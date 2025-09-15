De woordenstrijd tussen Donald Trump en de Federal Reserve jaagt onrust aan op financiële markten. Terwijl de cryptomarkt boven de $4 biljoen uitstijgt en Bitcoin ($BTC) rond cruciale supportzones schommelt, vrezen experts dat Trumps inmenging en een aanstaande renteverlaging van de Fed voor koerschaos kunnen zorgen. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Trump plant Fed overname

Donald Trump’s woordenstrijd met de Federal Reserve en haar voorzitter Jerome Powell heeft dit jaar de Bitcoin-, crypto- en aandelenmarkten flink opgeschud.

De Bitcoin koers steeg vorige maand samen met goud naar een all-time high, waardoor de totale cryptomarkt boven de $4 biljoen uitkwam, terwijl analisten spreken van ‘openstaande sluizen’ die steeds meer kapitaal richting crypto leiden.

Volgens Larry Kudlow, voormalig topadviseur in het Witte Huis tijdens Trumps eerste termijn, liep de frustratie van Trump over Powell hoog op. “Trump was woedend dat Powell in zijn eerste termijn de rente verhoogde zonder duidelijke reden,” zei hij tegen de New York Post. “Het leest bijna komisch, mensen die tegen elkaar schreeuwen, maar het is serieuze business. Trump gaat de Fed overnemen, zoals het hoort.”

Het conflict tussen Trump en de Fed speelt al jaren, met beschuldigingen van politieke vooringenomenheid sinds Powell de inflatie na de coronapandemie verkeerd inschatte als ‘tijdelijk.’ Toen Powell vorig jaar de markten verraste met een renteverhoging van 50 basispunten, zagen sommigen dat als een cadeautje aan Trumps Democratische tegenstander Kamala Harris.

Eerder dit jaar dreigde Trump Powell voortijdig te ontslaan, wat markten deed schrikken uit angst voor het einde van de politieke onafhankelijkheid van de Fed. Op het cryptoplatform Polymarket daalden de kansen dat Powell effectief zou worden “verwijderd” van 20% in juli naar zo’n 5% nu.

Trump probeerde sindsdien Fed-gouverneur Lisa Cook te verwijderen en installeerde Stephen Miran, voorzitter van de Council of Economic Advisers en een Bitcoin voorstander, tijdelijk als Fed-gouverneur.

Beleggers vrezen politieke inmenging

Volgens marktanalist David Morrison van Trade Nation onderschatten investeerders Trumps inmenging in de Fed. “Dit kan uitgroeien tot een veel ernstiger probleem, omdat de onafhankelijkheid van de Fed op het spel staat,” schreef hij in een reactie.

Ondertussen wordt deze week breed verwacht dat de Fed de rente verlaagt, omdat de verzwakkende arbeidsmarkt zwaarder weegt dan de inflatierisico’s.

Veel investeerders voorspellen dat de $BTC koers nog sneller zal stijgen zodra de Fed echt overgaat tot renteverlagingen, omdat dit geld sneller door de economie laat stromen. Laten we de koers beter bekijken om zo een beter beeld te vormen over de koersverwachting van Bitcoin.

Wat gaat Bitcoin doen?

Bitcoin handelt momenteel rond de $114.770 en is daarmee onder de belangrijke steunzone van $115.000 gezakt. Als het bearish sentiment aanhoudt, kan $BTC verder dalen en mogelijk de opwaartse trendlijn testen die sinds begin deze maand de stijging heeft ondersteund. Dat zou een cruciaal moment zijn voor beleggers.

Als de verkoopdruk toeneemt, dreigt Bitcoin opnieuw moeite te krijgen met de $115.000-grens als support. In dat scenario kan de koers terugvallen richting $112.500, wat een belangrijke tegenslag zou betekenen. Dit zou extra kracht krijgen door de onzekerheid rond de Federal Reserve, waar Trump steeds meer druk uitoefent en beleggers vrezen voor verlies van onafhankelijkheid.

Aan de andere kant, als Bitcoin de verkoopdruk weet op te vangen en de $115.000-grens opnieuw als support terugwint, kan dit een nieuwe rally ontketenen. In dat geval ligt het koersdoel bij $117.261 in de komende dagen. Een dovish draai van de Fed, die deze week waarschijnlijk de rente verlaagt, kan dit scenario extra ondersteunen en het vertrouwen in de markt versterken.

Een opvallende crypto die zich onafhankelijk van de koersbewegingen van Bitcoin sterk ontwikkelt, is Best Wallet ($BEST). Deze alles-in-één-wallet wordt momenteel via een presale aangeboden en is daardoor minder gevoelig voor marktvolatiliteit. Op het moment van schrijven kost een token $0,025645.

Holders van $BEST profiteren van toegang tot nieuwe cryptomunten, hoge stakingbeloningen, lage transactiekosten en diverse extra voordelen. Meer informatie vind je op de officiële website van Best Wallet.

Nu naar de Best Wallet Token presale