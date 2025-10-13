Exchange Bitrue investeert 5 miljoen ADA in community staking pools om het Cardano netwerk te decentraliseren, terwijl technische Cardano koers analyse een double bottom formatie toont met $1,30 target. Deze institutionele steun in combinatie met bullish technische setup zorgt voor een Cardano koers verwachting van $1,30 voor Q4 2025.

Bitrue steunt Cardano met 5 miljoen ADA delegatie

Bitrue werkt officieel samen met Cardano om ADA community staking pools te ondersteunen. De exchange delegeert 5 miljoen ADA uit custody naar vijf verschillende community stakepool operators. De investering versterkt de decentralisatie van het Cardano netwerk aanzienlijk.

#Bitrue is proud to announce that we will be taking a portion of $ADA held in our custody and staking these funds with five community stakepool operators. This will contribute to the decentralization and security of the Cardano network by delegating $ADA to various stake pool… pic.twitter.com/1nuVpCu2RO — Bitrue (@BitrueOfficial) October 12, 2025

Het spreiden over meerdere staking pools zorgt voor betere netwerk beveiliging. Bovendien toont Bitrue hiermee vertrouwen in Cardano’s lange termijn visie. Verder profiteert de Cardano community direct van deze institutionele steun door stabielere staking rewards.

De delegatie van 5 miljoen ADA vertegenwoordigt aanzienlijke waarde bij huidige koersen. Daarom signaleert deze move dat grote exchanges Cardano serieus nemen als Layer 1 blockchain platform. Crypto traders die zoeken naar de beste altcoins zien dit als positief signaal voor de ADA koers.

Cardano koers: technische analyse wijst op $1,30 target

Onze Cardano koers analyse van vandaag identificeert een sterke double bottom formatie. Bij doorbraak van de huidige support zone kan ADA potentieel 100% stijgen. Bovendien ligt het technische target op $1,30.

De double bottom is een klassiek bullish omkeringspatroon. Daarnaast suggereert dit dat verkoopdruk afneemt en kopers controle overnemen. Verder bevestigt de formatie wanneer ADA boven key support zone uitbreekt met volume.

Het Cardano koers $1,30 target betekent een verdubbeling vanaf huidige prijzen. Daarom monitoren traders de $0,65 support nauwlettend voor entry points.

Cardano verwachting: institutionele steun ontmoet technische kracht

De combinatie van Bitrue’s 5 miljoen ADA investering en bullish technische formatie is krachtig. Institutionele validatie door exchange staking geeft fundamentele steun aan de Cardano koers.

Belangrijke factoren voor Cardano verwachting 2025:

Exchange delegatie van 5 miljoen ADA versterkt netwerk decentralisatie

Double bottom formatie suggereert 100% stijgingspotentieel

Target van $1,30 biedt aantrekkelijke risk-reward vanaf $0,65

Institutionele steun kan meer exchanges inspireren ADA te staken

De Cardano koers handelt momenteel bij cruciale support waar technische en fundamentele factoren samenkomen. Bovendien kan doorbraak boven weerstand nieuwe bull fase triggeren. Daarom blijven crypto analisten optimistisch over ADA tijdens deze crypto bull run.

