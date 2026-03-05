De Bitcoin koers schoot op 4 maart omhoog naar $72.922, het hoogste niveau in ruim een maand. Maar terwijl kopers juichen, groeit de onrust onder technisch analisten. Op de driedaagse grafiek vormt BTC een tweede bearish flag: een patroon dat doorgaans wijst op verdere daling. Trader Ardizor waarschuwt dat de huidige stijging een kortstondige bull trap kan zijn, gevolgd door flinke downside.

$BTC JUST FORMED SECOND BEARISH FLAG IN A ROW FIRST BEARISH FLAG: FAKEOUT -> -30% DUMP

SECOND BEARISH FLAG: FAKEOUT -> …? EXPECT SHORT TERM BULL TRAP -> THEN MORE DOWNSIDE pic.twitter.com/ej6Ja8T9rC — ardizor 🧙‍♂️ (@ardizor) March 4, 2026

Bitcoin technische analyse: tweede bearish flag in beeld

De eerste bearish flag ontstond na de daling van $126.000 naar $90.000 in het najaar van 2025. Die flag loste op in een verdere drop van ruim 30%, tot onder $60.000 in februari 2026. Nu vormt zich een soortgelijk patroon. De scherpe daling naar $60.000 vormt de vlaggenstok. De zijwaartse beweging tussen $62.300 en $71.300 is de vlag.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Volgens de Bitcoin technische analyse van Ardizor kan een uitbraak boven $73.000 kopers lokken die vervolgens vast komen te zitten wanneer de koers terugzakt. Het gemeten doel bij een bevestigde neerwaartse doorbraak ligt rond $56.800 volgens Fibonacci niveaus. In een extreem scenario noemen analisten zelfs $41.400.

Belangrijke signalen die de bearish vlag ondersteunen:

De RSI blijft onder de 50, wat wijst op verkoopdruk

Herstelbewegingen komen met lager handelsvolume

BTC handelt onder alle belangrijke voortschrijdende gemiddelden (50, 100 en 200 daags)

Bitcoin voorspelling: de bullish tegenargumenten

Niet iedereen deelt de sombere kijk. Macro analist Henrik Zeberg verwacht juist een scherp herstel richting $110.000 tot $120.000. Zijn argument: de verkoopdruk raakt uitgeput. Lange termijn houders verkopen 87% minder dan begin februari. Miner capitulatie neemt ook sterk af.

Daarnaast stroomde er op 2 maart $458 miljoen aan instroom binnen in Bitcoin ETF’s. BlackRock’s IBIT was verantwoordelijk voor $263 miljoen daarvan. Meerdere analisten stellen dat als Bitcoin boven $79.000 sluit op dagbasis, het bearish flag patroon ongeldig wordt. Dan opent de weg naar $75.000 tot $80.000. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen moet beide scenario’s kennen.

Bitcoin daalt of stijgt: wat verwacht de markt?

De komende weken zijn beslissend. Het slagveld is helder: $62.300 als steun tegenover $79.000 als weerstand. Wie het eerst breekt, bepaalt de richting. Een crypto crash richting $50.000 is niet uitgesloten, maar evenmin een doorbraak naar nieuwe lokale hoogtepunten.

Opvallend is dat het sentiment extreem negatief is. De Fear & Greed Index staat op 20 punten. Historisch gezien ontstaan juist in periodes van extreme angst de beste koopmomenten. Maar extreme angst kan ook terecht zijn. De Bitcoin koers verloor al meer dan 25% in het eerste kwartaal van 2026, het slechtste begin van een jaar sinds 2018.

Voor beleggers is het zaak om beide scenario’s serieus te nemen. Overweeg om de Bitcoin koers verwachting te volgen voor de laatste updates. Zorg dat je een duidelijke strategie hebt voordat je positie inneemt, of dat nu long of short is. Gebruik bij voorkeur een betrouwbare crypto broker met goede risicobeheer tools.