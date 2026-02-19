De Bitcoin koers staat op 19 februari 2026 rond $66.700. Dat is 47% onder het Bitcoin all-time high van $126.200 uit oktober 2025. Toch zien meerdere technische analisten kansen. Volgens de Elliott Wave theorie kan de huidige daling het einde van Wave 4 markeren, met een explosieve Wave 5 nog in het verschiet.

Wat gaat Bitcoin doen volgens Elliott Wave?

Elliott Wave theorie verdeelt koersbewegingen in vijf golven. Drie golven omhoog (1, 3 en 5) en twee correcties (2 en 4). Wave 3 bracht Bitcoin van het dieptepunt in 2022 ($15.500) naar het record van $126.200 in oktober 2025. De daling daarna past in het patroon van een Wave 4 correctie.

Volgens een analyse van crypto analist satoxis wijst de Wave 5 projectie naar een koersdoel van $164.000. Onze analisten noemen een bandbreedte van $140.000 tot $160.000. Dit scenario vereist dat de huidige correctie niet dieper gaat dan de top van Wave 1, wat rond $69.000 ligt. De Bitcoin koers beweegt daar nu vlakbij.

Bitcoin Elliott count: Wave (1) ✅

Wave (2) ✅

Wave (3) ✅

Wave (4) ⏳ nearly done Wave (5) sends $BTC to 140–160k in 2026. Volatility expanding. Structure intact. Higher. pic.twitter.com/FZ9n7oWHDD — Satoxis (@satoxis) February 18, 2026

Cruciale niveaus voor een Bitcoin rally

Voor de Bitcoin voorspelling via Elliott Wave zijn drie niveaus cruciaal:

$60.000 als bodem – Dit is het dieptepunt van begin februari. Een doorbraak hieronder maakt het Wave 4 scenario ongeldig en opent de weg naar $50.000 of lager.

– Dit is het dieptepunt van begin februari. Een doorbraak hieronder maakt het Wave 4 scenario ongeldig en opent de weg naar $50.000 of lager. $74.000 als bevestiging – Volgens analist Jason Appel van ElliottWaveTrader moet Bitcoin boven $74.000 breken om het bearish alternatief af te schudden. Pas daarboven wordt een herstel richting $97.000 en uiteindelijk een nieuw all-time high realistisch.

– Volgens analist Jason Appel van ElliottWaveTrader moet Bitcoin boven $74.000 breken om het bearish alternatief af te schudden. Pas daarboven wordt een herstel richting $97.000 en uiteindelijk een nieuw all-time high realistisch. $126.200 als startpunt Wave 5 – Zodra Bitcoin het vorige record doorbreekt, begint technisch gezien Wave 5. Fibonacci extensies plaatsen het doelbereik op $140.000 tot $164.000.

De Bitcoin koers verwachting hangt sterk af van of de bodem op $60.000 standhoudt. De Fear & Greed Index staat op 13, wat extreme angst aangeeft. Historisch gezien begonnen eerdere Wave 5 rally’s vanuit vergelijkbare niveaus van paniek.

Niet iedereen is bullish

Niet alle analisten delen het optimisme. Een alternatief scenario stelt dat de volledige rally van 2022 tot 2025 al een compleet vijf golven patroon was. In dat geval is de huidige daling het begin van een grotere ABC correctie die tot medio 2026 kan duren. Een herstel richting $97.000 is dan slechts een tijdelijke opleving (Wave B) voordat een diepere daling volgt.

Bitcoin ecosysteem groeit: Bitcoin Hyper

Terwijl handelaren wachten op de volgende impuls, groeit het Bitcoin ecosysteem verder. Bitcoin Hyper ($HYPER) bouwt een Layer 2 netwerk bovenop Bitcoin met de Solana Virtual Machine. Het doel: snelle transacties, DeFi en staking op de Bitcoin blockchain.

De presale haalde meer dan $31 miljoen op en biedt staking tot 37% APY. Het is een van de welke crypto gaat stijgen favorieten voor 2026.

