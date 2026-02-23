Bitcoin daalt hard: wat is er aan de hand?

De Bitcoin koers is op 23 februari 2026 gedaald naar $64.200. Dat is een daling van ongeveer 5% in 24 uur. De val begon na het weekend, toen BTC van rond $68.600 terugzakte en het optimisme van de afgelopen dagen in één klap verdween.

De daling veroorzaakte voor bijna $468 miljoen aan liquidaties op de futures markt, grotendeels van handelaren die op een stijging hadden ingezet. Eén enkele positie op exchange HTX werd geliquideerd voor $61,5 miljoen, de grootste individuele liquidatie in 24 uur.

Bitcoin crash duwt Fear & Greed Index naar historisch dieptepunt

De Fear & Greed Index van Alternative.me staat opnieuw op 5 van de 100. Dat betekent extreme angst. Een score van 5 is slechts drie keer eerder bereikt sinds de index in 2018 begon: in augustus 2019, juni 2022 en eerder deze maand op 6 februari 2026, toen Bitcoin kort onder $60.000 dook.

De index meet het sentiment op basis van volatiliteit, handelsvolume, sociale media en markttrends. Een extreem lage score wijst op paniek onder beleggers. Historisch gezien vielen dit soort momenten vaak samen met bodemformaties. Dat betekent niet dat een herstel gegarandeerd is, maar wie wil weten wat gaat Bitcoin doen, kijkt goed naar dit soort signalen.

Whales zitten vast met $26 miljard verlies

Volgens on chain data zitten Bitcoin whales die de afgelopen zes maanden instapten op ongeveer $26 miljard aan ongerealiseerd verlies. Op 6 februari piekte dat bedrag zelfs naar $32 miljard, toen de koers kort onder $60.000 zakte.

🔴 The level of unrealized losses held by STH whales is becoming increasingly concerning. At present, roughly $26B in losses are being carried by whales who entered the market within the past six months. This ranks among the most significant levels observed this year. 💥 The… pic.twitter.com/VfAZJ4CCAN — Darkfost (@Darkfost_Coc) February 22, 2026

Dit zijn papieren verliezen. De coins zijn nog niet verkocht. Maar het drukt wel op het sentiment. Als deze grote houders besluiten te verkopen, kan dat voor extra verkoopdruk zorgen. Tegelijkertijd laat de Bitcoin technische analyse zien dat het dagelijks gerealiseerde verlies is gedaald van $1,24 miljard naar $480 miljoen. Dat wijst erop dat de paniekverkopen afnemen, maar nog niet voorbij zijn.

Dit Bitcoin nieuws bevestigt dat de markt zich in een fase bevindt die analisten omschrijven als bodemvorming. Wie op zoek is naar welke crypto gaat stijgen in dit soort periodes, kan leren van hoe eerdere cycli verliepen.

Beleggers zoeken alternatieven tijdens de crypto crash

De crypto crash treft niet alleen Bitcoin. De gehele markt staat onder druk. BTC noteert nu 48% onder de all time high van $126.000 uit oktober 2025. Voor beleggers die in deze onzekere markt nieuwe cryptomunten verkennen, trekken presale projecten de aandacht.

Een daarvan is Bitcoin Hyper ($HYPER), een Layer 2 netwerk voor Bitcoin dat snellere en goedkopere transacties belooft. Het project haalde tot nu toe meer dan $31,5 miljoen op in de presale en biedt staking met een rendement tot 37%. De token generatie staat gepland voor het eerste kwartaal van 2026.

