De Bitcoin koers is opnieuw teruggevallen richting $112.000. Volgens Jelle, een bekende crypto analist, is er geen sprake van een breuk in de trend. Volgens hem gaat het om een gezonde ‘clean retest’. Hij benadrukt dat de BTC koers juist ruimte heeft om kracht te vinden, zolang een herstel richting $116.000 volgt.

Belangrijke steun voor Bitcoin koers rond $112.000

De daling van de Bitcoin koers richting $112.000 volgde na een afwijzing net onder de $118.000 zone. Dit werd gevolgd door flinke liquidaties en volatiliteit. Toch blijkt dat de zone rond $112.000 voorlopig stand blijft houden als belangrijk steunniveau. Crypto trading data toont dat de volumes piekten tijdens de dip. Dit wijst erop dat capitulatie en hernieuwde koopkracht in balans zijn. Als Bitcoin deze steun vast weet te houden, kan dit niveau als basis dienen voor een sterke comeback.

$116.000 de sleutel voor de BTC koers volgens crypto analist

Very clean retest for #Bitcoin so far. Want to see price back in the $116k region ASAP – reclaiming $118k remains the key objective. Until then, no reason to panic while Bitcoin moves around in the same range. pic.twitter.com/W4S9qj7H5K — Jelle (@CryptoJelleNL) September 22, 2025

Jelle wijst erop dat een doorbraak boven de $116.000 het eerste signaal van een bullish momentum is. Dit niveau is niet zomaar een random grens, het is technisch punt waar meerdere weerstandslijnen samenkomen. Crypto traders zien op dit moment een doorbraak boven $116.00 als voorwaarde voor een nieuwe stijging. Op dat moment zou een stijging richting $118.000 kunnen volgen. Zolang dit niet gebeurt, blijft de crypto markt kwetsbaar en kan de BTC koers verder dalen.

Technische indicatoren bevestigen een langzaam positief beeld

De RSI staat op het moment van schrijven vrijwel neutraal. De indicator beweegt zich onder de 50, wat erop wijst dat er geen sprake is van ‘overbought’ of ‘oversold’ sentiment. Wel is duidelijk dat de RSI zich hersteld na een flinke dip. Dit wijst op terugkerend momentum.

Daarnaast laat de MACD ook voorzichtig positiviteit zien. De verkoopdruk neemt zichtbaar af waardoor een bullish omkeer mogelijk is. Het is voor nu enorm belangrijk voor de Bitcoin koers om boven de $112.000 te blijven, om dit beeld te versterken.

Institutionele interesse blijft groot

Ondanks de plotselinge crash lijkt het erop dat grote partijen hun vertrouwen in de Bitcoin koers niet verliezen. Crypto analisten benadrukken dat institutionele investeerders juist extra posities opbouwen op het moment dat belangrijke steunzones worden getest, zoals bij Bitcoin. Dit kan verklaren waarom Bitcoin niet verder is gezakt richting $110.000, en waarom de technische signalen weer licht positief zijn. Zonder deze institutioneel vertrouwen zou het beeld er op dit moment heel anders uit kunnen zien.

Crypto trading kansen bij herstel Bitcoin koers

Wat gaat Bitcoin doen? Dat is de grote vraag die de markt wakker houdt. Als de Bitcoin koers genoeg kracht heeft voor een herstel richting $116.000 kan dit een startsignaal zijn voor een bredere opleving op de markt. De zone tussen $116.000 en $118.000 wordt daarom scherp in de gaten gehouden. Het beeld dat crypto analist Jelle schetst over een ‘clean retest’ zou in dat geval volledig worden bevestigd.

Nieuwe cryptomunten pakken momentum in aanloop naar comeback

Technische niveau blijven een van de belangrijkste dingen voor crypto trading, dat blijkt opnieuw tijdens de beweging van Bitcoin. De komende dagen zal blijken of Bitcoin de kracht vindt om richting $116.000 te stijgen. Mocht de BTC koers dit lukken, liggen er nieuwe kansen voor het oprapen. Niet alleen voor Bitcoin, maar ook voor de brede cryptomarkt en zelfs nieuwe cryptomunten kunnen hiervan profiteren.

Bitcoin Hyper

Een van de nieuwste crypto presales die veel aandacht krijgt, is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit nieuwe project presenteert zichzelf als technische aanvulling op het Bitcoin netwerk. Dankzij een eigen Layer 2 oplossing biedt Bitcoin Hyper snelheid én veiligheid aan voor zowel traders als ontwikkelaars.

Op deze Layer 2 oplossing komen twee belangrijke netwerken samen: Solana en Bitcoin. Door SVM (Solana Virtual Machine) toe te passen, kunnen transacties en smart contracts op een hoog tempo verwerkt worden. Net zoals ontwikkelaars gewend zijn van Solana. En wanneer het tijd is om alles op te slaan en vast te leggen, wordt het teruggestuurd naar Bitcoins Layer 1. Daar kan het profiteren van de veiligheid.

Bitcoin Hyper combineert op een sublieme wijze humor vanuit de meme cultuur en daadwerkelijke functies voor de community. Het speelt in op behoeftes van ontwikkelaars, namelijk snelheid, veiligheid én duurzaamheid. Dankzij het proof-of-stake systeem is Bitcoin Hyper een stuk milieuvriendelijker.

Bitcoin Hyper bevindt zich op dit moment nog in de presale fase, dit biedt een mooie mogelijkheid om laag in te stappen. Het project hanteert een stijgende prijsstrategie. Dit houdt in dat elke nieuwe fase van de presale, de prijs per token wordt verhoogd.

