Bitcoin kreeg een harde klap. Een van de grootste crypto whales ooit heeft zijn volledige stack verkocht, goed voor $1,3 miljard en de Bitcoin koers dook direct verder omlaag. Wat gaat Bitcoin doen na deze dump? En kan een nieuwe Bitcoin crash ons richting $50.000 sturen?

Een OG whale drukt de Bitcoin koers omlaag

On-chain data laat zien dat Owen Gunden, een bekende whale die al sinds 2011 Bitcoin vasthield, zijn hele voorraad van 11.000 BTC heeft verplaatst naar Kraken. Zodra zulke grote wallets bewegen, wordt de markt zenuwachtig. En deze keer dus met reden, want de timing viel precies samen met de dip die we nu zien.

🚨OG BITCOIN WHALE SOLD $1.3 BILLION BTC! Owen Gunden, a $BTC holder since 2011, has now sold all 11,000 BTC worth $1.3 BILLION. One of Bitcoin’s earliest whales is OUT! 👀 pic.twitter.com/UnN0txdUwU — Coin Bureau (@coinbureau) November 20, 2025

Veel mensen vragen zich af waarom crypto ineens zo hard daalt. De verkoop van deze oude whale is een deel van het antwoord. Niet omdat één persoon de hele trend bepaalt, maar omdat dit gebeurt op een moment waarop de markt toch al zwak stond. Dan zet zo’n extra verkoopgolf alles net nog wat harder in beweging. Lees ook ons artikel over crypto whales die BTC manipuleren.

Verkoopdruk terwijl de Bitcoin koers al zwak stond

Kijk je naar de huidige grafiek, dan zie je meteen dat Bitcoin door meerdere steunniveaus brak en staat ver onder de korte EMA’s. Die liggen nu allemaal boven de koers, wat laat zien dat verkopers de leiding hebben.

De RSI is ook diep weggezakt. Dat zegt simpelweg dat de markt veel te hard naar beneden is gegaan in korte tijd. De MACD duikt verder omlaag en laat geen teken van herstel zien. Dat soort signalen versterkt de angst voor een grotere crypto crash.

Het is dus niet alleen de whale die verkoopt, maar vooral waar en wanneer het gebeurt. De markt stond al instabiel en dan werkt zo’n verkoop als een duw in een wankelende muur. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Bereiken we binnenkort een Bitcoin koers van $50.000?

Er zijn een paar belangrijke niveaus waar Bitcoin nu op afgaat. Tussen de $70.000 en $80.000 liggen oude zones waar eerder veel werd gehandeld. Die kunnen als steun werken. Maar als die zones geen stand houden, valt Bitcoin dan door naar het volgende blok rond $55.000 – $60.000?

If Bitcoin falls to the 200-week moving average, price would be around $55,000. It’s happened every cycle. This time won’t be different. pic.twitter.com/qS33oK9yPu — Mister Crypto (@misterrcrypto) November 20, 2025

En in een zware sell-off kan een korte dip richting $50.000. Dat is geen voorspelling, maar wel een serieus scenario zolang de trend zo zwak blijft.

Tegelijk hebben extreem lage RSI-standen vaak in de buurt van een bodem gezeten. Als de markt daar stabiliseert en grote kopers inspringen, kan de verkoop van deze crypto whales juist het einde van de dip markeren.

Tijdelijke paniek of start van grotere crypto crash?

De grote vraag is of deze verkoopgolf iets groots in gang zet, of dat dit vooral paniek is in een markt die al moe was. Een whale kan de trend niet alleen bepalen. Maar de timing is wel gevoelig. Veel handelaren zitten vol spanning te kijken naar de grafiek, omdat de markt een stuk kwetsbaarder voelt dan een paar weken geleden.

Zakt Bitcoin door de volgende steun, dan staan we open voor een dieper bodemsignaal. Houdt de zone, dan kan deze verkoopgolf juist de laatste duw zijn geweest.

Voor nu blijft de markt zoeken naar balans. De vraag “wat gaat Bitcoin doen?” hangt in de lucht, maar het antwoord ligt bij de volgende support. Breekt die, dan wordt het spannend. Houdt die, dan kan de rust snel terugkeren. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

