De Bitcoin koers dook vannacht onder $84.000. Dat gebeurde precies op het moment dat nieuwe cijfers uit de VS lieten zien dat de werkloosheid is gestegen naar 4,4%, de hoogste stand in vier jaar. Samen met de resultaten rond Nvidia zorgde dat voor paniek in de cryptomarkt. Wat gaat Bitcoin doen?

Bitcoin koers zakt weg door angst rond werkloosheid en Nvidia

De daling kwam hard binnen, omdat het nieuws totaal niet was wat de markt hoopte. Een hogere werkloosheid klinkt in eerste instantie positief voor renteverlagingen, maar nu zorgt het vooral voor twijfel. Niemand weet waar de Fed op stuurt en dat maakt beleggers nerveus.

FOMC minutes highlights: Many Fed officials suggested that interest rates should be unchanged for 2025. Fed also thinks that the labor market further cooled off during the US government shutdown. Fed officials think that the upside risk of inflation and downside risk of… — Ted (@TedPillows) November 19, 2025

Nvidia hielp ook niet mee. De markt rekende op sterke vooruitzichten, maar die bleven uit. Zodra tech zwak oogt, voelt crypto dat meteen. De BTC koers zakte daardoor in één beweging richting de $84K. Lees ook ons artikel over OG Bitcoin whale verkoopt $1,3 miljard Bitcoin.

Liquidaties van bijna $1 miljard versnellen de Bitcoin crash

Binnen 24 uur verdampte er meer dan $968 miljoen aan Bitcoin posities. Bijna alles kwam van long traders die te laat uitstapten. Dat is precies het soort moment waarop een daling omslaat in een echte Bitcoin crash.

De grafieken laten zien dat het grootste deel van de liquidaties viel toen Bitcoin door de steun rond $86.000 brak. Vanaf dat punt was er geen rem meer. De daling werd geduwd door automatische verkopen, waardoor de koers met grote stappen naar beneden ging.

Steunen breken, Bitcoin koers zakt onder de EMA’s

Op de weekgrafiek zie je waarom het zo snel ging. Bitcoin viel door meerdere belangrijke niveaus. De zones rond $90.000 en $86.000 zijn weg. Alle EMA’s behalve de 200 EMA liggen nu boven de koers. Dat betekent dat verkopers het tempo bepalen.

De volgende grote steun ligt tussen $78.000 en $82.000. In die zone is eerder veel gekocht. Daar kan de markt rust vinden, maar dat is geen garantie.

RSI en MACD Bitcoin koers laten diepe stress zien

De RSI staat bijna oversold op de weekgrafiek. Dat komt niet vaak voor. Het laat zien dat de markt te hard is gedaald in te korte tijd. Het kan een bodem worden, maar het kan ook nog een laatste duw krijgen voordat kopers instappen.

De MACD draait volledig naar beneden. De rode bars worden groter, wat betekent dat de verkoopdruk nog steeds toeneemt. Voor een echte draai moet dit beeld eerst kalmeren. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Cryptomarkt bloedt mee met Bitcoin

Niet alleen Bitcoin kreeg klappen. Ethereum daalde verder. Solana, XRP en andere grote coins gingen 7% tot 12% omlaag. ETF uitstromen zijn opnieuw hoog, wat laat zien dat instellingen nu geen risico’s pakken.

Het hele sentiment draait om onzekerheid. Dat maakt moves groter, met sterkere dalingen dan je normaal zou verwachten.

Wat gaat Bitcoin doen? Belangrijkste ranges voor de komende dagen

De markt beweegt nu in een strakke range tussen $82.000 en $88.000. Daar hangt alles vanaf. Zakt Bitcoin onder $82.000, dan kijkt de markt automatisch naar de zone $73.000 – $78.000 Dat is een gebied waar in het verleden veel volume zat. Dit is een mogelijk punt waar Bitcoin kan stabiliseren.

Komt Bitcoin weer boven $90.000, dan is een herstel richting $95.000 tot $100.000 mogelijk. Maar dat kan pas als er rust terugkomt in macro data en die rust is er nu simpelweg niet.

Macro bepaalt alles, niet de grafiek

De daling naar $82K laat zien dat de markt vooral reageert op angst, niet op technische niveaus. Hogere werkloosheid, twijfel rond Nvidia en enorme liquidaties zorgen voor een mix die zwaar weegt op crypto.

De komende dagen worden belangrijk. Of we stabiliseren… of een trap lager krijgen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins van het moment.

