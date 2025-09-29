Na een val richting de $109K afgelopen donderdag, klimt de Bitcoin (BTC) koers vandaag weer voorbij de $112K. Dit herstel kan wel eens door de woorden van Mike Novogratz, CEO van Galaxy Digital, te maken hebben. Volgens hem kan de Bitcoin koers namelijk bijna verdubbelen als de Fed een nieuwe voorzitter krijgt aangesteld. Hoe zit dit precies? En wat gaat Bitcoin doen volgens Novogratz?

Bitcoin koers explodeert met nieuwe Fed voorzitter – Hoeveel kan Bitcoin waard worden?

In een recente post van president Donald Trump op zijn social media platform Truth Social, deelt hij een cartoon waarin hij Jerome Powell ontslaat als de huidige voorzitter van de Federal Reserve. Volgens de CEO van Galaxy Digital, Mike Novogratz, kan de mogelijke vervanging van Powell wel eens “de grootste bull-katalysator tot nu toe” zijn. Dit zei hij in een interview met Kyle Chasse op YouTube.

BILLIONAIRE MIKE NOVOGRATZ just said #BITCOIN is about to “skyrocket” and go to $200,000. pic.twitter.com/Rlp2sEni17 — Blacksea (@333blacksea) September 28, 2025

Tot nu toe heeft de Fed een onafhankelijke positie in het Amerikaans monetair beleid. Dit betekent dat Trump niet kan meebepalen wat de Fed bijvoorbeeld met de rentes gaat doen. In het interview legt Novogratz uit dat hij verwacht dat de Fed mogelijk minder onafhankelijk gaat worden, omdat Trump gezegd heeft meer “dovish” mensen te willen aannemen. Een dovish persoon is iemand die voor een soepeler monetair beleid kiest.

Eerder deze maand verlaagde de Fed de rentes met 25 basispunten. Een renteverlaging zorgt doorgaans voor meer kapitaalinstroom bij crypto omdat er meer geld vrijkomt om in de meer risicovolle assets te investeren. Als de opvolger van Powell inderdaad soepeler is met het monetaire beleid van de Fed, dan kan dit effect wel eens flink versterken.

De Bitcoin koers gaat dan volgens Novogratz richting de $200K. Met name als de volgende voorzitter de groei van de economie belangrijker acht dan het terugdringen van de inflatie kan dat de bull run flink op gang brengen.

Bitcoin verwachting – Institutionele partijen boosten bull run

Galaxy Digital is een bedrijf dat asset gerelateerde diensten biedt voor institutionele partijen, zoals trading, beheer, self-custody, tokenization en meer. Daarnaast bouwt het bedrijf ook datacenters en investeert het in BTC. Volgens de kwartaalcijfers van Q2 2025, had het bedrijf 17.102 BTC in bezit. Dit heeft momenteel een waarde van $1,9 miljard. Het succes van dit bedrijf illustreert de groeiende institutionele betrokkenheid bij crypto. Ook overheden richten zich steeds meer op Bitcoin, zo overweegt ook Nederland officieel een Bitcoin reserve.

Tegelijkertijd zijn er ook traditionele asset managers die bijvoorbeeld Bitcoin ETF’s bieden. Ook hier ziet Bitcoin een groeiende interesse. De Total Net Assets van Bitcoin spot ETF’s is in de afgelopen 2 jaar gegroeid naar $143,5 miljard. Volgens SoSoValue zit daarmee zo’n 6,6% van de gehele market cap ($2,23 biljoen) van Bitcoin in ETF’s.

Dit zijn ook de partijen die zich vaak op de meer risicovolle assets gaan richten als er meer liquiditeit vrijkomt door een gunstiger monetair beleid. Daarom zou Novogratz wel eens gelijk kunnen hebben dat Bitcoin gaat pumpen als Trump een meer “dovish” voorzitter aanneemt.

