De cryptomarkt heeft een behoorlijke crash doorgemaakt afgelopen weekend en er is ook voor Bitcoin (BTC) nog geen sprake van herstel. Crypto analist Nic (@nicrypto) liet gisteren in een post op X echter weten dat het ergste van de crash nu waarschijnlijk achter de rug is. Hij wijst naar een herhaling van de leverage flushes die historisch gezien tot sterke rebounds leidden. Hoe zit dit precies? Gaat de BTC koers met 30% stijgen?

Bitcoin nieuws: Leverage flush signaleert Bitcoin rally

Via een post op X liet crypto analist Nic gisteren aan zijn 36,4K volgers weten dat het ergste gedeelte van de recente correctie mogelijk achter de rug is. Hij baseert dit op historische data omtrent leverage flushes. Volgens hem gaan deze namelijk vaak vooraf aan een periode van winsten die wel maanden kan duren.

Zo waren er in 2021-2022 en 2023-2025 ook leverage flushes zichtbaar. Steeds als er een dergelijke periode van massale liquidatie achter de rug was, consolideerde Bitcoin in eerste instantie. Dit duurde steeds zo’n 30 dagen. Daarna steeg de BTC koersverwachting echter met zo’n 30%.

Een leverage flush verwijst in de cryptowereld naar een periode waarin veel leverage trades tegelijkertijd gedwongen geliquideerd worden. Wanneer traders grote hoeveelheden geld lenen om op die manier grote posities te kunnen openen, dan heet dat leverage trading. Wanneer zij grote verliezen dreigen te lijden, worden deze posities automatisch gesloten, oftewel geliquideerd. Dit kan ook een kettingreactie van liquidaties veroorzaken, omdat de koers hierdoor steeds verder onder druk komt te staan.

Het gevolg is dan een leverage flush, die ook wel een gezonde schoonmaak genoemd wordt. Het brengt de markt namelijk terug naar een staat van meer balans en minder risico. Zo blijft enkel het kapitaal over dat niet, of minder, afhankelijk is van geleend geld. Zo kan de Bitcoin koers bijvoorbeeld echt weer bewegen op basis van vraag en aanbod in plaats van op leverage trading.

Bitcoin koers technische analyse – Wat gaat BTC doen?

Op het moment van schrijven handelt Bitcoin op een waarde van $111.477 en is daarmee amper bewogen in de afgelopen 24 uur (-0,11%). Nic kan er dus weleens gelijk in hebben dat Bitcoin inderdaad nu in een periode van consolidatie terechtgekomen is. Als we daar 30 dagen bij optellen, dan zal Bitcoin half november een opwaartse beweging maken.

Volgens de crypto analist zal de Bitcoin koers in de volgende cyclus met 30% stijgen. Dit brengt de target op $145K.

In deze grafiek is ook te zien hoe de exponential moving averages (EMA’s) en Relative Strength Index zich gedroegen in 2021-2022 en 2023-2025. Tijdens de leverage flushes bewoog de 200-dagen EMA bijvoorbeeld in de buurt van de kortere EMA’s. Toen vervolgens de boel begon te stijgen, bewoog de RSI langere tijd boven de 70. Dit signaleert een bullish sentiment in die periodes.

In een periode van consolidatie is de RSI meer gemiddeld, en dat is nu precies het geval met de huidige waarde van 52. Dit creëert ook de gelegenheid voor de EMA’s om weer dichter bij elkaar te komen. Als komende maand inderdaad een rally wordt ingezet, kunnen de kortere EMA’s zich weer loskoppelen en kan de RSI weer voor langere tijd stijgen. Mogelijk herhalen zich dan de bewegingen van 2021-2022 en 2023-2025.

