De Bitcoin koers laat de laatste dagen opvallend weinig bewegingen zien. Terwijl macro-economische factoren in Amerika op het punt staan de toon te zetten voor de rest van augustus, consolideerde BTC rond de $117.600. Echter wist de koers in de laatste 24 uur met 2-3% naar $115.000 te zakken. Voor veel analisten roept dit de vraag op: wat gaat de BTC koers doen richting het einde van 2025?

Bitcoin koers rond de $115.000

Gedurende het weekend bleef de Bitcoin koers opvallend stabiel, met een volatiliteitsindex die volgens BiTBO daalde naar 1,02%. Dat niveau werd voor het laatst in oktober 2023 aangetikt en laat zien hoe rustig de markt momenteel is.

Bitcoin’s volatility is near all-time lows, Institutional buyers are compressing Bitcoin’s volatility to just double gold’s. Double the volatility for 10x returns?

I’ll take it! pic.twitter.com/DmgvfrVt8U — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 17, 2025

Volgens investeerder Mike Alfred is het gebrek aan speculatieve handel een teken van volwassenwording. Hij benadrukte op X dat er “geen exuberantie” zichtbaar is en dat er ook geen futures gaps zijn die dicht moeten. Ook analisten van Bitcoin Archive zien in deze kalmte een patroon van institutionele invloed.

Hoewel dit een teken van stabiliteit kan zijn, zien velen het ook als een fase waarin traders afwachten op signalen van de Federal Reserve.

Vooruitblik op de Fed uitspraak

Woensdag worden de notulen van de Federal Open Market Committee (FOMC) gepubliceerd. Deze geven meer inzicht in de stemming van beleidsmakers tijdens hun laatste vergadering. Toen besloot de Fed om de rente ongewijzigd te laten op 4,25-4,50%, met een opvallende 9-2 stemming. Het was de eerste keer sinds 1993 dat er een zoveel onenigheid was, met leden die pleitten voor renteverlagingen.

🚨Fed admits banks can bank Bitcoin. Jerome Powell says, “Banks are perfectly able to handle crypto.” pic.twitter.com/JafSdgpQmd — Coin Bureau (@coinbureau) August 17, 2025

De Fed balans tussen dovish en hawkish signalen zal cruciaal zijn voor de korte termijn. Een dovish toon (waarbij meer nadruk wordt gelegd op rustige, stabiele groei) kan aandelen en Bitcoin een impuls geven, terwijl een strenger, hawkish signaal de dollar kan versterken en druk kan zetten op risicovolle assets.

Het Jackson Hole Symposium op vrijdag kan echter nog voor veel gevolgen zorgen. Fed voorzitter Jerome Powell zal hier zijn keynote speech houden. Historisch gezien hebben toespraken op Jackson Hole de verwachtingen rond rente en economische groei volledig kunnen resetten, met brede effecten op aandelen, obligaties en crypto.

Mogelijke scenario’s voor Bitcoin en altcoins

Als Powell vrijdag een dovish toon uitspreekt en hint op toekomstige renteverlagingen, kan dit leiden tot een rally in risicovolle assets. In dat scenario zouden ook altcoins profiteren, omdat traders weer meer risico durven te nemen.

Een hawkish boodschap daarentegen (waarin Powell benadrukt dat de inflatie hoog blijft) kan het tegenovergestelde effect hebben. Hogere rentes zouden dan de voorkeur krijgen boven crypto, waardoor Bitcoin en altcoins onder druk komen te staan.

Voor de Bitcoin koers liggen belangrijke niveaus rond $117.000 als directe steun en $120.000 als weerstand. Een uitbraak boven die laatste zone kan de deur openen richting $125.000, terwijl een neerwaartse beweging richting $110.000 mogelijk is als de toon van de Fed strenger wordt.

Altcoins zoals Ethereum, Solana en kleinere tokens kunnen nog harder reageren, zowel positief als negatief. Vooral door hun hogere volatiliteit en afhankelijkheid van bredere marktsentimenten.

Calm before the storm?

De huidige rust in de markt wordt door veel analisten gezien als een klassiek “calm before the storm” moment. Dat Bitcoin’s volatiliteit historisch laag is, betekent vaak dat een grotere koersbeweging in aantocht is.

Of die beweging positief of negatief uitvalt, zal grotendeels afhangen van de komende macro-economische signalen. Voor nu is het voor traders belangrijk om de steun- en weerstandsniveaus in de gaten te houden en alert te zijn op de boodschap van Powell.

Voor de echte Bitcoin fanaten die graag investeren in andere crypto die gaan stijgen, kunnen presales ook allerlei voordelen bieden. Door zo vroeg mogelijk te investeren kun je diverse beloningen krijgen. Het project van Bitcoin Hyper ($HYPER) wil eindelijk de ware kracht van Bitcoin ontketenen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) is de eerste Bitcoin Layer 2 met smart contract ondersteuning. Het brengt dus eindelijk programmeerbaarheid naar Bitcoin zelf. En dat dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM). Dit betekent dat dApps, DeFi en zelfs NFT’s nu kunnen draaien op een Bitcoin beveiligde laag met low-latency execution beveiligd door Bitcoin.

De kracht van Bitcoin Hyper zit niet alleen in de technologie, maar ook in zijn eerlijke en transparante aanpak. Er zijn geen private sales of VC allocaties. Alle tokens worden publiekelijk verkocht in de presale, waarbij vroege deelnemers direct toegang hebben tot presale staking beloningen en governance rechten. Met de Canonical Bridge kunnen gebruikers hun native BTC eenvoudig omzetten naar Layer 2 assets en weer terug, zonder afhankelijk te zijn van centrale partijen.

Daarnaast onderscheidt Bitcoin Hyper zich als een duurzame oplossing. Terwijl Bitcoin Layer 1 jaarlijks honderden terawattuur verbruikt, werkt Hyper op Proof-of-Stake en verlaagt het energieverbruik met meer dan 99%. Met een toekomstig ecosysteem van dApps, DAO governance en developers is $HYPER ontworpen als sterk fundament voor de volgende golf aan crypto adoptie. Dit is niet zomaar een Layer 2, dit is een evolutie van Bitcoin zelf.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale