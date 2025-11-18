De markt stond de afgelopen dagen in brand. De Bitcoin koers dook hard omlaag en veel kleine beleggers verkochten in paniek. Maar terwijl retail uitstapt, doen de grootste spelers precies het tegenovergestelde. Bitcoin whales hebben in één week ruim 45.000 BTC gekocht. Dat is de tweede grootste koopgolf van heel 2025.

Bitcoin whales kopen terwijl de Bitcoin koers valt

De BTC koers brak door meerdere steunlijnen en zakte zelfs richting de zone rond $89.000. De angst in de markt schoot omhoog. Toch laten de cijfers van Glassnode en CryptoQuant een heel ander beeld zien. Grote wallets kopen agressief bij, terwijl de meeste kleine investeerders juist verkopen.

In één week tijd stroomden zo’n 45.000 BTC naar wallets die niet snel verkopen. Dat gebeurt bijna nooit tijdens een crypto crash. Juist daarom valt het zo op.

Aantal Bitcoin whales wallets stijgt naar 1436

Wallets met minstens 1000 BTC zijn nu gestegen naar 1436 adressen. Dat waren er een paar weken terug nog rond de 1300. Een flinke sprong dus, midden in een dalende markt.

Op X zie je dezelfde waarschuwing dat whales stil aan het stapelen zijn. Glassnode laat zien dat het aantal grote wallets met 2,2% is gestegen.

💡 The signal is clear. Wallets holding over 1,000 $BTC have increased by 2.2%, the highest in four months. Whale investors are strategically buying while smaller investors are selling. This is what accumulation looks like. Q: Which side of the trade are you on? pic.twitter.com/17pko9XJrW — DrBullZeus (@DrBullZeus) November 18, 2025

Dat beeld zie je vaker rond grote dalingen. Retail verkoopt uit angst, terwijl de grootste spelers rustig wachten tot de koers laag genoeg staat en dan toeslaan.

Lange termijn houders nemen juist winst

Toch is niet iedereen aan het kopen. Lange termijn houders hebben de afgelopen weken samen ongeveer 815.000 BTC verkocht. Dat klinkt veel, maar past bij wat ze vaker doen wanneer de koers hoog staat en daarna begint te dalen. Ze pakken winst, andere grote spelers nemen die coins weer over.

The Biggest BTC Accumulation… in the Middle of a Selloff “Long-term capital is stepping in aggressively, while short-term sentiment is capitulating.” – By @MorenoDV_ pic.twitter.com/m2M4VPhm4h — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 17, 2025

Dat zie je ook terug in de CryptoQuant grafiek. De vraag van zogeheten “permanent holders” is de afgelopen dertig dagen extreem hard gestegen. Normaal gebeurt dat in rustige tijden, maar nu gebeurt het midden in extreme angst. Dat maakt deze stijging extra interessant.

Bitcoin koers laat duidelijke trend omlaag zien

De daggrafiek van Bitcoin laat een dalend kanaal zien. De toppen liggen steeds lager en de bodems ook. De BTC koers blijft onder belangrijke weerstandszones. De steun ligt net boven de recente lows, maar die wordt nu vaak getest.

De RSI staat laag en beweegt dicht in de buurt van oversold. Dat laat zien dat verkopers nu de controle hebben gehad, maar dat een technische bounce steeds waarschijnlijker wordt. De MACD staat onder nul, wat vooral op korte termijn bearish is.

De vraag is of Bitcoin eerst uit het kanaal omhoog breekt, of komt er nog één duik omlaag? Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Wat gaat Bitcoin doen?

Whales kopen. Retail verkoopt. De markt zit in extreme angst. Dit soort momenten zie je niet vaak. In eerdere jaren leidde zo’n patroon vaak tot een scherpe bounce of een laatste harde tik omlaag voordat de echte bodem stond.

Het grote verschil nu is dat de koopgolf van 45.000 BTC echt groot is. Die coins verdwijnen meestal voor lange tijd van de markt. Als de vraag later weer aantrekt, kan dat zorgen voor een sterk herstel.

Voor nu blijft de korte termijn zwak, maar de lange termijn wordt juist sterker. De Bitcoin whales zetten hun posities klaar. Retail ziet een crash. Whales zien korting.

De komende dagen gaan bepalen of dit de laatste shake-out is, of het begin van een nieuwe draai omhoog. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

DeFi komt naar het Bitcoin ecosysteem

Naast de whales die agressief bijkopen is er nog ander positief nieuws rondom Bitcoin. Het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) lanceert namelijk na hun presale het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk.

Bitcoin Hyper bouwt met een Solana Virtual Machine (SVM) een smart contract engine bovenop Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana met de veiligheid van Bitcoins Proof-of-Work. Na de lancering kunnen ontwikkelaars dApps, smart contracts en meme coins lanceren bovenop Bitcoin.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $HYPER tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging.