De cryptomarkt heeft deze week een flinke correctie doorgemaakt nadat crypto-analist DeFiTracer onthulde dat BlackRock in slechts 24 uur voor $500 miljoen aan Bitcoin heeft verkocht. Tegelijkertijd vergroot de investeringsreus zijn belang in MicroStrategy naar 5%, wat vragen oproept over een gecoördineerde whale strategie.

Massive ETF instituties verkopen crypto op recordtempo

WhaleWire rapporteerde dat grote ETF instituties Bitcoin op een ongekend tempo verkopen terwijl de vraag afneemt. De cijfers tonen aan dat ARK 21Shares 559 BTC ($64,4 miljoen) heeft gedumpt, BlackRock 490 BTC ($68,7 miljoen) plus 19.504,95 ETH ($82,7 miljoen), en Fidelity maar liefst 17.536,56 ETH ($74,3 miljoen).

JUST IN: Massive ETF institutions are SELLING Bitcoin at a record pace as demand slumps. 🛑 Ark 21Shares: -559 BTC ($64.4M)

🛑 BlackRock: -490 BTC ($68.7M)

🛑 BlackRock: -19,504.95 ETH ($82.7M)

🛑 Fidelity: -17,536.56 ETH ($74.3M) pic.twitter.com/3lKgPOyx9z — WhaleWire (@WhaleWire) August 19, 2025

Deze verkopen komen op een moment dat de Bitcoin koers onder druk staat en investeerders zich afvragen of dit het begin is van een bredere correctie.

Volgens DeFiTracer’s analyse is dit pas het begin van een veel groter strategisch plan. De crypto expert claimt dat BlackRock doelbewust de markt omlaag drukt om meer aandelen van MicroStrategy te kunnen kopen tegen lagere prijzen.

BlackRock’s MicroStrategy strategie roept vragen op

Het meest opvallende aspect van deze ontwikkeling is BlackRock’s groeiende belang in MicroStrategy, dat nu 5% heeft bereikt van het bedrijf dat 629.376 Bitcoin bezit. Dit betekent dat BlackRock indirect controle krijgt over een van de grootste Bitcoin holdings ter wereld.

🚨 BLACKROCK SECRETLY SELLING CRYPTO They dump market to buy more $MSTR shares Larry Fink will force Saylor to sell 628,181 $BTC Here's their SECRET plan and what's next for #crypto 🧵👇 pic.twitter.com/xrBJGtl5XW — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) August 19, 2025

DeFiTracer waarschuwt dat Larry Fink mogelijk Michael Saylor zou kunnen dwingen zijn 628.181 BTC te verkopen als onderdeel van een bredere whale strategie. “BLACKROCK SECRETLY SELLING CRYPTO They dump market to buy more $MSTR shares Larry Fink will force Saylor to sell 628,181 $BTC Here’s their SECRET plan and what’s next for #crypto”.

Voor investeerders die overwegen te investeren in crypto tijdens deze turbulente periode, is het essentieel om de bewegingen van grote instituties goed in de gaten te houden. De timing van deze verkopen lijkt geen toeval en zou onderdeel kunnen zijn van een groter plan.

Gecoördineerde whale strategie om retail uit te schudden

PrimeXBitcoin waarschuwt dat deze ontwikkelingen slechts het begin zijn van een gecoördineerde aanval op retail investeerders. “This is just the beginning. The real madness is still ahead. Buckle up. And whatever you do- don’t sell your coins to BlackRock. SUPER CYCLE MODE: ON”, meldt het account.

This is just the beginning. 😎 The real madness is still ahead.

Buckle up. And whatever you do- don’t sell your coins to BlackRock. SUPER CYCLE MODE: ON 🚀 pic.twitter.com/gblOoozrBD — PrimeX BTC (@PrimeXBitcoin) August 19, 2025

De strategie lijkt erop gericht retail investeerders uit hun posities te schudden voordat de echte supercycle begint. Grote institutionele spelers zouden bewust volatiliteit creëren om crypto goedkoper in te kunnen kopen van paniek verkopende retailers.

Deze tactiek is niet nieuw in financiële markten, maar de transparantie van blockchain technologie maakt het voor analisten mogelijk om deze bewegingen in real-time te volgen en bloot te leggen. Voor mensen die de beste crypto presale projecten zoeken, kunnen deze marktomstandigheden interessante kansen bieden.

Impact op MicroStrategy en Bitcoin markt

MicroStrategy’s positie als een van de grootste institutionele Bitcoin houders maakt het bedrijf bijzonder kwetsbaar voor manipulatie door grote aandeelhouders. Het bedrijf bezit momenteel 629.376 Bitcoin, wat ongeveer 3% van de totale Bitcoin supply vertegenwoordigt.

Crypto analisten wijzen erop dat een geforceerde verkoop van MicroStrategy’s Bitcoin catastrofale gevolgen zou kunnen hebben voor de gehele crypto markt. De timing van BlackRock’s acties lijkt strategisch gekozen om eerst de Bitcoin prijs omlaag te drukken via ETF verkopen, waarna het MicroStrategy aandelen goedkoper kan inkopen.

Supercycle voorspelling ondanks huidige turbulentie

Ondanks de huidige marktdruk blijven veel crypto experts optimistisch over de langetermijnvooruitzichten voor crypto. De verkopen door BlackRock en andere instituties worden gezien als tactische zetten voorafgaand aan een veel grotere bull run.

De term “supercycle” verwijst naar een verlengde periode van extreme prijsstijgingen die traditionele marktcycli overstijgen. Voorstanders van deze theorie geloven dat de huidige institutionele adoptie en regulatoire duidelijkheid de basis leggen voor ongekende prijsstijgingen.

Voor investeerders die opkomende crypto projecten volgen, kunnen deze marktomstandigheden unieke kansen bieden om in te stappen voordat de volgende grote golf begint. Het is echter van groot belang om de bewegingen van whale wallets nauwlettend in de gaten te houden. Wij houden je hiervan wekelijks op de hoogte.

Wat betekent dit voor crypto investeerders?

De onthullingen over BlackRock’s geheime verkopen onderstrepen het belang van transparantie in de crypto markt. Voor retail investeerders is het advies duidelijk: laat je niet gek maken door deze tactische bewegingen en focus op de langetermijnvisie.

Voor wie crypto wil kopen tijdens deze volatiele periode, is het belangrijk om geleidelijk posities op te bouwen via een betrouwbare crypto exchange.

Ondanks de huidige manipulatie blijven de fundamentele drivers voor crypto adoptie intact. Voor investeerders die zich afvragen welke altcoins gaan stijgen na deze correctie, ligt de focus op projecten met sterke fundamentals die niet afhankelijk zijn van speculatie.

Bitcoin Hyper: Layer 2 oplossing voor de Bitcoin supercycle

Terwijl BlackRock en andere whale investeerders Bitcoin ETFs manipuleren om de prijs omlaag te drukken, biedt Bitcoin Hyper ($HYPER) een alternatieve manier om te profiteren van Bitcoin’s langetermijnpotentieel. Het project heeft al meer dan $10,6 miljoen opgehaald tijdens de presale, waarbij whale investeerders transacties van $161.000 en $100.000 uitvoeren ondanks de huidige marktmanipulatie.

Bitcoin Hyper is een Layer 2 oplossing die gebruikmaakt van de Solana Virtual Machine, waardoor Bitcoin eindelijk snelle transacties en smart contracts krijgt zonder de kernbeveiliging te verliezen. Met staking rewards van 110% per jaar, positioneert het project zich als interessante hedge tegen ETF-manipulatie voor investeerders die geloven in de komende Bitcoin supercycle.