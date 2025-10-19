De financiële markten werden afgelopen weken flink wakker geschud. Zo ontstond een van de grootste crashes van 2025, waarbij Bitcoin met 14% onderuitging. Goud lijkt zich echter vrij weinig aan te trekken van macro-economische omstandigheden en stijgt rustig verder naar $4380 per troy ounce.

Bitcoin vs goud

Volgens een recente analyse van Yahoo Finance zien we veel beleggers hun investeringen verplaatsen richting goud. Gezien de lagere volatiliteit en historische status van goud hebben investeerders meer vertrouwen in de koers van goud op dit moment.

Vorige week kondigde president Donald Trump van de Verenigde Staten aan dat het nieuwe tarieven zal introduceren voor het importeren van Chinese goederen. Dit zorgde voor een hoop onrust op de financiële markten. Daarnaast zien we dat de inflatie in de afgelopen maanden verder is opgelopen. De Federal Reserve (FED) streeft ernaar om de inflatie terug te brengen naar 2% per jaar. Om dit doel te kunnen behalen, zal de FED de rentes verder moeten verlagen.

Door economische onzekerheid binnen Amerika kan de Federal Reserve lastig beleid voeren. De Centrale Bank is namelijk afhankelijk van economische data om te bepalen welke koers het zal varen. Wanneer financiële markten zullen herstellen is daardoor dus onduidelijk.

Goud koers

De koers van goud steeg de afgelopen maand fenomenaal. Binnen een periode van 58 dagen wist goud met ruim 33% te stijgen. We zien niet vaak zulke forse stijgingen voor de koers van goud. Deze stijging geeft dan ook aan dat investeerders zeer geïnteresseerd zijn in goud.

In de bovenstaande afbeelding zien we de gigantische stijging voor de koers van goud. Nu economische onzekerheid in de wereld steeds verder toeneemt, zal de koers van goud vermoedelijk de komende tijd nog niet gaan dalen.

Mocht de koers van goud wel tegen een correctie aanlopen, dan is het mogelijk dat er support gevonden wordt rond $4000 per troy ounce. Tot die tijd zal goud door blijven stijgen en nieuwe all-time highs bereiken.

Bitcoin koers

De Bitcoin koersverwachting schetst een compleet ander beeld van de financiële markten. De koers van de grootste cryptomunt ter wereld ging fors onderuit afgelopen vrijdag en daalde binnen tijdsbestek van vijftien minuten ruim 14%.

In de bovenstaande afbeelding zien we de koers van Bitcoin over de afgelopen maanden. Het leek er goed uit te zien voor Bitcoin, want in het begin van oktober werd er nog een nieuwe all-time high van $126.500 bereikt. Kort daarna ging de koers dus flink onderuit.

Het lijkt erop dat de koers van BTC zich nog altijd in een stijgende trend op de langere termijn bevindt. Belangrijke koerslevels liggen op dit moment rond $109.000 en $107.500. Hier zal Bitcoin vermoedelijk resistance ondervinden.

Alternatieve cryptomunt voor Bitcoin

Terwijl de cryptomarkt druk bezig is met herstellen, zijn traders op zoek naar cryptomunten die potentie hebben om te stijgen. Vorig jaar zagen we dat veel crypto presales enorme stijgingen wisten neer te zetten.

Dit is waarom vroege investeerders momenteel hun ogen gericht houden op de presale sector. Een nieuwe crypto presale wist onlangs meer dan $24 miljoen op te halen tijdens de presale van zijn native token.

Bitcoin Hyper is een layer-2 blockchain, dat tijdens zijn presale de $HYPER-token verkoopt. Het is mogelijk voor gebruikers van de layer-2 blockchain om BTC om te ruilen naar $HYPER-tokens. Vervolgens kun je met $HYPER allerlei meme coins verhandelen.

Daarnaast is het ook mogelijk om decentrale applicaties (dApps) te gebruiken via Bitcoin Hyper. De blockchain werkt als het ware als een soort brug tussen meme coins en de originele Bitcoin blockchain.

Via de officiële website van Bitcoin Hyper kun je $HYPER aanschaffen met ETH, BNB, USDT en creditcard.

Na aanschaf van je tokens is het mogelijk om de native token van Bitcoin Hyper te staken via de officiële website. Door je crypto wallet te koppelen aan de website kan je gemakkelijk je gekochte tokens staken en een jaarlijkse rente van 49% ontvangen.

