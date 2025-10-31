Na een wekenlange stijging richting recordniveaus heeft de Bitcoin-rally een stevige adempauze genomen. De koers daalde deze week kortstondig tot $108.000, nadat de munt begin oktober nog een top noteerde bij $125.000. De terugval ging gepaard met ruim $240 miljoen aan liquidaties op derivatenmarkten, volgens gegevens van Coinglass.

Toch is het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk. Analisten benadrukken dat de weeksluiting rond de $110.000 steunzone bepalend wordt voor het vervolg van de zogeheten “novemberrally”. Zolang Bitcoin op weekbasis boven dit niveau weet te sluiten, blijft de bredere bull-structuur intact. Een slot onder $108.000 daarentegen zou de deur openen naar een diepere correctie richting $102.000 – $104.000. De Bitcoin koersverwachting is dus belangrijk om in de gaten te houden.

Waarom de weeksluiting zo cruciaal is

Volgens marktanalist Rekt Capital bevindt Bitcoin zich momenteel in een ‘gezonde correctie binnen een sterke opwaartse trend’. De RSI op de daggrafiek is teruggevallen naar 56, na weken boven de 70 te hebben gehandeld, een teken dat de oververhitte fase voorbij is.

Het 20-daagse voortschrijdend gemiddelde ligt nu rond $111.200 en fungeert als dynamische steunlijn. Een slot daarboven zou bullish blijven, terwijl een slot eronder kan leiden tot verder zijwaarts handelen. Het handelsvolume op de spotmarkten is eveneens iets afgenomen, wat erop wijst dat de meeste verkopen afkomstig zijn van kortetermijnhandelaren die winst nemen.

De Bollinger banden vernauwen zich bovendien, wat duidt op afnemende volatiliteit. Dat is vaak een voorbode van een nieuwe richting, omhoog of omlaag, in de komende dagen.

Marktsentiment: zenuwachtig maar niet paniekerig

Ondanks de scherpe correctie blijft het marktsentiment overwegend positief. De Crypto Fear & Greed Index noteert 68 ‘Greed’, wat betekent dat de meeste beleggers de daling zien als een koopmoment in plaats van een crash. Ook grote on-chain wallets tonen vertrouwen: data van IntoTheBlock laat zien dat het aantal adressen met meer dan 10 BTC sinds begin oktober met 2,4% is gestegen.

Wel speelt de Federal Reserve nog steeds een rol in het koersverloop. De recente renteverlaging van september 2025 gaf tijdelijk lucht aan risicovolle markten, maar opmerkingen van voorzitter Jerome Powell dat “verdere versoepeling niet gegarandeerd is” hebben opnieuw voor voorzichtigheid gezorgd. Een sterkere dollar en stijgende obligatierentes temperen op korte termijn de kooplust in crypto.

This graph from @glassnode shows the selling pressure short term holders are putting on $BTC. Many are even exiting at a loss. The STH-NUPL metric sits at –0.05, signaling mild stress, not full capitulation. As long as BTC stays in the $107K–$117K zone, the market remains… pic.twitter.com/HlpRc9wddn — Sōka_Data 📐 (@Soka_Data) October 31, 2025

De niveaus die je dit weekend in de gaten moet houden

De belangrijkste steun ligt momenteel tussen $108.000 – $110.000.

Een overtuigende weeksluiting boven die zone houdt de opwaartse trend intact, met ruimte voor een herstel richting $118.000 en later opnieuw $125.000.

Zakt Bitcoin daarentegen onder $108.000, dan komt het 50-daags gemiddelde in beeld bij ongeveer $104.000, gevolgd door een structurele steun op $100.000.

Een sluiting onder dat niveau zou het eerste serieuze bearish signaal sinds augustus zijn.

Crypto breed effect: altcoins volgen BTC-ritme

De recente daling van Bitcoin had onmiddellijk effect op altcoins. Ethereum (ETH) corrigeerde tot $3 050, terwijl Solana (SOL) terugviel richting $170. De correlatie tussen Bitcoin en de top 10 altcoins blijft boven 0,85, wat aangeeft dat BTC de toon blijft zetten.

Desondanks is de institutionele instroom via ETF’s positief gebleven: CoinShares rapporteerde deze week een netto-instroom van $85 miljoen in spot Bitcoin ETF’s, waarmee het totale instroomcijfer voor 2025 boven $16 miljard komt te liggen, het hoogste jaartotaal ooit.

Wat de komende dagen belangrijk wordt

Bitcoin staat op een spannend kruispunt: boven $110.000 blijft de trend bullish, onder $108.000 dreigt consolidatie. De komende weeksluiting bepaalt of de novemberrally doorzet of verzwakt. Tegelijkertijd biedt het opkomende Bitcoin Hyper-project een blik op de toekomst van het netwerk zelf: een Bitcoin ecosysteem dat niet alleen waarde vasthoudt, maar ook toepassingen mogelijk maakt.

Of HYPER de volgende technologische katalysator wordt, moet de tijd uitwijzen, maar het momentum is onmiskenbaar aanwezig.

In de marge van de recente Bitcoin volatiliteit duikt vooral een naam steeds vaker op in analistenrapporten en community discussies: Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper: de trend om te volgen

Dit nieuwe Layer-2 project belooft de snelheid en schaalbaarheid van Bitcoin radicaal te verbeteren, zonder concessies te doen aan veiligheid. Terwijl traditionele markten zich afvragen of de BTC rally standhoudt, richt een groeiende groep investeerders hun blik op HYPER als de volgende stap in Bitcoin’s evolutie, een platform dat niet alleen waarde opslaat, maar ook toepassingen mogelijk maakt.

Bitcoin Hyper heeft tijdens de presale al meer dan $16 miljoen opgehaald. Mede gedreven door instroom van grote wallets ‘whales’ en de belofte om een volledig op schaal functionerende Layer-2 oplossing voor Bitcoin te worden. Door de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) bovenop Bitcoin’s beveiligde infrastructuur wil het project sub-seconde transacties, lage kosten, en smart contracts mogelijk maken, iets waar Bitcoin zelf lange tijd niet in uitblonk.

Daarmee profileert Bitcoin Hyper zich als een brug tussen de gevestigde waarde van Bitcoin en de praktische toepassingen van DeFi die gebruikers eisen. Al met al maakt dit project indruk, maar zoals altijd geldt; vroeg instappen betekent ook vroeg risico nemen. Lees via de onderstaande button meer over Bitcoin Hyper

