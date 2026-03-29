De volgende crypto bull run zou niet alleen door macro-economische factoren of ETF-instroom worden gedreven, maar door technologische innovatie.

Volgens Robbie Mitchnic, Head of Digital Assets bij BlackRock, speelt artificial intelligence een belangrijke rol in de volgende fase van de cryptomarkt. Deze ontwikkeling zet een nieuwe narrative neer waarin AI en blockchain steeds sterker met elkaar verweven raken.

Voor crypto investeerders betekent dit dat de focus verschuift van traditionele use cases zoals store of value en DeFi naar infrastructuur die AI-toepassingen ondersteunt en dus de beste crypto’s zijn die kunnen gaan stijgen.

AI voor de crypto bull run

Waar eerdere bull cycles werden gedreven door ICO’s, DeFi en NFT’s, ziet BlackRock AI als de volgende topic. AI vereist enorme hoeveelheden data, rekenkracht en gedecentraliseerde infrastructuur. Blockchain kan hierin voorzien door transpiratnie te bieden voor data-uitwisseling en computation.

Dit zorgt voor een nieuw type crypto ecosysteem waarin tokens niet alleen financiële waarde vertegenwoordigen, maar ook toegang geven tot AI-netwerken en datasets. Dit maakt AI-gerelateerde crypto projecten bijzonder interessant binnen de huidige crypto verwachting.

Daarnaast sluit deze trend aan op de opkomst van RWA crypto, waarbij assets en data on-chain worden gebracht.

Bittensor, de gedecentraliseerde AI-marktplaats

Een van de meest opvallende projecten binnen deze trend is Bittensor (Ticker: TAO). Dit netwerk richt zich volledig op het decentraliseren van AI-modellen. In plaats van dat grote techbedrijven zoals OpenAI of Google AI domineren, biedt Bittensor een open netwerk waarin deelnemers AI-modellen kunnen trainen en delen.

De structuur is hierbij enorm belangrijk. Nodes worden beloond in TAO tokens op basis van de kwaliteit van hun bijdragen aan het netwerk. Dit creëert een competitief systeem waarin de beste AI-modellen automatisch meer waarde krijgen.

Voor investeerders is dit interessant omdat Bittensor inspeelt op twee trends, namelijk decentralisatie en AI. Hierdoor wordt TAO vaak genoemd als een high potential asset binnen de categorie crypto met potentie richting 2026.

Solana en AI integratie

Ook Solana positioneert zich sterk binnen de AI-narrative. Dankzij lage fees is het netwerk geschikt voor toepassingen die snelle dataverwerking vereisen, iets wat belangrijk is voor AI.

Binnen het Solana ecosysteem wordt gewerkt aan integraties van AI binnen smart contracts en dApps. Denk aan agents die traden op basis van real-time data of AI-gestuurde DeFi-strategieën.

Daarnaast speelt de Solana Data Platform een rol in het toegankelijk maken van datasets voor ontwikkelaars. De combinatie van schaalbaarheid en AI-integratie maakt Solana een logische kandidaat om te profiteren van deze trend.

"Just this year alone, Solana has processed 15 Million payments from agents" The future of payments is here. It’s Solana. – @SolanaFndn pic.twitter.com/DQMNNTFul3 — cloudz (@cloudz) March 25, 2026

Samensmelting van AI en blockchain verandert de markt

De uitspraak van BlackRock laat een bredere verschuiving binnen de cryptomarkt zien. Waar eerder speculatie en hype een grote rol speelden, verschuift de focus naar utility en technologische innovatie.

AI en blockchain vullen elkaar hierbij aan. Blockchain zorgt voor transparantie en incentives, terwijl AI zorgt voor intelligentie en automatisering. Samen vormen ze de basis voor een nieuwe generatie applicaties.

Voor crypto investeerders betekent dit dat het belangrijk wordt om verder te kijken dan traditionele metrics zoals market cap. Projecten die inspelen op AI infrastructuur, data en compute kunnen een belangrijke rol spelen in de volgende bull run.