BlackRock, JPMorgan en Crypto VC gigant ARK Invest hebben hun steun uitgesproken voor Bullish’s uitgebreide $990 miljoen IPO, wat de crypto exchange positioneert als potentiële uitdager van Coinbase’s marktdominantie. Eerder werden andere grote namen genoemd als investeerders in het platform, namelijk JPMorgan en Citi Group, twee giganten in de traditionele banking wereld.

🔥 @Bullish exchange, backed by Peter Thiel, officially plans to raise $629M in an IPO, targeting a $4.2B valuation in a new SEC filing. Set to trade under the ticker $BLSH, the IPO is led by investment banks JPMorgan, Citigroup & Jefferies. pic.twitter.com/lhJ7StYF1Q — ALLINCRYPTO (@RealAllinCrypto) August 5, 2025

De cryptocurrency wereld staat op het punt een nieuwe speler te verwelkomen die het landschap van institutionele crypto-handel kan herdefiniëren. Bullish Global heeft zijn initiële publieke aanbieding uitgebreid van $629 miljoen naar $990 miljoen, sinds de toevoeging van BlackRock en ARK invest.

Bullish, $BLSH, backed by Peter Thiel, upsizes its IPO to raise $990M, targeting a $5B valuation!

With BlackRock & ARK on board, the crypto exchange is riding the wave of a crypto-friendly market. #Crypto #IPO #Bullish Sources: https://t.co/q5uhA3v2mm — AlexIbrahim.BTC (@AlexHaojie93) August 12, 2025

Institutionele giganten omarmen crypto infrastructuur

De deelname van BlackRock, JPMorgan en ARK Invest onderstreept de groeiende acceptatie van cryptocurrency als legitieme activa klasse. BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder met meer dan $10 biljoen onder beheer, ziet potentieel in Bullish’s institutionele aanpak.

Deze ontwikkeling komt op een moment dat de Bitcoin koers nieuwe hoogtes bereikt en institutionele interesse exponentieel groeit. Crypto analisten die welke crypto gaat stijgen proberen te voorspellen, wijzen naar institutionele adoptie als primaire driver.

JPMorgan’s betrokkenheid is opmerkelijk, gezien de bank’s historische scepticisme tegenover cryptocurrency. Deze investering suggereert een strategische pivot naar crypto acceptatie.

Bullish positioneert zich als institutionele Coinbase uitdager

Bullish onderscheidt zich door focus op institutionele clients en geavanceerde handelsinfrastructuur. Het platform belooft institutional-grade custody solutions en deep liquidity pools voor grote volume transacties.

De exchange plant gebruik van EOS-blockchain voor settlement, wat snellere en goedkopere transacties mogelijk maakt. Voor investeerders die beste altcoins zoeken, betekent meer institutionele liquiditeit betere prijsvorming en verminderde volatiliteit.

Crypto exchange landschap wordt competitiever

Coinbase heeft lange tijd de institutionele cryptomarkt gedomineerd, maar Bullish introduceert serieuze concurrentie. Met backing van gerenommeerde investeerders heeft Bullish de middelen om Coinbase’s positie uit te dagen. De tweet hieronder geeft een goed beeld voor investeerders die hier op willen speculeren.

$BLSH Bullish IPO this week 👀 – Peter Thiel, Blackrock, Ark backed Pretty decent overview on the exchange 👇 pic.twitter.com/h6MgInGHjN — CryptoPopo (@Cryptopopo_) August 11, 2025

Regulatoire positie versterkt institutionele vertrouwen

Bullish’s proactieve benadering van regulatoire compliance trekt institutionele investeerders aan. Het platform heeft goedkeuringen in Gibraltar en werkt aan licenties in andere jurisdicties.

Deze compliance focus contrasteert met exchanges die worstelen met regulatoire uitdagingen. JPMorgan’s deelname suggereert dat traditionele banken Bullish zien als brug tussen conventionele finance en cryptomarkten.

