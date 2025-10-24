De spanning op de cryptomarkt is om te snijden. De Bitcoin koers zweeft rond de $109.000, terwijl traders wereldwijd hun adem inhouden in aanloop naar nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers. De prijs beweegt al dagen in een steeds kleinere range tussen $108.000 en $111.000, een klassiek patroon dat vaak zorgt voor een explosieve uitbraak, omhoog of omlaag.

Wat de uitkomst wordt, hangt grotendeels af van één enkel datapunt, de CPI, oftewel de inflatie index. Deze publicatie kan het verschil maken tussen een rally richting $120.000 of een crash terug naar het psychologische niveau van $100.000. De markt weet het, en dat voel je in de gespannen rust die voorafgaat aan de storm.

Bitcoin koers gevangen in range – uitbraak op komst

Technische analisten wijzen erop dat BTC zich in een zogenoemde ‘squeeze’ bevindt. De daggrafiek toont lagere toppen, terwijl het supportniveau op $108.000 blijft standhouden. Dat betekent dat kopers en verkopers dichter bij elkaar komen, wat vaak voorafgaat aan een scherpe beweging.

De volatiliteit in BTC opties stijgt mee met de spanning. Traders bouwen posities op in beide richtingen, met opvallend veel vraag naar bearish posities. Dit wijst erop dat grote partijen zich indekken voor een mogelijke sell-off na de uitgestelde Amerikaanse inflatiecijfers.

Waarom CPI zo belangrijk is voor Bitcoin

De Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke graadmeter voor inflatie, en daarmee voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Als de inflatie hoger uitvalt dan verwacht, kan de centrale bank besluiten om renteverlagingen uit te stellen. Dat is slecht nieuws voor risicovolle activa zoals Bitcoin en nieuwe cryptomunten, die vaak profiteren van een ruim monetair beleid.

Andersom geldt, als de inflatie juist lager uitkomt dan voorspeld, kan dat de deur openzetten naar renteverlagingen in het eerste kwartaal van 2026. Dat zou het startsein kunnen zijn voor een nieuwe crypto rally, met Bitcoin als speerpunt.

Aan de ene kant als de inflatie lager blijkt dan analisten hadden ingeschat. Stijgt de kans op renteverlagingen, en Bitcoin schiet dan omhoog. In dit scenario ligt een uitbraak richting $115.000 tot $118.000 voor de hand. Het doorbreken van de weerstand rond $113.000 kan leiden tot een versnelde stijging, gevoed door short liquidaties en FOMO onder retail traders.

Aan de andere kant, als de inflatie hardnekkiger blijft dan gedacht. Wordt verwacht dat de Fed de rente langer hoog houdt. Bitcoin zakt onder de $108.000 en test de zone rond $104.000. Als ook dat niveau breekt, kan $100.000 snel in zicht komen, met als laatste vangnet de zone rond $98.000. Het sentiment slaat om, en verkoopdruk neemt snel toe.

Institutionele activiteit wijst op afwachtende houding

Hoewel er nog steeds sprake is van instroom in Bitcoin via ETF’s, lijken grote spelers op dit moment een voorzichtige houding aan te nemen. Uit data van crypto exchanges blijkt dat er deze week ruim $100 miljoen is weggehaald uit Bitcoin ETF’s. Ethereum zag een uitstroom van $19 miljoen.

Deze afwachtende houding kan te maken hebben met onzekerheid over macro-economische factoren, waaronder het Amerikaanse begrotingsdebat en de impact van wereldwijde spanningen op grondstofprijzen. Voor institutionele beleggers is de CPI publicatie dan ook meer dan een datapunt, het is een signaal voor de richting van monetair beleid en marktrisico.

Wie actief handelt in BTC of andere crypto’s, doet er goed aan om voor de release van de CPI zijn risico’s te beperken. Dat betekent hedgeposities verkleinen, stop-losses goed instellen en wachten op een duidelijke uitbraak voordat er nieuwe posities worden geopend. Volatiliteit biedt kansen, maar alleen als je het gecontroleerd speelt.

Een uitbraak uit de huidige range zal waarschijnlijk samengaan met verhoogd volume en een scherpe beweging. Dat kan aantrekkelijk zijn voor daytraders, maar het verhoogt ook het risico op foute entries of liquidaties. Geduld en discipline zijn nu belangrijker dan snelheid.

