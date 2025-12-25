Trend Research kocht woensdag 46.379 ETH, waarmee hun totale bezit nu uitkomt op circa 580.000 ETH, blijkt uit on-chain data en sectorrapportages. Tegelijk meldt BitMine dat het inmiddels meer dan 4 miljoen ETH op de balans heeft staan. Deze snelle concentratie van Ethereum treasuries vindt plaats terwijl het marktsentiment fragiel blijft en zet druk op het vrij verhandelbare aanbod. Wat doet de Ethereum koers nu met deze informatie?

Ethereum koers onder invloed van treasury concentratie

Het is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat steeds meer ETH bij een beperkt aantal marktpartijen terechtkomt. Trend Research is geen beursgenoteerd bedrijf en valt daardoor buiten veel openbare ranglijsten, maar bezit inmiddels wel meer ETH dan de meeste publieke Ethereum treasuries. Alleen SharpLink en BitMine rapporteren nog grotere posities.

Volgens blockchain data is Trend Research gelinkt aan Jack Yi van LD Capital. Al sinds oktober koopt deze marktpartij consequent ETH bij. Volgens een recente post van Yi op X wordt er nog eens $1 miljard ingezet om verdere aankopen te doen. Het lijkt een strategie die mikt op structurele invloed binnen het netwerk, niet op snelle handelswinsten.

LATEST: 🐋 Trend Research purchased 46,379 ETH to raise its holdings to about 580,000 ETH, making the private company one of the largest institutional holders behind only SharpLink and BitMine. pic.twitter.com/2H8eTy968w — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) December 24, 2025

Waarom grote merktspelers ETH blijven kopen

Volgens Lacie Zhang, een research analist bij Bitget Wallet, kopen bedrijven ETH tijdens zwakke marktfases om hun balansen productief te maken. In plaats van cash geld aan te houden, zetten zij in op staking en netwerk deelname. Dit verschilt duidelijk van de retail investeerders die vaak op korte prijsbewegingen reageren.

Voor grote marktpartijen draait het allemaal om schaal. Een substantiële ETH positie opent de deur naar het draaien van validators en het genereren van structurele opbrengsten. Dit maakt hen niet alleen minder afhankelijk van de Ethereum koers op de korte termijn, maar verlaagt ook hun gemiddelde instapniveau op de lange termijn.

LATEST: TREND RESEARCH FOUNDER JACK YI SAYS THEY’RE PREPARING ANOTHER $1B TO BUY ETH AND STRONGLY WARNS AGAINST SHORTING. pic.twitter.com/GpymEz3M1E — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) December 24, 2025

Ethereum koers en BitMine’s 5% strategie

BitMine bevestigde deze week dat het meer dan 3,3% van alle circulerende ETH bezit. Het bedrijf heeft als doel om richting de 5% van het totale aanbod te groeien. Een groot deel van deze ETH wordt gestaked via het eigen validator netwerk in de Verenigde Staten.

Zhang meldt dat staking een belangrijke reden is achter deze aanpak. Door op grote schaal validators te draaien, kan BitMine consistente beloningen ontvangen en tegelijkertijd invloed uitoefenen op het proof of stake mechanisme van Ethereum. Dit versterkt de positie van grote holders, zelfs wanneer de Ethereum koers zijwaarts beweegt.

De bears maken plaats voor sterkere balans spelers

Niet alle bedrijven kunnen deze handelsstrategie volgen. ETHZilla verkocht onlangs 24.291 ETH voor ongeveer $74.500.000 om hun schulden af te lossen. Het resterende bezit ligt nu rond de 69.800 ETH. Ook FG Nexus verkoopt ETH om een aandeleninkoopprogramma te financieren.

Volgens Zhang gaat het hier om een balansoptimalisatie. Bedrijven met schulden of ondergewaardeerde aandelen kiezen er momenteel vaker voor om hun ETH te liquideren. Daardoor verschuift ETH van marktpartijen onder druk naar spelers die zich voorbereiden op een langdurige dominantie als validator binnen het netwerk.

Tegelijk met de opkomst van nieuwe infrastructuur rond Bitcoin

Deze ontwikkeling laat zien hoe belangrijk infrastructuur en schaal worden in de crypto wereld. Een vergelijkbaar thema speelt bij Bitcoin Hyper ($HYPER), een nieuw Layer-2 project boven op Bitcoin die snelle en goedkope transacties mogelijk maakt. Binnen dit ecosysteem kunnen gebruikers BTC inzetten voor toepassingen zoals DeFi, meme coins, RWA’s en NFT’s.

Het $HYPER token stuurt dit netwerk aan en geeft ook governance rechten. De instapprijs ligt vast en zodra de financiering boven de $6.200.000 komt, stijgt de tokenprijs automatisch binnen 10 uur.

In een markt waar grote marktspelers zich al positioneren vóórdat de infrastructuur dominant wordt, profiteren andere vroege deelnemers ook vaak van dezelfde dynamiek die nu bij Ethereum treasuries zichtbaar is .

Doe mee aan deze crypto presale en claim je $HYPER tokens vandaag nog!