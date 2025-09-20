De Bitcoin koers zal met 70% waarschijnlijkheid binnen twee weken een nieuwe all-time high neerzetten. Dit is althans de verwachting van enkele vooraanstaande crypto experts en marktpartijen. Wij duiken dieper in de Bitcoin koers: welke groei is mogelijk en wat gaat Bitcoin doen?

Stijgt Bitcoin koers binnenkort naar nieuwe ATH?

De Bitcoin koers begint zich inmiddels steeds meer te gedragen als Armand Duplantis, de Zweedse polsstokhoogspringer die bij elk groot toernooi zijn wereldrecord met 1 centimeter verbeterd. In het afgelopen jaar heeft Bitcoin zijn eigen ATH inmiddels 6 keer verbeterd.

Met name de ATH van 17 december 2024 was van belang ($108.135), omdat de token toen voor het eerst een duidelijke hoogste waarde boven de $100.000 noteerde. In mei 2025 pushte de Bitcoin koers voor het eerst tot boven de $110.000 en in augustus werd de huidige Bitcoin All Time High, $124.128, neergezet. Dit was een minimale verbetering van de Bitcoin all time high die in juli werd neergezet ($122.838)

Momenteel is de situatie dat Bitcoin stijgt: de token moest na augustus wat gas terugnemen, maar staat inmiddels weer op $115.698. In de afgelopen maand groeide de Bitcoin koers met 2,5%.

Het ligt dus voor de hand dat dit record op de korte termijn weer verbroken zal worden. Hiervoor is momenteel een groei van slechts 6,57% nodig. Enkele experts denken dat dit (met 70% waarschijnlijkheid) al binnen twee weken zal gebeuren. Onder meer Walter Bloomberg is deze mening toegedaan. Opvallend is dat de verwachte stijging volgens veel crypto experts dit keer meer zal bedragen dan slechts enkele procentjes.

Welke factoren beïnvloeden de Bitcoin koers verwachting zodanig dat deze binnenkort nieuwe records zal neerzetten, en wat gaat Bitcoin doen volgens de crypto expert?

Crypto expert: Bitcoin stijgt dankzij FED en ETF instroom

In zijn analyse onderscheidt crypto expert Walter Bloomberg twee verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat er een nieuwe Bitcoin all-time high zal worden neergezet.

De eerste factor is de renteverlaging die door de Federal Reserve is doorgevoerd. Deze week maakte Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, bekend dat de rentes met 25 bps (basispunten, oftewel 0,25%) zullen worden verlaagd. Dit moet grote bedrijven ertoe zetten meer te investeren in de economie en werkgelegenheid.

Tegelijkertijd kan een verlaging van de rente gezien worden als een waarschuwing voor een minder stabiele dollar. Traders die veiligheid zoeken zullen mogelijk instappen bij hedges, zoals goud en Bitcoin. Hierdoor kan de Bitcoin koers snel stijgen. De goudprijs bereikte deze week al een nieuwe all-time high, van meer dan €100.000 per kilo.

Een andere reden waarom crypto expert Bloomberg aanneemt dat de Bitcoin koers binnenkort flink zal stijgen, is het feit dat er in de afgelopen twee weken een forse inflow bij Bitcoin ETF’s genoteerd kon worden. Ondanks de bearish Bitcoin koers van de afgelopen dagen werd er door institutionele investeerders liefst $3,04 miljard richting BTC ETF’s gepompt.

STH MVRV Z-Scores (155D & 365D) are hovering near zero – the market is neither overheated nor oversold, essentially balanced. BTC price sits just above STH Realized Price, setting the stage for 1–2 weeks of consolidation with a potential push to ATH. Uptober incoming 🌊 pic.twitter.com/hFaycSGxRy — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) September 18, 2025

Crypto expert Axel Adler toonde in een post op X dat een consolidatie van 1 of 2 weken mogelijk nodig is, voordat de push naar een nieuwe Bitcoin all-time high zal plaatsvinden. Hij benadrukt ook nog eens dat het volgende maand ‘uptober’ is – de bullish bijnaam die oktober vanwege goede crypto prestaties in het verleden heeft gekregen.

Bitcoin koersverwachting: de nieuwe all-time high

Uit onderzoek van de crypto experts van Coinpedia blijkt dat een Bitcoin koers van $150.000 aan het eind van september of het begin van oktober mogelijk moet zijn. Zij baseren zich op historische Bitcoin koers na halving events, waarbij de token 1064 dagen na het event piekte. Dit betekent dat een stijging van 30% in de komende dagen mogelijk is.

De Bitcoin cycle vertelt ons dat we ook na de nieuwe all-time high van oktober een stevige terugval mogen verwachten. Of deze zo diep zal zijn als de crashes van 2017 (84%) en 2021 (77%) valt echter te bezien: tegenwoordig is er immers steeds meer institutionele adoptie en technologische toepassing, wat de token in principe minder volatiel maakt. Daarnaast zijn er enkele gevaren zoals mogelijke tegenwind door renteverhogingen, macro-data die uit de toon vallen, of onverwachte regelgeving.

Ook kampt Bitcoin met het probleem dat de blockchain, anders dan bijvoorbeeld Ethereum en Solana, nauwelijks bruikbaar is voor de implementatie van gedecentraliseerde apps en tools. De token wordt eigenlijk alleen gebruikt voor waardeopslag en speculatie op rendement.

Alternatieve Layer-2 oplossing

Dit probleem kan deels opgelost worden met behulp van Bitcoin Hyper, een nieuw platform dat bouwt aan de eerste L2 voor de Bitcoin blockchain. Deze L2 bridget Solana technologie met BTC, waardoor de transactiesnelheid van Bitcoin omhoog gaat van 7 TPS (transacties per seconde) naar – in potentie – 65.000 TPS. Dit kan zorgen voor de ontwikkeling van allerlei nieuwe apps en tools, en zal ook de TVL op Bitcoin vergroten.

Dit kan de Bitcoin koers zeker tot een nieuwe all-time high sturen. De eigen token van Bitcoin Hyper, $HYPER, die gebruikt zal worden voor de ondersteuning van het platform, zit momenteel in de presale. Investeerders zijn enthousiast, en hebben al meer dan $17 miljoen samengebracht voor deze token. De verwachting is dat deze na de exchange listing flink kan gaan stijgen.

Ga je voor de nieuwe Bitcoin all-time high of kies je voor de nieuwe $HYPER meme coin? Om optimaal te profiteren van de verwachte groei, doe je er goed aan vandaag nog een keuze te maken.

Nu naar Bitcoin Hyper