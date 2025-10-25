De goud koers crashte deze week met meer dan 6%, terwijl de cryptomarkt juist tekenen van herstel begint te vertonen. De Bitcoin koers groeide immers met 2%, en verschillende altcoins zetten nog betere cijfers neer. Is dit een voorbode van een verdere kapitaalrotatie, en zo ja, wat gaat Bitcoin doen?

Goud koers daalt met 6%

Verschillende financiële nieuwsbladen stonden de afgelopen weer vol met berichten over de goud koers, omdat deze verschillende keren een nieuwe all time high behaalde. De waarde van 1 Troy Ounce (31,1 gram) steeg naar ongeveer $4400, wat wereldwijd voor een run op de zeldzame grondstof zorgde.

Deze week werd de teneur echter anders: de goudkoorts nam langzaam af, en de prijs per Ounce daalde met zo’n 6% naar ongeveer $4100 nu.

Goud wordt doorgaans gezien als een goede hedge tegen macro-economische tegenwind. Het edelmetaal is immers ook in slechte tijden waardevast, waardoor het voor veel traders nu interessanter wordt om in te stappen.

Dat de goud koers daalt, is niet een teken dat het vertrouwen in de economische markten aan het stijgen is. Er zijn immers nog genoeg macro-economische problemen die maar niet opgelost worden: gierende inflatie in de VS en Europa, een handelsoorlog tussen Trump en de Chinezen en een loopgravenoorlog in de Donbas zijn slechts enkele voorbeelden van de huidige wereldproblematiek.

Hoe kan het dan dat goud daalt? Een verklaring kan gevonden worden in het feit dat het er sterk op lijkt dat veel traders de stap zetten naar de cryptomarkt, waar in de vorm van Bitcoin ‘digitaal goud’ te vinden is.

Crypto voorspelling Michael Saylor: Bitcoin als digitaal goud

Volgens veel volgers van de cryptomarkt hebben digitale tokens, met name Bitcoin, de potentie om als digitale versie van goud te dienen. Onder meer Michael Saylor, de voorman van crypto treasury onderneming Strategy, is deze mening toegedaan.

Bitcoin heeft meerdere voordelen als investering in tijden van macro-economische tegenwind: dankzij de beperkte voorraad (21 miljoen BTC) is de token niet aan inflatie onderhevig. Hierdoor is het net als goud een goede hedge. Ook heeft Bitcoin enkele voordelen ten opzichte van goud, zoals het feit dat het razendsnel te versturen is, iedereen het veilig kan opslaan en bovendien programmeerbaar is.

Mede door deze feiten waagde crypto-miljardair Saylor zich eerder dit jaar al aan de Bitcoin voorspelling dat de token op de lange termijn $21 miljoen waard kan worden.

Wat gaat Bitcoin koers doen?

In het afgelopen jaar steeg de goud koers met 45%, terwijl de Bitcoin koers slechts 20% groei noteerde. De BTC koers stijgt momenteel echter (in de afgelopen week met 2,5%) waardoor de verschillen tussen de twee kleiner worden. Momenteel heb je zo’n 27 ounces goud nodig om 1 Bitcoin te kunnen kopen. Een halve maand geleden had je aan 25 Troy Ounce genoeg. Dit zijn geen enorme verschillen. Kunnen traders die twijfelen wel ertoe zetten hun portfolio richting Bitcoin te herbalanceren.

De Bitcoin koers kan profiteren van het feit dat goud (klaarblijkelijk) overbought geraakt is, en nu een correctie nodig heeft om af te koelen. Hedgende investeerders waarbij de goudkoorts over is kunnen kiezen voor de BTC koers, aangezien deze meer potentie heeft om flink in waarde te stijgen.

Kapitaalrotatie (waarbij investeerders de goud koers verlaten en in de Bitcoin koers stappen) lijkt momenteel een van de drijvende krachten uit de recente stijging te zijn. Een deel van de traders zal slechts tijdelijk bij Bitcoin blijven, anderen (ook institutionele investeerders) zullen hun entree bij Bitcoin aangrijpen om de mogelijkheden van blockchain technologie te verkennen.

Dit kan de Bitcoin koers, die nu op $110.000 staat, op korte termijn laten stijgen richting de $125.000

Bitcoin Hyper ondersteunt cryptomarkt

Om de rol van Bitcoin als digitaal goud te ondersteunen, en daarmee de gehele cryptomarkt een boost te geven, is het nieuwe platform Bitcoin Hyper opgezet. Dit is een L2 bridge tussen Bitcoin en Solana, waarmee Bitcoin overschrijvingen met de snelheid van Solana (65.000 transacties per seconde) kunnen worden uitgevoerd. Bitcoin Hyper moet zorgen voor een snellere werking van de Bitcoin blockchain, en kan tevens de transactiekosten per BTC transactie enorm verlagen.

$HYPER Update 🚨 Infrastructure Services: Bitcoin Hyper is building lightweight, modular RPCs, node software, and monitoring tools—mirroring Solana infra but anchored to Bitcoin. Reliable, decentralized services form the backbone that turns theory into a usable, scalable… pic.twitter.com/AI7vLD0s7N — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 24, 2025

Bitcoin Hyper wil er zodoende voor zorgen dat de Bitcoin chain beter bruikbaar wordt voor developers die de broodnodige DeFi tools willen ontwikkelen om institutionele adoptie te ondersteunen. Dit is essentieel om de Bitcoin voorspelling van experts als Michael Saylor waarheid te laten worden.

De gedecentraliseerde crypto start-up beschikt over een eigen token, die op het platform gebruikt zal gaan worden. Deze nieuwe cryptomunt heet Bitcoin Hyper en zit momenteel nog in de presale. Grote investeerders hebben duidelijk vertrouwen in deze munt, aangezien er in korte tijd al bijna $25 miljoen opgehaald kon worden voor dit bijzondere project.

