf, maar namens klanten. Zodra er meer geld binnenkomt, moeten ze direct bijkopen.

BREAKING: BlackRock now earns $187M/year from Bitcoin ETF fees, more than from its S&P 500 ETF. BIGGEST. BULL. RUN. EVER. pic.twitter.com/ApJwgEsn3D — Whale.Guru (@Whale_Guru) July 26, 2025

Dat zorgt voor extra vraag, terwijl het aanbod beperkt blijft. Naast de vaste voorraad van maximaal 21 miljoen coins, verdwijnt een steeds groter deel van de BTC in ‘koude opslag’ of langetermijnreserves. En dat zorgt voor druk op de Bitcoin koers verwachting.

Wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

De stijgende interesse van bedrijven en fondsen verandert de dynamiek van de cryptomarkt. Vroeger werd Bitcoin vooral gestuurd door retail traders, hype en volatiliteit. Nu is het steeds vaker een ‘asset’ op de balans van bedrijven. Als deze trend aanhoudt, kan dit zorgen voor een structureel hogere Bitcoin koers.

Is “$1 Trillion” Just a Number? Or the Quiet Beginning of #Bitcoin New Economic Era? The Realized Cap on the Bitcoin network has surpassed $1 trillion but this isn’t “market cap.” It’s the actual net capital flowing into the chain. Every time a $BTC moves, the price it last… pic.twitter.com/cdf1Anx8WS — Arjantit (@drarjantit) July 27, 2025

Toch blijft voorzichtigheid geboden. Sommige bedrijven gebruiken geleend geld om Bitcoin te kopen. Dat werkt zolang de prijs stijgt, maar kan risicovol zijn bij scherpe dalingen.

Ondanks die risico’s lijkt de richting op lange termijn duidelijk: BTC wordt schaarser en de vraag blijft toenemen. Zolang dat het geval is, blijft Bitcoin een asset die steeds meer aandacht trekt, van Wall Street tot Tokyo.

